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    Человечество взволновала искусственная совесть

    @ Mario Aurich/imago-images/Global Look Press

    18 сентября 2026, 08:50 Мнение

    Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

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    Развернувшаяся в последние несколько дней дискуссия вокруг вопроса о развитии искусственного интеллекта (ИИ) – это серьезный повод задуматься о влиянии на нас заполонившей собой все вокруг технологии. При этом по-настоящему фундаментальное значение имеет не возня, которую сейчас затеяли вокруг темы американские правители и олигархи от индустрии, а уникальное положение ИИ в истории отношений человека и его изобретений.

    Важно то, что искусственный интеллект – это не разум, а зеркало. Оно не существует само по себе, а просто «изображает» человеческое мышление. И отражает все накопленное в нас хорошее и плохое. Поэтому ИИ, в отличие от колеса, печатного станка, двигателя внутреннего сгорания или атомного реактора, не может существовать отдельно от человека – он, выражаясь языком марксистов, не является от него «отчуждаемым».

    Спору нет, невероятное количество создаваемых нами каждую секунду данных переходят в распоряжение технологических монополий. Именно это породило устойчивую легенду о том, что эпоха ИИ ведет к «отмене человека», у которого теперь якобы забирают саму личность. Но машина, а точнее ее создатели и собственники, постоянно нуждаются в производителе этих данных. А создаваемые ИИ решения, картинки и тексты наиболее тесно связаны с нашими мыслями и чувствами – тем, как человек осмыслял полученные знания на протяжении всей истории.

    Поэтому сам по себе этот процесс не является поводом говорить всерьез об «отмене» человека как основного творца окружающей нас реальности. Если же речь идет о международной жизни, то также мало оснований всерьез думать, что более слабые страны именно из-за распространения ИИ попадают в кабалу тех, кто контролирует, например, инфраструктуру хранения и обработки данных. Политика всегда доминирует над техникой, и решение о том, попадать в зависимость от кого-то или нет, происходит на политическом, а не техническом уровне.

    Монархии Персидского залива решают развивать американскую инфраструктуру для ИИ потому, что видят в ней новые военные базы США, способные якобы прикрыть союзников от ударов со стороны Ирана или Израиля. А какое-нибудь правительство на пространстве бывшего СССР сначала решает сближаться с Западом или Китаем, а уже потом строит на своей территории центры обработки данных, принадлежащие иностранным компаниям. 

    Зеркало цивилизации

    Повторим, искусственный интеллект – это зеркало, технология, которая за счет масштабов и проникновения буквально везде позволяет нам увидеть проблемы, что накапливались годами. Именно поэтому ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров. Намного в большей степени, чем, например, к этому привело изобретение книгопечатания, благодаря которому также в миллионы раз возросли масштабы распространения глупостей. И уж точно в этом смысле ИИ как технология важнее двигателя внутреннего сгорания или атомной реакции.

    Появление ядерного оружия ничего не сказало нам о моральном состоянии человечества – оно вообще сначала было воспринято как обычное оружие, только более мощное. А возникший во второй половине XX века страх взаимного истребления и вовсе создал иллюзию, что у политиков на Западе есть моральные установки, не позволяющие развязать очередную всемирную бойню.

    В каком-то смысле ИИ стал рукотворной коллективной совестью человечества. Благодаря творениям ИИ глубина морального падения, на которое способен человек, становится более чем наглядной буквально на каждом шагу. Невинные «раскраски» Дональда Трампа, баннеры новостных лент и социальных сетей, привлекающие читателей фальшивыми картинками катастроф и человеческих трагедий – все это постоянно напоминает нам, насколько обесценивается подчас слово и мнение, какую низкопробную продукцию мы готовы потреблять. 

    Не только яд, но и противоядие

    Сама по себе природа технологии ИИ такова, что она делает ценностный кризис зримым, как никогда ранее, а одновременно создает пространство для его широкого обсуждения. Иными словами, мы имеем дело с явлением, которое, возможно даже в большей степени, чем изобретение книгопечатания, представляет собой не только «яд», но и «противоядие».

    Сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что наконец создает возможность лицезреть человеческое измерение технического прогресса. Ведь автомобильный двигатель или ядерный реактор с нами не разговаривали, а книжки довольно долго проходили хоть какую-то цензуру на предмет ложной информации или просто низкого качества.

    Все прочие важнейшие изобретения науки на протяжении истории двигали прогресс, но не отражали того, куда он нас завел на настоящий момент. ИИ дает повод впервые задуматься, является ли движение по пути технологических достижений безусловным благом.

    Раньше такие мысли, конечно, тоже иногда приходили в голову: при изобретении, например, отравляющих газов или телевидения. Однако очень быстро отставлялись в сторону, а негативные последствия достижений науки и техники затмевались выгодами от них для всего человечества. ИИ не дает этого сделать, поскольку постоянно и с нарастающей интенсивностью посылает сигналы тревоги.

    Во-вторых, поскольку ИИ – это «зеркало цивилизации», то именно его распространение позволяет нам увидеть проявления этического кризиса, в разной степени присущие всем современным обществам. На первом месте тут в силу объективных причин Запад. Но и практически все остальные общества не свободны от пороков, которые позволяет нам особо красочно увидеть нейросеть. То, что называется «нейрослоп» – разного рода визуальная и текстовая продукция самого низкого качества – имеет авторов по всему миру, и Россия тут не исключение.

    Не случайно, что споры вокруг ИИ – это, на самом деле, дискуссии по поводу проблем, которые уже очень давно накапливались в обществах и международных отношениях. Просто ИИ создал условия для того, чтобы они очень ярко проявились. Так, например, в творческой области разрушение авторского права, плагиат и дикое количество низкокачественной печатной продукции стали особенно острыми, когда на службу порокам была поставлена нейросеть.

    В сфере науки и образования ИИ сделал очевидной проблему постоянного снижения качества работ: как простых студентов, так и маститых ученых. Мы же прекрасно знаем, что уже на протяжении долгого времени способность общественных наук к производству новых идей стремилась к нулю.

    И совсем масштабно распространение ИИ позволило увидеть состояние дел в международной политике: стремление США использовать ИИ как средство сохранения своего господства мгновенно показало всем, что представление о «независимости» интернета является опасной иллюзией.

    В-третьих, именно ИИ и связанные с ним технологии создают невероятное количество возможностей для дискуссии о состоянии общественной морали, олицетворением чего является кризис доверия к искусственному интеллекту. В первую очередь потому, что государства резонно озабочены последствиями распространения ИИ для умов и кошельков граждан. Это ведет к дискуссиям вокруг того, почему и как нужно регулировать эту сферу на уровне законодательства.

    Кроме того, государства видят в ИИ очередное пространство конкуренции, где на кону то, что называется «цифровым суверенитетом» – и способность независимо контролировать свои технологии, данные и необходимую для этого инфраструктуру. Сфера ИИ становится областью политической борьбы, что очень способствует спорам и столкновению разных точек зрения. А это, в свою очередь, хорошо не только для общественной жизни в целом, но и в контексте обсуждения собственно самой «проблемы ИИ».

    100 лет размывания ценностей и смыслов

    В середине прошлого века нам было дано ядерное оружие. Его убийственная сила привела к созданию системы, где самые сильные военные державы воздерживаются от прямого конфликта между собой.

    Нам может нравиться или нет то, как развивается международная политика и сохраняющиеся в ней несправедливость и войны. Однако наличие колоссальных запасов ядерного оружия у России, США и Китая создает условия, когда разрушительный для всего мира конфликт между ними может стать только результатом неконтролируемой эскалации. Но не обдуманных действий ведущих мировых столиц, как это не раз бывало раньше в истории.

    Теперь же в распоряжение человека дан искусственный интеллект для того, чтобы человечество смогло увидеть в зеркале весь масштаб проблемы культурного упадка и разрушения этических норм. В «нейрослопе» наиболее отчетливо видны набиравшие силу последние 100 лет размывание систем ценностей и смыслов, обесценивание на всех уровнях экспертного мнения, разрушение культурного пространства и снижение ценности творчества в пользу потребления. Но именно поэтому есть основания думать, что эпоха ИИ станет началом постепенного восстановления этической составляющей жизни. Как на внутриобщественном, так и на международном уровне.

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