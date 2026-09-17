Как укрыть розы на зиму: когда начинать, чем укрывать и как защитить кусты от морозов

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

Розы укрывают не по календарю, а по погоде. Главный ориентир – устойчивые небольшие морозы, примерно –2…–5 °C, когда кусты уже прошли закалку, но сильные морозы еще не начались.

Слишком раннее укрытие опасно: под материалом может появиться конденсат, почки начнут выпревать, а побеги – плесневеть. Разовый ночной заморозок не повод сразу закрывать розы наглухо.

Перед укрытием кусты нужно подготовить: убрать растительные остатки, удалить больные листья, провести санитарную обрезку, при необходимости обработать от грибковых болезней и защитить основание куста.

Лучший массовый вариант для средней полосы – воздушно-сухое укрытие: каркас, спанбонд или другое дышащее агроволокно и воздушная прослойка вокруг куста. Пленку нельзя использовать как единственный материал без вентиляции.

Плетистые розы пригибают заранее и постепенно, пока побеги еще достаточно гибкие. Если пытаться уложить одеревеневшие плети за один раз перед морозом, их легко сломать.

Весной укрытие снимают не резко, а постепенно: сначала проветривают, затем открывают торцы и только после устойчивого потепления убирают полностью.

Когда укрывать розы на зиму

Розы укрывают не сразу после первого похолодания, а после подготовки кустов и наступления устойчивых небольших морозов. Это важное правило: роза должна завершить активный рост, пройти естественную закалку и уйти в зиму в более спокойном состоянии.

Если закрыть кусты слишком рано, особенно при плюсовой температуре и сырой почве, под укрытием создается парниковый эффект. Там скапливается влага, образуется конденсат, почки могут проснуться, а затем выпреть или погибнуть при следующем похолодании.

В средней полосе и Подмосковье основные сроки укрытия роз обычно приходятся на конец октября и ноябрь. Но ориентироваться нужно не на дату в календаре, а на конкретную осень. В теплый год работы сдвигаются позже, в холодный – раньше.

Перед окончательным укрытием нужно успеть:

убрать листья с признаками болезней;

удалить растительный мусор из-под куста;

провести санитарную обрезку;

подготовить каркас или дуги;

пригнуть плетистые розы;

защитить основание куста;

дождаться устойчивого похолодания.

Разовый ночной заморозок не означает, что розы нужно срочно укутывать. Гораздо опаснее закрыть их в тепле и сырости.

При какой температуре укрывать розы

Практический ориентир для укрытия роз – устойчивые небольшие морозы примерно от –2…–5 °C. Важно, чтобы такая температура не была случайным ночным эпизодом, а держалась несколько дней или стала частью стабильного прогноза.

Розы обычно легче переносят небольшие кратковременные морозы, чем раннее плотное укрытие при плюсовой погоде. Небольшой минус помогает растениям завершить вегетацию и подготовиться к зиме.

Не стоит укрывать розы наглухо, если:

днем устойчивый плюс;

почва теплая и мокрая;

впереди обещают долгую оттепель;

идут затяжные дожди;

кусты еще активно растут;

на побегах много невызревшей зелени;

укрытие невозможно проветривать.

В регионах с частыми зимними оттепелями особенно важно делать укрытие с вентиляцией. Если розы закрыты слишком плотно, во время потепления они могут пострадать не от мороза, а от сырости и выпревания.

Сроки укрытия роз по регионам

Сроки укрытия роз зависят от региона, погоды, сорта и способа выращивания. Нельзя назвать одну дату для всей России.

На севере, Урале и в Сибири подготовка начинается раньше: уже в сентябре и октябре дачники сокращают полив, убирают больные листья, прекращают азотные подкормки и постепенно готовят кусты к холодам. Окончательное укрытие делают по погоде, когда устанавливаются устойчивые минусовые температуры.

В средней полосе и Подмосковье основные работы обычно приходятся на конец октября и ноябрь. В теплую осень окончательное укрытие может сдвинуться ближе ко второй половине ноября.

На Северо-Западе сроки похожи на среднюю полосу, но есть своя проблема – сырость. Здесь особенно важно не закрывать розы мокрыми материалами и не устраивать плотное укрытие без проветривания.

В Черноземье розы часто укрывают в ноябре, когда заканчивается теплая часть осени и ночные морозы становятся устойчивее.

На юге России многое зависит от сорта и конкретного климата. В мягкие зимы некоторым розам достаточно защиты корневой зоны и легкого укрытия, а слишком плотное утепление может навредить. Основные работы там часто приходятся на ноябрь или декабрь, если появляется реальная угроза морозов.

В теплую осень сроки сдвигаются позже, в холодную – раньше. Главное – не закрывать розы «по привычке», если погода еще не подходит.

Когда укрывать розы в Подмосковье и средней полосе

В Подмосковье и средней полосе розы обычно начинают готовить к зиме заранее, а окончательно укрывают после устойчивых небольших морозов. Чаще всего это конец октября и ноябрь.

Подготовку можно начинать раньше: убрать сорняки, прекратить азотные подкормки, сократить полив, удалить больные листья, осмотреть кусты. Но плотное зимнее укрытие делают только после похолодания.

Ориентиры для Подмосковья и средней полосы:

ночные заморозки стали регулярными;

днем нет устойчивого тепла;

почва не мокрая и не перегретая;

кусты прошли санитарную обрезку;

плетистые розы уже пригнуты;

прогноз не обещает долгую оттепель;

можно сделать укрытие с воздушной прослойкой.

Если в ноябре установилась погода с небольшим минусом, но без сильных морозов, это подходящее время для окончательного укрытия. Если же в конце октября еще тепло и сыро, лучше не торопиться.

Какие розы нужно укрывать, а какие зимуют без укрытия

Не все розы требуют одинакового укрытия. У разных групп отличается зимостойкость, высота куста, тип побегов и способность восстанавливаться весной.

Чаще всего укрывают:

чайно-гибридные розы;

флорибунду;

ремонтантные розы;

полиантовые розы;

плетистые розы;

штамбовые розы;

молодые кусты первого и второго года посадки;

сортовые розы с низкой зимостойкостью;

ослабленные растения после болезни или пересадки.

Более зимостойкими обычно считаются многие парковые, видовые и некоторые почвопокровные розы. Но даже они могут нуждаться в защите в холодных регионах, при малоснежной зиме, на открытом ветреном участке или после поздней посадки.

Молодые кусты укрывают внимательнее, чем взрослые хорошо укоренившиеся растения. У молодых роз корневая система слабее, поэтому они хуже переносят морозы и перепады температуры.

Не стоит укрывать все розы одинаково. Одной группе нужна короткая обрезка и каркас, другой – пригибание побегов, третьей – только защита основания и легкое укрытие от ветра.

Как подготовить розы к зиме перед укрытием

Подготовка роз к зиме начинается не в день укрытия. Растение нужно постепенно перевести из активного роста в состояние покоя.

Главные шаги:

1. С конца лета не стимулировать рост азотными удобрениями.

2. Сократить полив, если осень влажная.

3. Не рыхлить глубоко почву перед морозами.

4. Убрать сорняки вокруг кустов.

5. Снять или собрать опавшие листья.

6. Удалить листья с признаками болезней.

7. Вырезать слабые, сухие и поврежденные побеги.

8. Провести санитарную обрезку.

9. При необходимости обработать куст от грибковых болезней.

10. Подготовить сухой материал для защиты основания.

11. Установить дуги или каркас.

12. Окончательно укрыть после устойчивого похолодания.

Особенно важно убрать больные листья и растительные остатки из-под куста. На них могут сохраняться возбудители болезней. Если оставить такой мусор под укрытием, весной роза может выйти из зимы ослабленной и зараженной.

Перед укрытием куст должен быть сухим. Не стоит закрывать розы сразу после дождя или по мокрой земле, если можно дождаться более подходящего дня.

Нужно ли обрезать розы осенью

Осенью розам обычно нужна санитарная обрезка. Удаляют все сухие, больные, поврежденные, тонкие и невызревшие побеги. Это помогает уменьшить риск болезней и сделать куст удобнее для укрытия.

Но степень обрезки зависит от группы роз.

Чайно-гибридные, флорибунда, полиантовые и ремонтантные розы часто укорачивают сильнее. Это помогает компактно разместить куст под укрытием и удалить слабые части растения.

Плетистые розы радикально не обрезают, иначе можно потерять цветение следующего сезона. У них удаляют больные, слабые, сломанные и старые побеги, а основные плети стараются сохранить и аккуратно пригнуть.

Почвопокровные розы часто не требуют сильной обрезки. У них можно убрать старые, больные и мешающие побеги.

Главная ошибка – обрезать все розы по одной схеме. У каждой группы свои особенности. Если сомневаетесь, лучше ограничиться санитарной обрезкой и сохранить здоровые вызревшие побеги.

Чем обработать розы перед зимовкой

Перед укрытием розы осматривают и при необходимости обрабатывают от грибковых болезней. Особенно это важно, если летом на листьях были черная пятнистость, мучнистая роса, ржавчина или другие признаки поражения.

Сначала нужно убрать зараженные листья и мусор из-под куста. Обработка по грязным, мокрым и неубранным посадкам дает хуже эффект.

Для обработки используют разрешенные фунгициды или препараты, которые подходят для роз, строго по инструкции. Не стоит смешивать несколько средств «на всякий случай» или делать слишком концентрированные растворы.

Правила обработки:

проводить в сухую погоду;

заранее убрать больные листья;

не обрабатывать по сильному ветру;

соблюдать дозировку;

не смешивать препараты без инструкции;

использовать средства защиты;

дать кустам обсохнуть перед укрытием.

Обработка не заменяет правильное укрытие. Если закрыть розы слишком рано, в сырости и без вентиляции, даже обработанный куст может выпреть.

Нужно ли окучивать розы на зиму

Окучивание помогает защитить основание куста, корневую шейку и место прививки. Но делать его нужно правильно, иначе вместо защиты можно получить сырость и выпревание.

Для окучивания используют сухой рыхлый материал. Подходят сухая садовая земля, компост или перегной, если они не мокрые и не заражены болезнями. Материал должен закрывать основание куста, но не превращаться в тяжелую мокрую массу.

Нежелательно брать мокрую землю прямо с клумбы у корней. Так можно оголить корневую систему и добавить к основанию куста сырой холодный грунт.

Чистые опилки, торф и песок как основной материал специалисты не рекомендуют использовать бездумно. Они могут впитывать влагу, смерзаться и образовывать корку. Такая корка повреждает кору и повышает риск инфекции.

На сырых участках окучивание требует особой осторожности. Если розы растут в низине, где стоит вода, плотный влажный холм у основания может привести к выпреванию. В таких условиях важнее дренаж, сухой материал и воздушное укрытие.

Чем лучше укрывать розы: спанбонд, лапник, дуги и каркас

Лучший массовый вариант для большинства дачников в средней полосе – каркасное воздушно-сухое укрытие. Оно защищает от мороза и ветра, но не прижимает мокрый материал к побегам.

Для укрытия используют:

спанбонд;

агроволокно;

дуги;

деревянный или металлический каркас;

лапник;

сухие листья только от здоровых растений;

мульчу у основания;

доски или ящики как часть каркаса;

снег как естественную дополнительную защиту.

Спанбонд и агроволокно удобны тем, что пропускают воздух и помогают снизить риск конденсата. Их натягивают на каркас, а края закрепляют камнями, досками, кирпичами или специальными креплениями.

Лапник полезен как прослойка: он помогает создать воздух, задерживает снег и не дает побегам лежать прямо на земле. Но не всегда доступен, и заготавливать его нужно законно, без ущерба лесу.

Сухие листья можно использовать осторожно, если они здоровые, сухие и не слеживаются плотной мокрой массой. Листья с больных плодовых деревьев или самих роз под укрытие лучше не класть.

Можно ли укрывать розы пленкой

Пленку лучше не использовать как единственный материал для укрытия роз. Она не дышит, под ней скапливается конденсат, а при оттепелях возникает парниковый эффект. В результате розы могут выпреть, заплесневеть или получить инфекционные повреждения.

Пленка допустима только как верхняя защита от осадков, если под ней есть воздушная прослойка и вентиляция. Ее нельзя плотно наматывать на куст, как пакет.

Опасные варианты:

завернуть куст полиэтиленом без каркаса;

закрыть пленкой до устойчивых морозов;

не оставить отверстий для проветривания;

положить пленку прямо на побеги;

оставить укрытие закрытым во время оттепелей;

не снять вовремя весной.

Для массового использования лучше выбрать спанбонд или другое дышащее агроволокно. Оно снижает риск выпревания и проще в обращении.

Как сделать воздушно-сухое укрытие для роз

Воздушно-сухое укрытие – один из самых надежных способов зимовки роз в регионах с морозами и оттепелями. Его смысл в том, что куст находится не под мокрой тяжелой массой, а в сухом пространстве с воздухом.

Порядок действий:

1. Подготовить куст.

2. Убрать листья с признаками болезней.

3. Очистить землю от растительного мусора.

4. Провести санитарную обрезку.

5. При необходимости обработать куст.

6. Защитить основание сухим материалом.

7. Установить дуги или каркас.

8. Накрыть каркас спанбондом или агроволокном.

9. Закрепить края от ветра.

10. Оставить возможность проветривания.

11. Окончательно закрыть торцы после устойчивых морозов.

12. При оттепелях проветривать.

Такое укрытие работает потому, что побеги не соприкасаются с мокрым материалом, внутри сохраняется воздушная прослойка, а при потеплении можно открыть торцы.

Каркас должен быть прочным. Зимой на него может лечь снег, поэтому легкие дуги нужно хорошо закрепить. Если укрытие рухнет на куст, побеги могут сломаться.

Как укрыть кустовые, чайно-гибридные розы и флорибунду

Кустовые розы, чайно-гибридные сорта и флорибунда в средней полосе обычно требуют укрытия. Перед этим их приводят в компактное и здоровое состояние.

Порядок подготовки:

удалить больные листья;

убрать опавшую листву из-под куста;

вырезать сухие, слабые и поврежденные побеги;

укоротить куст с учетом группы;

обработать при признаках болезней;

защитить основание сухой землей, компостом или перегноем;

поставить дуги или каркас;

накрыть спанбондом;

закрепить края.

Не нужно слишком плотно заматывать куст. Между побегами и укрывным материалом должен оставаться воздух. Именно воздушная прослойка помогает розе пережить зиму и снижает риск выпревания.

Если куст высокий и жесткий, лучше заранее продумать, как его укоротить или накрыть, чтобы не ломать побеги в мороз.

Как укрыть плетистые розы на зиму

Плетистые розы требуют особого подхода. Их главная сложность – длинные побеги, которые нельзя резко согнуть перед морозом. Одеревеневшие плети легко ломаются.

Пригибать плетистые розы лучше заранее, постепенно, в несколько приемов. Делают это до сильных морозов, пока побеги еще сохраняют гибкость.

Порядок действий:

снять плети с опоры;

удалить больные листья;

вырезать сухие и поврежденные побеги;

связать плети мягким шпагатом;

постепенно наклонять к земле;

уложить на сухую подложку;

использовать лапник, доски или другой сухой материал под побеги;

закрепить дугами или шпильками;

установить каркас;

накрыть спанбондом.

Плети нельзя класть прямо на мокрую землю. Под ними должна быть сухая прослойка. Это снижает риск гнили, вымокания и повреждения коры.

Не стоит обрезать плетистую розу коротко только ради удобства укрытия. У многих сортов цветение идет на сохраненных побегах, и сильная осенняя обрезка может лишить куст будущих цветов.

Как укрыть штамбовые розы

Штамбовые розы считаются одними из самых требовательных к зимнему укрытию. У них особенно важно защитить место прививки и крону.

Молодые штамбовые розы иногда аккуратно пригибают к земле, но делать это нужно очень осторожно и заранее. Взрослые штамбы могут быть жесткими, и резкий наклон способен сломать ствол.

Варианты укрытия:

аккуратно пригнуть молодой штамб и укрыть крону по каркасу;

защитить место прививки;

обернуть крону дышащим материалом;

поставить вокруг растения каркас;

использовать сухое воздушное укрытие;

защитить основание куста мульчей.

Нельзя туго заворачивать штамбовую розу пленкой. Внутри такого укрытия быстро появляется конденсат, особенно при оттепели.

Если штамбовая роза дорогая, молодая или редкого сорта, лучше заранее изучить рекомендации по конкретному сорту или обратиться к опытному розоводу. Ошибка при укрытии штамбовых роз обходится дороже, чем с обычными кустовыми.

Главные ошибки при укрытии роз

Розы зимой часто страдают не только от мороза, но и от неправильного укрытия. Иногда кусты погибают именно из-за сырости, плесени и выпревания.

Главные ошибки:

укрыли слишком рано;

закрыли кусты при устойчивом плюсе;

укрыли по мокрой земле;

использовали пленку без вентиляции;

плотно замотали куст полиэтиленом;

положили побеги на мокрую землю;

не убрали больные листья;

оставили растительный мусор под кустом;

не провели санитарную обрезку;

использовали мокрые опилки или сырой торф;

слишком плотно засыпали основание куста;

не закрепили укрытие от ветра;

не проветривали при оттепелях;

весной сняли укрытие слишком резко;

оставили укрытие на ярком солнце без проветривания.

Главное правило: укрытие должно защищать от мороза, но не превращать куст в закрытую влажную камеру. Розе нужен воздух, сухость и постепенный переход к зимовке.

Когда снимать укрытие с роз весной

Весной укрытие с роз снимают постепенно. Резкое открытие может навредить: побеги получают яркое солнце, почки просыпаются, а корни еще находятся в холодной земле и не могут полноценно работать.

Сначала укрытие проветривают. Затем приоткрывают торцы. Потом снимают часть материала. Полностью раскрывают розы только после устойчивого потепления и оттаивания почвы.

Ориентиры для весны:

днем держится положительная температура;

сильные ночные морозы ушли;

почва начала оттаивать;

нет риска резкого возврата холода;

можно притенить кусты от яркого солнца;

розы постепенно привыкают к воздуху и свету.

Лучше открывать розы в пасмурный день или вечером, а не в яркий солнечный полдень. После снятия укрытия кусты осматривают, вырезают почерневшие и погибшие побеги, убирают мусор и при необходимости проводят обработку.

Если снять укрытие слишком поздно, розы могут выпреть. Если слишком рано – подмерзнуть. Поэтому весеннее раскрытие так же важно, как осеннее укрытие.

Кратко: как правильно укрыть розы на зиму

Розы укрывают после подготовки и наступления устойчивых небольших морозов, примерно при –2…–5 °C. Слишком раннее укрытие опасно: кусты могут выпреть.

Перед зимовкой удаляют больные листья, проводят санитарную обрезку, убирают мусор из-под куста, при необходимости обрабатывают от грибковых болезней и защищают основание растения.

Лучший массовый вариант – воздушно-сухое укрытие со спанбондом по каркасу. Пленку нельзя использовать без вентиляции, а плетистые розы нужно пригибать заранее и постепенно.

Весной укрытие снимают поэтапно: сначала проветривают, затем открывают торцы и только после устойчивого потепления убирают полностью.

Вопросы и ответы

Когда укрывать розы на зиму?

Розы укрывают после наступления устойчивых небольших морозов, а не сразу после первого похолодания. В средней полосе и Подмосковье это чаще конец октября и ноябрь, но точные сроки зависят от погоды.

При какой температуре укрывать розы?

Практический ориентир – примерно от –2…–5 °C. Если укрыть розы при устойчивом плюсе, под материалом может появиться сырость, плесень и выпревание почек.

Чем лучше укрывать розы?

Чаще всего используют каркас и спанбонд или другое дышащее агроволокно. Такой вариант помогает сохранить воздушную прослойку и снижает риск выпревания.

Можно ли укрывать розы пленкой?

Пленку не стоит использовать как единственный материал. Она не пропускает воздух, под ней скапливается конденсат, а во время оттепелей розы могут выпревать. Пленка допустима только как верхняя защита от осадков при наличии вентиляции.

Нужно ли обрезать розы перед укрытием?

Да, санитарная обрезка нужна почти всегда: удаляют больные, сухие, поврежденные и невызревшие побеги. Степень обрезки зависит от группы роз.

Нужно ли окучивать розы на зиму?

Окучивание может защитить корневую шейку и место прививки, но материал должен быть сухим и рыхлым. На сырых участках окучивание проводят осторожно, чтобы не спровоцировать выпревание.

Можно ли укрывать розы опилками?

Опилки не лучший основной материал: они впитывают влагу, могут смерзаться и образовывать корку. Если их использовать, то очень осторожно и только сухими, но для массового укрытия лучше выбрать каркас и спанбонд.

Как укрыть плетистую розу?

Плетистую розу заранее снимают с опоры и постепенно пригибают, чтобы не сломать побеги. Плети укладывают на сухую подложку, закрепляют и накрывают по каркасу спанбондом.

Как укрыть штамбовую розу?

У штамбовой розы особенно защищают крону и место прививки. Молодой штамб можно аккуратно пригнуть, взрослый – укрывать по каркасу. Нельзя резко гнуть ствол и плотно заматывать растение пленкой.

Почему розы выпревают зимой?

Чаще всего из-за слишком раннего укрытия, сырой почвы, конденсата, пленки без вентиляции, мокрой мульчи и отсутствия проветривания во время оттепелей.

Когда снимать укрытие с роз весной?

Весной укрытие снимают постепенно: сначала проветривают, затем приоткрывают торцы и только после устойчивого потепления убирают полностью. Резкое открытие в яркое солнце может навредить кустам.

Что делать, если роза почернела после зимы?

Сначала нужно дождаться устойчивого тепла и осмотреть куст. Почерневшие, сухие и поврежденные побеги вырезают до здоровой ткани. Если место прививки и корни живы, роза может дать новые побеги.

Укрытие роз на зиму должно защищать кусты не только от мороза, но и от сырости, конденсата и выпревания. Поэтому розы нельзя закрывать слишком рано и слишком плотно. Лучший ориентир – устойчивые небольшие морозы, подготовленные сухие кусты и возможность проветривания.

Перед зимовкой розы очищают от больных листьев, обрезают по группе, убирают мусор, защищают основание и накрывают по каркасу спанбондом. Пленку используют только с вентиляцией, а плетистые и штамбовые розы готовят заранее. Чем спокойнее и суше роза уйдет под укрытие, тем выше шанс, что весной она быстро восстановится и даст сильные побеги.