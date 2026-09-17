О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
В центре Москвы в ДТП с тремя машинами пострадали четыре человека
В центре Москвы произошло ДТП с участием трех автомобилей
На перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы в центре Москвы столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека.
ДТП произошло в четверг около шести утра. По предварительным данным, в результате столкновения трех машин пострадали четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
В правоохранительных органах уточнили, что среди пострадавших находится ребенок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале статистика МВД показала стабильную безопасность столичных дорог.