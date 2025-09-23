Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.10 комментариев
Собянин назвал дату начала подключения отопления в Москве
Собянин сообщил о старте подачи отопления на 74 тыс. объектов Москвы
В столице стартует поэтапное подключение отопления, первыми тепло получат школы, детсады и больницы, затем отопление появится в жилых домах.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале включения отопления в столице со среды, передает РИА «Новости».
Градоначальник отметил, что первыми тепло будут получать социальные объекты, такие как детские сады, школы и больницы, а затем подключение продолжится в жилых домах.
Собянин пояснил, что переход на отопительный сезон пройдет постепенно и займет несколько дней.
К началу осенне-зимнего периода подготовили более 74 тыс. объектов, среди которых более 34 тыс. жилых домов. Власти Москвы не ожидают резкого похолодания в ближайшие дни, однако температура воздуха уже начала понижаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Сергей Гаврилов предложил пересмотреть правила запуска отопительного сезона.