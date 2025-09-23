Собянин назвал дату начала подключения отопления в Москве

Собянин сообщил о старте подачи отопления на 74 тыс. объектов Москвы

Tекст: Евгения Караваева

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале включения отопления в столице со среды, передает РИА «Новости».

Градоначальник отметил, что первыми тепло будут получать социальные объекты, такие как детские сады, школы и больницы, а затем подключение продолжится в жилых домах.

Собянин пояснил, что переход на отопительный сезон пройдет постепенно и займет несколько дней.

К началу осенне-зимнего периода подготовили более 74 тыс. объектов, среди которых более 34 тыс. жилых домов. Власти Москвы не ожидают резкого похолодания в ближайшие дни, однако температура воздуха уже начала понижаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Сергей Гаврилов предложил пересмотреть правила запуска отопительного сезона.



