    Мнения
    Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    30 января 2026, 22:40 • Новости дня

    Путин: Идущие за рубеж российские вооружения проверены в боевых условиях

    Tекст: Антон Антонов

    Российские вооружения, предназначенные для зарубежного рынка, прошли испытания в реальных боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин.

    «Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и »географию« поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения – проверенных, испытанных в реальных боевых условиях», – сказал Путин.

    Путин добавил, что военно-техническое сотрудничество продолжало работать несмотря на сложную обстановку. Глава государства отметил, что западные страны оказывали давление на партнеров России, пытаясь ограничить их деловые связи в оборонной сфере. Однако, по словам президента, экспортные контракты России в целом устойчиво выполнялись, несмотря на эти попытки, передает РИА «Новости».

    Российская система ВТС продемонстрировала высокую устойчивость в 2025 году, сказал он, отметив, что за год был набран солидный портфель экспортных заказов России по линии военно-технического сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что Россия экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран в 2025 году. Россия реализует и планирует реализовать свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами.

    29 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю

    Трамп заявил о личной просьбе к Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода

    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за холодов.

    «Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.

    Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».

    На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

    В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.

    30 января 2026, 13:49 • Новости дня
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев

    Песков: Зеленский просил личной встречи с Путиным, а не наоборот

    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сам проявил инициативу провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а российская сторона выразила готовность к встрече только в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков напомнил, что инициатива о личной встрече между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским исходила именно от Зеленского, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, российский президент не делал предложений о встрече и не приглашал Зеленского, а сам Зеленский неоднократно просил о такой встрече. Песков также уточнил, что Владимир Путин в ответ на инициативу Зеленского заявил о готовности встретиться, но только в Москве.

    Пресс-секретарь Кремля акцентировал внимание на важности этой последовательности событий, отметив, что заявления украинской стороны о проведении саммита в Киеве не соответствуют реальным обстоятельствам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с Владимиром Путиным в Москве.

    До этого глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    В ответ Кремль пригласил Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным и пообещал гарантии безопасности и условий работы.

    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    30 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»

    Политолог Данилин: Недельный перерыв в ударах по энергетике Украины – результат просьбы Трампа к Путину

    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перерыв России в ударах по украинской энергетике – это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Однако это не означает остановки атак по инфраструктуре, используемой в военных целях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы на недельный перерыв в ударах по энергетике Украины.

    «Просьба Трампа к Путину не бить по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели на время сильных морозов – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», – уточнил он.

    «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не Россией и Украиной, как бы Киев не пытался приписать себе якобы дипломатические успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Более того, согласие Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником урегулирования», – подчеркнул политолог. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, так или иначе используемой в военных целях. Нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак. На Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства», – продолжил он.

    «Использовать карту недельной приостановки ударов по энергетике – отличный ход нашей дипломатии. Если нужно будет выбирать между решением территориального вопроса или дальнейшим выводом из строя энергетики, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    «Что касается военного аспекта, то сейчас Россия не ведет крупномасштабных наступлений. Поэтому недельный перерыв не приведет к потере темпа хода СВО. К тому же на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС», – детализировал спикер.

    «К тому же, думаю, обязательства сторон будут относительно взаимны. Украинскую сторону, скорее всего, принудили тоже воздержаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. И пусть украинцы всегда нарушали свои соглашения, но это важный шаг в мирном процессе. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту российской стороны в контексте СВО», – резюмировал Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва пока официально не подтверждала договоренностей. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Отметим, что весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график, и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт Кнутов: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    30 января 2026, 11:36 • Новости дня
    Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Владимир Зеленский сообщил, что не намерен приезжать в Москву для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В ходе беседы с украинскими СМИ он заявил: «Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве».

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков пообещал, что Москва обеспечит Зеленскому безопасность и условия для работы во время визита.

    30 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США

    Захарова заявила о признании Рютте вассалитета Западной Европы перед США

    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что генсек НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки США и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал вассальное положение Западной Европы по отношению к США. Как пишет ТАСС, дипломат подчеркнула, что высказывания Рютте о неспособности Европы обеспечить собственную оборону без участия США и зависимости от американских вооружений не являются откровением, а публичной попыткой напомнить лидерам стран Альянса о реальном положении дел.

    Захарова отметила: «Европейцам тут же дали понять, кто в доме хозяин и как там вообще все будет дальше развиваться, что без американцев они не в состоянии себя защищать в принципе, чтобы не придумали. В каком-то смысле, заявления Рютте стали признанием того самого вассального положения Западной Европы».

    В качестве примера Захарова привела решение саммита НАТО в Гааге о повышении оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП по рекомендации США. Она указала, что европейские страны бездумно исполняют директивы Вашингтона, не задумываясь о последствиях и своих национальных интересах.

    Дипломат также сравнила ситуацию с вопросами поставок вооружения Украине, где европейские государства вынуждены закупать американскую военную технику, несмотря на ущерб собственным предприятиям. Захарова выразила мнение, что подобная политика свидетельствует о потере ЕС самостоятельности и понимания своих перспектив.

    26 января генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европейский союз не сможет защитить себя без поддержки США. Французские политики отреагировали на заявление Рютте резко и с критикой. А лидеры ряда европейских стран начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Позже газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии не в состоянии эффективно действовать без поддержки США и структуры НАТО.


    30 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России

    Политолог Баширов ожидает завершения конфликта на Украине в 2026 году

    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия за осенне-зимний период 2025 года создала мощный фундамент для дальнейшего продвижения вглубь территории противника, остановить которое Украине не позволит разрушенная экономика и нехватка ресурсов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Владимиру Зеленскому, не желающему «сдавать Донбасс без боя», о реалиях на фронте.

    «2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

    Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

    «Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

    «На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

    «Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – заключил политолог.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс: «Динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять».

    О том, что Москва готова добиваться целей СВО военным путем, если дипломатия не сработает, еще в декабре говорил и Владимир Путин. «Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», – отмечал глава государства.

    Путин подчеркивал, «цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты». «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – говорил российский лидер.

    При этом в мировых СМИ активно обсуждается возможность скорого завершения конфликта и анализируются сценарии, которые называют «де-факто капитуляцией Украины». Так, например, американская газета The Wall Street Journal писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

    30 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным производства 7-нанометровых чипов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о деталях своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным относительно развития технологий для производства 7-нанометровых чипов.

    В пятницу белорусский президент посетил предприятие «Планар», которое считается одним из флагманов микроэлектронной промышленности страны.

    Общаясь с генеральным директором предприятия Сергеем Аваковым, Лукашенко отметил, что активно волновался по поводу возможностей Белоруссии в этой высокотехнологичной сфере. «С Путиным обсуждали эту тему, эти семь нанометров и так далее. Я так переживал крепко, пока не встретился с нашим конструктором, который мне все это разложил», – поделился президент. Видеофрагмент встречи был опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

    По словам Лукашенко, российский лидер подчеркнул, что Москва готова вкладывать необходимые средства в развитие подобных технологий. Путин заявил, что Россия «отстала, надо догонять, и на это деньги будем выделять», а белорусский президент выразил готовность работать в этом направлении.

    Напомним, в декабре в преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели личную встречу в Петербурге, особое внимание уделив успешной реализации двусторонних договоренностей.

    30 января 2026, 01:37 • Новости дня
    Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Уайлс записку с упоминанием Путина

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе заседания кабмина США спецпосланник американского президента Стив Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Указано, что записка содержала «дополнительные подробности о разговоре с Путиным». При этом отмечается, что сотрудникам СМИ не удалось «разобрать точную формулировку, только фамилию «Путин», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Уиткофф сообщил, что переговоры будут продолжены в течение недели. Протоколы по гарантиям безопасности Украины, по его словам, в значительной степени финализированы.

    30 января 2026, 21:10 • Новости дня
    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма

    Британский Boeing RC-135W и американский P-8 Poseidon летали у Крыма

    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два военных самолета из Британии и США более часа находились в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Британии и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon в пятницу пролетели над Черным морем, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет ТАСС.

    Оба воздушных судна были зафиксированы к югу от Крыма примерно в 15.30 по московскому времени. Самолеты находились в данном районе более часа, после чего начали расходиться в разные стороны.

    Американский патрульный самолет развернулся и полетел обратно к острову Сицилия, откуда осуществлялся вылет. Британский самолет направился в сторону Великобритании.

    Данные Flightradar24 позволяют отслеживать перемещения военной авиации в реальном времени, что подтверждает данные о совместном нахождении самолетов в указанном районе Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу американский патрульный самолет P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем недалеко от Сочи. Ранее такой же самолет обнаружили у российского побережья рядом с Сочи 20 января.

    А в понедельник P-8A Poseidon также заметили вблизи Мурманска.


    30 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Володин назвал единственный выход для Зеленского

    Володин назвал договоренности Путина и Трампа единственным выходом для Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы считает, что компромисс по Донбассу и Запорожской АЭС невозможен, если Владимир Зеленский не выполнит условия, согласованные лидерами России и США.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский проявляет неадекватность, отказываясь идти на компромисс по Донбассу и использованию Запорожской АЭС. Володин подчеркнул, что у Зеленского остался единственный выход – следовать договоренностям, которых достигли президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, во время встречи в Анкоридже.

    «Сегодняшние заявления Зеленского подтверждают в очередной раз его неадекватность. Единственный для него путь – следовать договоренностям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже», – написал Володин в своем канале в Max.

    Политик также отметил, что дальнейшее игнорирование этих договоренностей лишь усугубит ситуацию вокруг Донбасса и Запорожской АЭС. По его мнению, любые попытки отклониться от согласованных условий приведут к росту напряженности и невозможности урегулирования конфликта.

    Ранее Вячеслав Володин подчеркнул, что руководство Украины действует исключительно ради удержания власти, а Владимиру Зеленскому помогают главы европейских государств несмотря на ущерб своим странам. Он также заявил, что Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима.

    До этого спикер Госдумы призывал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию Путина в декабре.

    30 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Ростех анонсировал дебют РСЗО «Сарма» на выставке в Эр-Рияде

    Ростех решил показать новейшую РСЗО «Сарма» на оборонной выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде состоится международная премьера высокомобильной РСЗО «Сарма», способной выпустить полный залп за 18 секунд, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

    Ростех впервые представит новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма» на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    По словам представителей корпорации, «Сарма» отличается высокой мобильностью: расчет способен занять огневую позицию всего за три минуты и покинуть ее за то же время.

    Индустриальный директор Бекхан Оздоев заявил: «Одна из особенностей новой боевой машины – высокая мобильность. Она способна занять позицию для стрельбы всего за три минуты и уйти с нее за то же время. «Сарма» оснащена продвинутой автоматизированной системой управления наведением и огнем». Также комплекс использует как управляемые ракеты системы «Торнадо-С», так и новые типы боеприпасов, а полный залп можно произвести за 18 секунд.

    Система базируется на шасси с формулой 8х8, разгоняется до 95 км/ч по шоссе и имеет запас хода до 1000 км. В отличие от «Торнадо-С» и «Смерча», пусковая установка «Сармы» включает шесть направляющих при том же калибре 300 мм. Экипаж из трех человек может вести огонь, не покидая кабины, а также управлять машиной дистанционно с выносного пульта из укрытия.

    Комплекс предназначен для поражения артиллерии, бронетехники, систем ПВО и других военных объектов, обеспечивая эффективное выполнение боевых задач на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила полностью импортозамещенные самолеты SJ-100 и Ил-114-300 на выставке Wings India 2026 в Хайдарабаде.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о мировом лидерстве России в танкостроении.

    30 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Lockheed Martin раскрыла применение дрона RQ-170 Sentinel в Венесуэле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания-производитель вооружений Lockheed Martin сообщила, что в операции США против Венесуэлы были задействованы истребители F-35, F-22, вертолеты Black Hawk и шпионский дрон RQ-170 Sentinel.

    США применили широкий спектр военной техники, включая шпионский дрон RQ-170 Sentinel и истребители F-35 и F-22, в операции «Абсолютная решимость» против Венесуэлы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Lockheed Martin Джеймса Теклета, опубликованное на портале War Zone.

    По его словам, «в недавней операции «Абсолютная решимость» были задействованы истребители F-35 и F-22, беспилотные летательные аппараты RQ-170 Sentinel, оснащенные технологией малозаметности, и вертолеты Sikorsky Black Hawk, которые помогли обеспечить успех выполнения задачи».

    Издание отмечает, что после проведения операции 3 января появились видеозаписи, на которых, предположительно, были запечатлены беспилотники RQ-170 Sentinel, приземляющиеся на базе ВВС США в Пуэрто-Рико. Кроме того, на опубликованных фотографиях с операции был замечен военнослужащий с нашивкой в форме силуэта этого дрона.

    Точная задача, которую выполнял RQ-170 Sentinel в ходе операции, остается неизвестной. Однако War Zone предполагает, что дрон обеспечивал США оперативную информацию о перемещениях главы Венесуэлы Николаса Мадуро до и во время операции, а также использовался для наблюдения за военными объектами страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что попытки Соединенных Штатов поменять режимы в других странах почти всегда приводят к негативным последствиям.

    Вице-президент Вэнс в Конгрессе отклонил предложение запретить действия вооруженных сил США против Венесуэлы.

    Власти Венесуэлы впервые после атаки американских войск освободили троих граждан США.

    30 января 2026, 17:38 • Новости дня
    На Украине раскритиковали методы обучения армии Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Украины выражают недовольство устаревшими стандартами подготовки солдат бундесвера, отмечая угрозу со стороны современных дронов.

    Армия Германии подверглась критике со стороны украинских военных за устаревшие подходы к подготовке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild. Украинский военный, беседовавший с журналистами, заявил: «В бундесвере тренируются по старым методам – военных довозят на транспорте за три километра до контролируемого здания, а остальной путь они должны проделать пешком. В нынешних условиях они бы не смогли пройти его – их бы убило дронами».

    По словам представителя украинских войск, ВС России имеют существенное преимущество в беспилотниках, которых, по его оценке, в десять раз больше, чем у украинской армии. Он отметил, что это значительно осложняет ситуацию на линии соприкосновения.

    Ранее командующий спецназом в вооружённых силах Украины в разговоре с Financial Times отмечал, что следование западным стандартам обучения в современных условиях может привести к гибели бойцов. На Украине считают, что подготовка, основанная на опыте прошлых войн, не учитывает изменившуюся роль дронов и новых технологий на поле боя.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил недовольство из-за задержек с поставками ракет для комплексов Patriot.

    Она стала ответом на то, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может отправить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, так как ждет поставки для собственных нужд.

    До этого на Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41, а прибытие первой партии этих боевых машин, адаптированных для украинской армии, ожидается в ближайшие недели.


