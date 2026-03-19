Курс биткоина снизился на 5% на фоне после атак на «Южный Парс»

Биткоин подешевел после сообщений об атаке на месторождение «Южный Парс»

Tекст: Мария Иванова

Стоимость цифрового актива в четверг снижается почти на 5%, передает РИА «Новости». На крупнейшей бирже Binance цена опускалась до 70 810 долларов, а портал CoinMarketCap зафиксировал падение в среднем до 70 808 долларов.

Негативная динамика обусловлена сообщениями об ударах по иранскому газовому месторождению «Южный Парс» и промышленной зоне Ассалуйе. Ранее местные СМИ обвинили в атаке США и Израиль, однако Дональд Трамп опроверг осведомленность Вашингтона о планах Тель-Авива.

«Рынок стал менее склонен к риску после сообщений об атаке Израиля на нефтеперерабатывающий завод в Южном Парсе в Иране», – цитирует Bloomberg управляющего директора Flowdesk Хансона Биррингера.

Эксперт также добавил, что наблюдаемое ослабление крипторынка происходит на фоне более широкой распродажи ценных бумаг технологического сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объекты нефтяной промышленности иранского месторождения «Южный Парс» подверглись атаке со стороны США и Израиля.

В четверг стоимость нефти марки Brent впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель.

Курс самой популярной криптовалюты на прошлой неделе превышал отметку в 71 тыс. долларов.