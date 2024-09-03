С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Директора института Сибирского отделения РАН приговорили за госизмену
Директор института Сибирского отделения РАН Шиплюк получил 15 лет колонии за госизмену
Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену.
Как говорится в приговоре судьи Александра Рыбака, Шиплюку кроме основного наказания назначено ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев после освобождения, а также штраф в размере 500 тыс. рублей, передает «Интерфакс».
Согласно озвученному приговору, Шиплюк признан виновным в совершении двух эпизодов госизмены.
Напомним, в августе 2022 года директора Института ТПМ СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене.