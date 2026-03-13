Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Стоимость биткоина превысила 71 тыс. долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Курс биткоина в пятницу прибавил около 3%, поднявшись выше 71,7 тыс. долларов и продолжая расти пятый день подряд.
Курс цифровой валюты в пятницу увеличился примерно на 3%, продолжая положительную динамику, передает РИА «Новости».
На крупнейшей бирже Binance цена монеты достигала 71 787 долларов, а в моменте поднималась выше 72 тысяч.
Суммарно с понедельника котировки взлетели на 8,8%. По данным портала CoinMarketCap, средняя стоимость актива по 20 торговым площадкам также продемонстрировала рост на 2,73%.
Аналитики связывают происходящее с общими экономическими настроениями. «Сегодня утром мы наблюдали некоторое укрепление крипторынков, так как фьючерсы на акции восстанавливаются», – приводит Bloomberg слова сооснователя хедж-фонда DACM Ричарда Гэлвина.
Эксперт добавил, что текущая динамика свидетельствует об устойчивости рынка цифровых активов к конфликту вокруг Ирана. Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по объектам в Тегеране, на что иранская сторона ответила атаками по военным целям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте стоимость самой популярной криптовалюты мира в ходе торгов преодолела психологическую отметку в 70 тыс. долларов.