В Курске провели памятные мероприятия в годовщину освобождения Суджи от ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Центральным событием стал митинг в парке «Патриот» на проспекте Победы, где собрались представители областного правительства, бойцы спецназа «Ахмат», участники разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», общественники, жители приграничных районов и участники проекта «Курск.Герои!», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к камню на месте будущего памятника героям.

«Мы обязаны помнить подвиг наших бойцов. Этот год президентом России объявлен Годом единства народов России. На Суджанской земле это проявилось особенно ярко, когда бойцы из разных уголков нашей страны шли плечом к плечу и освободили землю от врага», – подчеркнул и.о. губернатора Курской области Александр Чепик.

Украинские войска вошли на территорию региона 6 августа 2024 года. Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть дома. Минобороны России официально сообщило об освобождении Суджи подразделениями группировки «Север» 13 марта 2025 года. Этому предшествовала операция «Поток»: более 700 бойцов прошли 15 километров по трубе магистрального газопровода и ударили по врагу с тыла.

«Подготовка была сложной. Все ребята были мотивированы, знали, для чего они это делают, – чтобы освободить русские территории и наших жителей от врага. Когда мы зашли на окраину Суджи, было очень грустно, она была сильно разрушена. И потом, когда увидели мирных жителей, они плакали от радости, что их освободили», – рассказал, вспоминая те события, командир взвода 10-й роты бригады «Ветераны» Никита Кашаев.

Жительница села Черкасское Поречное Елена Онищенкова отметила, что их семье возвращена надежда, а дети нашли пример для подражания в героях-освободителях. Она добавила, что подвиг участников операции «Поток» кажется ей настоящей фантастикой.

К годовщине в креативном кластере «Поток» показали фильм Амира Юсупова «Суджа. Железный поток», снятый при участии съемочной группы «Первого канала», а также открыли выставку «Слава, достойная памяти». По словам замгубернатора Виктории Лукашовой, операция «Поток» стала уникальной страницей отечественной истории, а каждый участник – настоящий герой, чьи эмоции и воспоминания важно сохранить для будущих поколений.