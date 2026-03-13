Daily Express назвал реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

Tекст: Вера Басилая

Россия отреагировала на удар семью британскими ракетами Storm Shadow по Брянску, который произошел 10 марта, передает РИА «Новости».

Как отмечает британское издание Daily Express, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал «серьезное заявление», подчеркнув роль Британии в произошедшем.

«Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это», – цитирует газета слова Пескова. Daily Express отмечает, что эти слова вызвали в Британии серьезную обеспокоенность.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные покровители киевских властей несут полную ответственность за гибель мирных жителей в Брянске.

Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

В результате атаки погибли семь человек, пострадали более 40 мирных жителей.