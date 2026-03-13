Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Daily Express назвал реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей
Газета Daily Express назвала реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на удар ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow «очень серьезной».
Россия отреагировала на удар семью британскими ракетами Storm Shadow по Брянску, который произошел 10 марта, передает РИА «Новости».
Как отмечает британское издание Daily Express, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал «серьезное заявление», подчеркнув роль Британии в произошедшем.
«Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это», – цитирует газета слова Пескова. Daily Express отмечает, что эти слова вызвали в Британии серьезную обеспокоенность.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные покровители киевских властей несут полную ответственность за гибель мирных жителей в Брянске.
Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.
В результате атаки погибли семь человек, пострадали более 40 мирных жителей.