«Северяне» рассказали о провальных попытках ВСУ форсировать реку Волчья
Российские бойцы группировки войск «Север» на Волчанском направлении уничтожили очередную штурм-группа 159 омбр ВСУ, которая пыталась форсировать реку Волчья в районе села Чайковка.
«Силами 159 омбр ВСУ враг второй день подряд безуспешно пытается форсировать реку Волчья. Наша армейская авиация наносит прицельные удары, пополняя бесконечно длинные списки пропавших без вести солдат ВСУ», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».
Также бойцы на Харьковскосм направлении продвинулись за сутки до 250 метров на двух направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского. Силами ВКС России были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Зыбино, Верхней Писаревки, Варваровки и села Колодезное.
На Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись на расстояние до 500 метров на трёх участках в сторону села Весёлое, на Великобурлукском направлении было сломлено сопротивление противника, бойцы продвинулись на 400 метров на четырех участках.
На Сумском направлении фронта силами авиации, ВКС России и операторами ударных БПЛА «Северяне» поразили живую силу и технику ВСУ в районах Кучеровки, сёл Бачевск, Суходол, Новая Сечь и Максимовщина, южнее Волфино и Павловки. Штурмовики в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 350 м.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат.