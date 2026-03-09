«Северяне» рассказали о провальных попытках ВСУ форсировать реку Волчья

Tекст: Катерина Туманова

«Силами 159 омбр ВСУ враг второй день подряд безуспешно пытается форсировать реку Волчья. Наша армейская авиация наносит прицельные удары, пополняя бесконечно длинные списки пропавших без вести солдат ВСУ», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

Также бойцы на Харьковскосм направлении продвинулись за сутки до 250 метров на двух направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского. Силами ВКС России были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Зыбино, Верхней Писаревки, Варваровки и села Колодезное.

На Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись на расстояние до 500 метров на трёх участках в сторону села Весёлое, на Великобурлукском направлении было сломлено сопротивление противника, бойцы продвинулись на 400 метров на четырех участках.

На Сумском направлении фронта силами авиации, ВКС России и операторами ударных БПЛА «Северяне» поразили живую силу и технику ВСУ в районах Кучеровки, сёл Бачевск, Суходол, Новая Сечь и Максимовщина, южнее Волфино и Павловки. Штурмовики в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 350 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

