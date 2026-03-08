Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов
Росавиация ввела ограничения в аэропорту Сочи ради безопасности полетов
В сочинском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, меры связаны с необходимостью повысить безопасность полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, передает Telegram-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.
Как уточняется в официальном сообщении, данные меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Ранее в воскресенье Росавиация ограничила работу аэропорта Геленджика.
В этот же день аэропорт Краснодара временно приостановил прием и выпуск самолетов.
Кроме того аэропорт Калуги временно ограничил прием и выпуск самолетов.