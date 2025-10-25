В Киеве прошел митинг с требованием ускорить поиски пропавших военных ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести, организовали митинг на площади Независимости в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Новости.Live». Они потребовали от властей ускорить процесс поиска и вернуть домой каждого солдата. Митингующие вышли с национальными флагами и плакатами, на которых указаны имена пропавших.

В сообщении каналаотмечается: «В Киеве продолжается акция в поддержку пропавших без вести украинских (военных). Участники (акции) держат флаги, плакаты с именами пропавших и требуют усиления поиска и возвращения каждого». Эти требования родственники повторяли в своих выступлениях.

Особой деталью акции стал огромный плакат длиной около 120 метров, на котором были размещены фотографии пропавших военнослужащих. Участники митинга подчеркнули, что подобные мероприятия важны для привлечения внимания общества и властей к проблеме без вести пропавших на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

Как ранее рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские войска уничтожали тела погибших солдат в подвалах домов Кировска, чтобы скрыть реальные потери на краснолиманском направлении.

Число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» приблизилось к батальону.

Между тем количество украинских военнослужащих, самовольно покинувших свои части, достигло 250 тыс., что сопоставимо с «довоенной» численностью ВСУ, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.