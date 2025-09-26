  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 55 украинских дронов
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    26 сентября 2025, 06:57 • Новости дня

    Кимаковский сообщил о сжигании ВСУ тел погибших в Кировске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска уничтожали тела погибших солдат в подвалах домов Кировска, чтобы скрыть реальные потери на краснолиманском направлении, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военные выделяли подвалы домов в Кировске для сжигания тел своих погибших солдат, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что тела сбрасывали в подвалы заброшенных жилых зданий и поджигали, после чего командование отражало их как без вести пропавших.

    Кимаковский также заявил, что командиры ВСУ скрывали почти полную потерю Кировска и окрестностей. В официальных докладах командованию украинские военные утверждали о продолжающихся боях, хотя эти территории уже окончательно утрачены, отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за больших потерь ВСУ пришлось организовать крематорий на костесжигательном заводе в Константиновке ДНР. Российские военные в Волчанске обнаружили, что солдаты ВСУ для обезличивания погибших сослуживцев срывают шевроны, забирают документы и поджигают тела, создавая так называемые «братские могилы». Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска.

    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    25 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО

    Минобороны: ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 714 кв км

    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Вооруженных сил России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    По данным из Telegram-канала ведомства, свыше 3 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике.

    В Луганской народной республике российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Харьковской области – свыше 542 квадратных километров. В Запорожской области освободили более 261 квадратного километра, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Переездное в ДНР.

    До этого российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кировске на севере ДНР штурмовые подразделения «Запад» ликвидировали окруженную группу бойцов ВСУ, которых командование оставило без связи и боекомплекта, сообщили в российских силовых структурах.

    Военные группы «Запад» уничтожили подразделение ВСУ, оказавшееся в окружении в Кировске ДНР, передает ТАСС.

    По словам источника в силовых структурах, украинским военным не удалось наладить связь, они были лишены полноценного боекомплекта и практически оставлены своим командованием.

    В силовых структурах сообщили, что плен не был принят, и противник был уничтожен при зачистке. Представитель силовых структур отметил: «В окружении наших войск в Кировске была группа противника, которая отказалась сдаться и была уничтожена при зачистке. Эти люди были брошены командованием, лишены связи и полноценного боекомплекта».

    В распоряжении агентства оказалось видео с телефона одного из погибших украинских солдат. На нем военнослужащий признает, что их командование бросило, а подкрепление не пришло. Он говорит: «Видимо, тут нас и похоронят».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ открывали огонь по гражданским жителям при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    25 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Удары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ

    Ударами поражены железнодорожные узлы в четырех областях Украины

    Удары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры сразу в четырех областях Украины привели к остановке эшелонов с военными грузами и уничтожению техники ВСУ.

    Железнодорожные узлы и инфраструктура в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях Украины были поражены ударами, что привело к остановке эшелонов с военными грузами для ВСУ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, удары были нанесены как по железнодорожным узлам, так и по подстанциям. В результате, по данным подпольщиков, часть военной техники уничтожена, а движение поездов с военными грузами остановлено.

    Лебедев отметил, что в Сумской области удары пришлись по железнодорожным узлам и местам дислокации военных, где подтверждено уничтожение небольших групп до 30 военных с бронетехникой в каждой. В селе Ястребиново в Николаевской области и в Кировоградской области также были поражены железнодорожные станции, и сейчас составы с военной техникой растаскиваются по частям тепловозами.

    Особо подчеркивается, что ключевой железнодорожный узел был поражен в Жмеринке Винницкой области, где удар пришёлся по инфраструктуре перевозок. Эти действия значительно осложнили транспортировку военных грузов для ВСУ через указанные регионы.

    Также в Черниговской области был нанесен удар по крупному гарнизону и учебному центру ВСУ в Гончаровском. Лебедев заявил: «Гончаровское – крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели – ПВО, склады и личный состав». По его словам, зафиксированы удары и по Нежину с окрестностями в ту же ночь.

    Ранее подполье сообщало, что в Харьковской области уничтожили группу наемников из стран Южной Америки.

    Подполье также отмечало, что был нанесен удар по цехам сборки беспилотников ВСУ в Борисполе. Также ВС России поразили базу истребителей F-16 ВСУ под Полтавой.

    25 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России заняли территорию шахты №6 на севере Северска, где ранее были оборудованы укрепленные позиции и система снабжения ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения заняли территорию шахты №6 на северной окраине Северска в Донецкой Народной Республике, где ранее были созданы укрепленные позиции Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил Марочко, украинские бойцы превратили шахту в хорошо оборудованный оборонительный пункт с разветвленной системой снабжения. На промышленных трубах были установлены средства связи и обнаружения.

    Марочко уточнил, что вокруг шахты ВСУ развернули наблюдательные посты и опорные пункты, за которые сейчас продолжаются бои. По словам эксперта, российские силы обладают стратегическим преимуществом благодаря ранее занятым высотам, что позволяет им контролировать значительную часть северных окраин города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский заявил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    25 сентября 2025, 11:09 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о взятии Красноармейска в полукольцо
    Власти ДНР заявили о взятии Красноармейска в полукольцо
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения России прижали украинские силы в Красноармейске с трех направлений, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовые подразделения взяли Красноармейск в полукольцо, передает ТАСС.

    «Красноармейск в полукольце. С трех сторон наши штурмовые группы оказывают давление на противника в городе. Вооруженные формирования Украины поджаты с севера, юга и востока», – заявил Кимаковский.

    По его данным, украинские войска продолжают попытки перебросить резервные силы и укрепляют оборону при помощи подразделений беспилотных летательных аппаратов. Это свидетельствует о намерении удержать позиции, несмотря на сложившуюся ситуацию.

    Кроме того, в селе Вербовое Днепропетровской области украинские войска готовятся к бегству из-за массированных авиаударов и серьезных потерь в личном составе, отметил Кимаковский. Он рассказал, что только за последние сутки по населенному пункту были нанесены четыре авиаудара, в результате которых украинская армия потеряла 10 человек погибшими и еще пятеро получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские военные взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.

    25 сентября 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины
    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки на полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    В результате удара по позиции ЗРК «Patriot» противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса.

    Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, 178 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 623 беспилотников, 631 ЗРК, 25 246 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 921 орудие полевой артиллерии и минометов, 42 602 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в июле полковник ВСУ был уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой.

    Ранее было опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами.

    25 сентября 2025, 12:41 • Новости дня
    Российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР
    Российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Завершается освобождение Кировска в Донецкой народной республике (ДНР), российские штурмовые подразделения проводят зачистку города, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Болдыревки, Колодезного, Петровки, Смородьковки, Староверовки Харьковской области и Ямполя в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и семь складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Андреевки, Храповщины и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Бочково и Волчанском.

    ВСУ пари этом потеряли до 170 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии в районах Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Новопавловки, Родинского и Торского ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 530 военнослужащих, бронемашина, 11 пикапов и три артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Маломихайловки, Орлов Днепропетровской области, Новогригоровки и Полтавки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Веровки, Веселого, Садового и Тягинки Херсонской области.

    Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина «Казак», шесть безэкипажных катеров, четыре станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг сообщалось, что российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске.

    Накануне отмечалось, что российские военные продолжали зачистку Кировска от остатков ВСУ.

    ВС России уничтожили ударный кулак ВСУ под Кировском в ДНР.

    25 сентября 2025, 19:29 • Новости дня
    Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь

    Чрезвычайный посол Долгов: Армия России уверенно продвигается вперед

    Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Чем дольше противник будет противиться мирному урегулированию украинского кризиса, тем больше потеряет территорий. Ведь все это время Россия будет продвигаться на поле боя, освобождая все новые территории, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По данным Минобороны, ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 тыс. 714 кв. километров.

    «Данные Минобороны говорят о том, что решаются задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, в том числе по созданию буферной зоны. Причем она должна быть такой, чтобы предотвратить попытки атак на наши гражданские объекты», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, «чем дольше противник будет пытаться воевать с нами, тем больше потеряет людей и территорий». «Мы продвигаемся и это совершенно очевидно, решаем вопросы, которые стоят перед нами в рамках СВО. Президент России неоднократно говорил, что с каждым днем мы будем идти все дальше, поэтому промедление с мирным урегулированием обернется для Зеленского полной потерей страны», – продолжил дипломат.

    Он также усомнился в том, что «Зеленский, которого ободрили западники, думает о каком-либо урегулировании». «Вероятно, он собирается воевать до последнего украинца», – добавил спикер. Долгов подчеркнул, что всерьез о возврате территорий, о чем ранее на этой неделе заявил президент США Дональд Трамп, никто не говорит.

    «Россия не отдаст эти территории, это часть Российской Федерации, это зафиксировано в Конституции. Владимир Путин говорил, что Россия всерьез еще ничего не начинала на Украине и эту формулу никто не отменял. Президент имел в виду, что мы используем наш военный потенциал на очень небольшой процент. Если натовцы и украинцы хотят попробовать, то, как говорится, флаг им в руки», – сказал собеседник.

    По мнению Долгова, стратегически вопрос с точки зрения победы России в СВО и поражения Украины и поддерживающего ее Запада решен давно – движение будет только в одном направлении. «Вопрос лишь в темпах. Впрочем, неоднократно говорилось – мы движемся с той скоростью, которая позволяет нам максимально беречь наших людей и гражданское население», – заключил Долгов.

    В четверг Минобороны России опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО. Всего с января подразделения Вооруженных сил России освободили более 4 тыс. 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    Свыше 3 тыс. 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике (ДНР). В Луганской народной республике (ЛНР) российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Запорожской области освободили более 261 квадратного километра.

    Также приводятся данные по трем украинским областям, на территории которых создается буферная зона безопасности. В Харьковской области освобождено свыше 542 квадратных километров, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, а в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    О решении создать буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства в мае. Глава государства обращал внимание на то, что с учетом ситуации в приграничных областях необходимо восстановить и отстроить все разрушенное, а там, где позволяют соображения безопасности – помочь людям вернуться в родные населенные пункты. Кроме того, важно восстановить инфраструктуру, поддержать малый бизнес, работу промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

    Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп после переговоров с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а возможно – «пойти еще дальше». Глава Белого дома полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно» и что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели.

    В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может разделить эти высказывания Трампа. Изменение тональности заявлений президента США, который всячески выступал за скорейшее завершение украинского кризиса, Песков связал с состоявшейся встречей Трампа с Зеленским.

    25 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    WP: В НАТО признали, что остановить ВС России невозможно

    Tекст: Вера Басилая

    Даже при полном удовлетворении финансовых и военных запросов Киева у Украины не хватит военных ресурсов для сдерживания продвижения Вооруженных сил России, остановить российскую армию невозможно, сообщила газета The Washington Post.

    Газета The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО пишет, что представители альянса признали невозможность остановки российских войск, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву, передает ТАСС.

    Представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что ресурсы России и преимущества в воздушных ударах и использовании беспилотников создают значимое превосходство российских сил.

    В публикации уточняется, что даже при условии, что все потребности Киева будут удовлетворены, Украине не хватит военнослужащих для эффективного противостояния. Дипломат из НАТО в разговоре с изданием отметил, что несмотря на все миллиарды, выделенные Украине, остановить ВС России оказалось невозможно.

    По его словам, российские военные добились значительного прогресса на поле боя.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    25 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Пасечник сообщил о попытке ВСУ вывести из строя Луганскую ТЭС

    ВСУ нанесли удары по газовым станциям Северодонецка и Счастья

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате серии ударов по газораспределительным станциям в городах ЛНР были обесточены Северодонецк и Счастье, пострадала Луганская ТЭС.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары по газораспределительным станциям в городах Северодонецке и Счастье, передает ТАСС. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, основной целью атаки была работающая на газу Луганская ТЭС.

    Пасечник заявил: «Буквально сегодня у нас нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и городе Северодонецке. Без света [остался] Северодонецк, без света – Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу [Луганскую] ТЭС».

    Атака произошла в день проведения форума «Интеграция Луганской народной республики: результаты и новые вызовы». В результате удара оба города остались без электроэнергии. Луганская ТЭС продолжает оставаться одной из ключевых энергостанций региона.

    В конце 2024 года глава Минтопэнерго ЛНР Денис Ярош сообщил, что Луганская ТЭС начала работать на газу после отказа от угля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2. Напомним, в августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    25 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    WP назвала «надуманным» заявление Трампа о возможности Украины вернуть территории

    WP назвала «надуманным» заявление Трампа о возврате Киевом территорий

    Tекст: Ирма Каплан

    В то время как украинские официальные лица говорят, что массированный приток оружия и технологий станет ключом к крупному наступлению с целью отвоевания территории, военные аналитики этого не ожидают, отмечает Washington Post.

    «По мнению военных экспертов, официальных лиц и дипломатов, работающих в регионе, ошеломляющее заявление президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что Украина может вернуть все свои земли при поддержке Европейского союза и НАТО, является надуманным», – пишет Washington Post (WP).

    Собеседники газеты допускают некоторые успехи Украины, но обещанный Трампом  результат кажется маловероятным.

    «Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза может вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом кроется обещание сокращения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», – написал в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам высокопоставленного чиновника в военном командовании Украины, если Вашингтон согласится поддержать Украину на 100% своих возможностей, отправив современное вооружение, включая кассетные боеприпасы и новые системы вооружения, такие как HIMARS и ATACMS, тогда «заявление Трампа будет абсолютно правдивым». Но готов ли Трамп к такой поддержке или только обещаниям – вопрос открытый, отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Washington Post со ссылкой на источники в НАТО писала, что представители альянса признали невозможность остановить ВС России, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву,

    25 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Российские войска взяли Северск в огневой мешок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Северск оказался окружен российскими войсками с трех направлений, что существенно осложнило переброску резервов со стороны Киева, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска взяли город Северск в огневой мешок, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что город фактически окружен с трех направлений. «Северск уже находится в огневом мешке. Наши силы обходят город с севера, юга и западной стороны», – заявил он.

    По информации Кимаковского, украинские военные пытаются перебросить дополнительные резервы на этот участок фронта. Он подчеркнул, что в районе города продолжаются тяжелые бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска остается около шести километров. Кимаковский заявил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    25 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области

    Богомаз: При ударе ВСУ из РСЗО «Град» по Белой Березке пострадали мирные жители

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированного удара с применением РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области ранены мирные жители, среди пострадавших оказался ребенок, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области из реактивных систем залпового огня «Град», сообщил Богомаз в Telegram-канале .

    По словам Богомаза, среди пострадавших оказались несколько мирных жителей, в том числе ребенок. Все раненые были оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    В результате обстрела произошли возгорания, повреждены жилые дома и административные здания.

    Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Брянской, Курской и Белгородской областями.

    В Краснодарском крае потушили пожар, который начался после падения беспилотника.

    В среду в результате удара украинских дронов по центру Новороссийска погибли два человека.

    25 сентября 2025, 12:49 • Новости дня
    Уничтожены две попавшие в окружение возле Клебан-Быка штурмовые группы ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожены две штурмовые группы противника, отметили в Минобороны.

    За прошедшие сутки в этом районе освобождено 5,1 кв. км территории, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Берестока, Ильиновки, Константиновки и Северска ДНР.

    Противник при этом потерял до 225 военнослужащих, танк, семь бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и 11 складов боеприпасов, отчитались в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг сообщалось, что дроны уничтожили блиндаж и до десяти солдат ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком.

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию – и завербовать агентов в Израиле? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

  • О газете
