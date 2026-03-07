Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Куба не получила запроса США о переговорах после заявления Трампа
Куба не получала официального запроса от США о переговорах после заявления президента США Дональда Трампа о планах направить на остров госсекретаря Марко Рубио для переговоров с Гаваной, заявил посол Кубы в Австрии и постоянный представитель при международных организациях в Вене Пабло Берти Олива.
По его словам, Куба не получала официального запроса от США по поводу начала переговоров, передает РИА «Новости». Берти Олива отметил, что в Гаване знают о заявлении президента США Дональда Трампа о планах отправить на Кубу госсекретаря Марко Рубио только из открытых источников.
Берти Олива подчеркнул, что Гавана готова вести диалог с любым государством мира, «но только на основе уважения нашего суверенитета и нашей независимости». Он добавил, что дополнительных разъяснений по поводу заявлений американской стороны в Гаване не получали.
Также кубинский посол рассказал, что из-за проблем с поставками авиационного топлива некоторые авиакомпании временно прекратили выполнение рейсов на Кубу. Однако большинство перевозчиков продолжает летать на остров, несмотря на сложности, а туристы по-прежнему приезжают.
Дипломат уточнил, что часть авиарейсов вынуждена дозаправляться в соседних странах, например в Доминиканской Республике или на Багамах. Власти Кубы, по его словам, также сократили количество работающих отелей и сконцентрировали туристов в основных курортных зонах, таких как Варадеро.
По мнению Оливы, одна из главных целей американских властей – снизить турпоток на Кубу, так как туризм является важной статьей дохода страны. Он заявил, что США стараются препятствовать как европейским, так и канадским туристам, а также кубинцам, живущим за границей, посещать Кубу.
