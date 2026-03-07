Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, обладание ядерным оружием давно стало навязчивой идеей для киевских властей, передает РИА «Новости». Захарова напомнила, что еще в начале спецоперации на Украине Владимир Зеленский заявлял о желании получить ядерное вооружение.

Захарова подчеркнула, что преступления Киева в Курской области и Судже доказывают: ядерное оружие необходимо им не для сдерживания, а именно для применения. По ее словам, европейские политики часто забывают, что созданные ими «монстры» впоследствии угрожают своим создателям.

Дипломат добавила, что если бы Киев или лично Зеленский получили ядерное оружие, они использовали бы его и против собственных спонсоров, чтобы получать от них больше финансовой поддержки. Захарова также раскритиковала главу европейской дипломатии Кайю Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что их действия ставят Европу на грань выживания, а сами они обслуживают интересы западных элит, далеких от демократических процедур.

По мнению Захаровой, очевидная коррупция, связанная с Урсулой фон дер Ляйен, остается безнаказанной, а европейские лидеры готовы идти на любые шаги, пренебрегая интересами собственных граждан. Она заключила, что подобная политика ведет Европу к ухудшению положения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США вместе с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ, касающейся ситуации на Украине. ОБСЕ проигнорировала обсуждение планов передачи ядерного оружия Киеву. Зеленский заявил, что согласен принять ядерное оружие от Парижа и Лондона.