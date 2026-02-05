  • Новость часаВо Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    13 комментариев
    5 февраля 2026, 08:50 • В мире

    Как США рассчитывают подчинить Кубу
    @ REUTERS/Tony Gentile

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Похоже, что Куба находится накануне потери своего легендарного статуса Острова Свободы. Соединенные Штаты предприняли шаги, которые, по замыслу Белого дома, должны вызвать восстание кубинского народа против собственного руководства – и подчинение США. О чем идет речь и почему это действительно серьезно?

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен устроить Кубе конец света. Причем в буквальном смысле этого слова: лишить Остров свободы электричества.

    «Кубинская энергетика – это примерно 11 ТЭС по всей стране, которые вырабатывают энергию при помощи нефти. И за счет своих собственных месторождений Куба может обеспечить максимум 30% потребностей этих ТЭС. Остальное нужно импортировать», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев.

    Именно поэтому Трамп уже остановил экспорт на Кубу венесуэльской нефти (на долю которой приходилось примерно треть поставок). Сейчас он занят остановкой поставок мексиканского «черного золота» (чуть более 40% поставок). Да, президент Мексики Клаудия Шейнбаум говорит о том, что «кубинский народ не должен страдать», однако она прежде всего должна думать о судьбе своего собственного народа. Трамп же обещал в случае продолжения поставок ввести пошлины на товары, импортируемые из Мексики – а заодно и любой другой страны, которая будет снабжать Кубу нефтью.

    И речь не просто о каком-то разовой атаке – Трамп проводит системную, целенаправленную политику по смене режима на Кубе. Гораздо более системную, чем то, что было до него. По сути он провоцирует антиправительственный голодный бунт. И если предыдущие правители США вели политику общей блокады, то Трамп работает точечно. «С самого начала своего правления он выделяет наиболее доходные статьи кубинского бюджета и пытается их подавить», – говорит Магомед Кодзоев.

    Сначала он обрушился на туристический сектор. В 2019 году запретил американским гражданам посещать остров в образовательных и культурных целях, а также работать на Кубе американским круизным компаниям. Наступившая пандемия усугубила эффект – туротрасль острова до сих пор не восстановилась.

    Затем он ударил санкциями по частному сектору, заявив, что 60% его управляется госкорпорацией. Ну а после этого начал кампанию против кубинского здравоохранения.

    «Зарубежные медицинские миссии Кубы – это примерно 24 тыс. врачей в 56 странах мира. Это 60% всего кубинского экспорта услуг, приносящие доход в бюджет куда больший, чем туризм. Это, в конце концов, важнейший элемент кубинской мягкой силы»,

    – говорит Магомед Кодзоев.

    Кубинские врачи работают в труднодоступных местах, обеспечивают выживание целых деревень – и тем самым ряд государств выражают как минимум дипломатическую солидарность Гаване. И те же страны Карибского бассейна, которым Марко Рубио угрожал введением виз в случае отказа выслать кубинских врачей, выбрали врачей. Однако другие страны будут, скорее всего, куда более послушными – а значит кубинский бюджет лишится денег, а люди останутся без работы.

    И вот сейчас настала очередь добивать энергетику. Именно что добивать – ведь и без трамповского нефтяного эмбарго она и так находилась в печальном состоянии. Потребность Кубы в электроэнергии составляет примерно 3 тыс. мегаватт – и в часы пик кубинцы могут получить лишь половину этого объема. Энергетическая инфраструктура изношена, веерные отключения стали нормой. Комплектующие же для ремонта из-за рубежа достать нельзя, прежде всего из-за санкций.

    Сейчас же Трамп хочет полностью его отключить. По разным оценкам, в случае прекращение поставок нефти из-за рубежа собственные запасы на Кубе истощатся максимум за два месяца.

    «А электричество в тропической стране – это все, вокруг него вертится вся жизнь. Я знал одну кубинку, у которой в какой-то момент сломался холодильник – и человек, по сути, жил одним днем»,

    – говорит Магомед Кодзоев.

    Готовы ли кубинцы так жить? Без электричества, без денег (тот же новый холодильник в случае, если старый испортится, купить может лишь небольшая часть жителей острова), и, самое главное, без перспектив? Трагедия в том, что шансы кубинской экономики на реанимацию возникают только в случае нормализации отношений с США – их крупнейшим соседом, потенциальным рынком и инвестором, который не потерпит присутствия на острове чужих игроков.

    «Экономика острова начала подавать надежды в конце правления Барака Обамы, когда он взял курс на нормализацию отношений с островом и начал облегчать режим санкций», – напоминает Магомед Кодзоев. Трамп же не склонен ни к нормализации, ни к компромиссам – он требует только и исключительно смену режима (с шутками о том, что новым президентом острова может стать Марко Рубио – госсекретарь США и по совместительству потомок мигрантов с Кубы).

    Как говорится в указе президента США, «кубинский режим поддерживает связи со многими враждебными странами, транснациональными террористическими группами и злонамеренными субъектами, враждебными Соединенным Штатам, а также оказывает им поддержку». На самом деле Белый дом желает контролировать стратегически важный остров и закрыть гештальт, который американская элита пытается закрыть со времен социалистической революции на Острове свободы.

    Кубинские власти, конечно, уверяют, что американцам не сдадутся. Говорят, устами президента Мигеля Диаса Канеля о том, что меры Трампа «раскрывают фашистскую, преступную и геноцидальную природу клики, которая захватила интересы американского народа исключительно в личных целях» – например, того же Рубио, который с детства грезил об «освобождении Кубы». И уверяют, что люди будут сопротивляться до конца во имя Родины и социалистической идеи.

    «В кубинском народе есть идея, которой уже не было у венесуэльцев. В каждом дворе стоит Хосе Марти. Люди чтут Фиделя, Че Гевару. Кубинцы – очень пассионарная нация. Там много людей, которые верят в идею своего народа и готовы бороться»,

    – соглашается с идеологической составляющей Магомед Кодзоев.

    С другой стороны, есть объективная реальность. Голодные люди, не видящие перспективы, склонны выходить на улицы с акциями протеста и обвинять в произошедшем в том числе и собственные власти (которые, будем честны, не обладают харизмой Фиделя или даже Уго Чавеса).

    Можно сколько угодно говорить о пристрастности западных СМИ, которые в своих репортажах с острова приводят интервью недовольных обывателей, рассказывающих о том, что нынешняя ситуация в экономике еще хуже той, что была в 90-е (когда остров лишился экономической помощи со стороны СССР). Но когда правительство запускает цифровое приложение, информирующее людей о подходе их очереди на заправку, то это говорит само за себя. Особенно у человека 3000-е место в этой очереди. Да и опыт масштабных антиправительственных выступлений из-за отключений электричества у кубинцев есть – например, митинги шли в летом 2021 года.

    Поэтому перед кубинцами действительно серьезный выбор, с кем им бороться – с американцами или с собственными властями. Они должны сделать его всего за два месяца. И если кубинцы сами свергнут свое правительство, никакой военной операции для того, чтобы оккупировать остров, США не понадобится.

    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Похоже, что Куба находится накануне потери своего легендарного статуса Острова Свободы. Соединенные Штаты предприняли шаги, которые, по замыслу Белого дома, должны вызвать восстание кубинского народа против собственного руководства – и подчинение США. О чем идет речь и почему это действительно серьезно? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

      Переговоры Путина и Си: главное

«В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

      Роль черной магии в диктатуре Зеленского

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

      Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

      Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Кто такие резервисты и как они служат

Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

      Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

      Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

      Трамп: Официант, еще льда!

Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

      Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

      Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

      Время удивительных историй

Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Россиюшка. Специальный репортаж

Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      Слово ветерана

«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Правда и победа

Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Настоящая история России

Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Здесь и там

Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      Напиши письмо солдату

В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Англоязычный «ВЗ Дайджест»

Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Почему я иду на выборы?

Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

