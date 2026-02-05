Как США рассчитывают подчинить Кубу

Tекст: Геворг Мирзаян

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен устроить Кубе конец света. Причем в буквальном смысле этого слова: лишить Остров свободы электричества.

«Кубинская энергетика – это примерно 11 ТЭС по всей стране, которые вырабатывают энергию при помощи нефти. И за счет своих собственных месторождений Куба может обеспечить максимум 30% потребностей этих ТЭС. Остальное нужно импортировать», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев.

Именно поэтому Трамп уже остановил экспорт на Кубу венесуэльской нефти (на долю которой приходилось примерно треть поставок). Сейчас он занят остановкой поставок мексиканского «черного золота» (чуть более 40% поставок). Да, президент Мексики Клаудия Шейнбаум говорит о том, что «кубинский народ не должен страдать», однако она прежде всего должна думать о судьбе своего собственного народа. Трамп же обещал в случае продолжения поставок ввести пошлины на товары, импортируемые из Мексики – а заодно и любой другой страны, которая будет снабжать Кубу нефтью.

И речь не просто о каком-то разовой атаке – Трамп проводит системную, целенаправленную политику по смене режима на Кубе. Гораздо более системную, чем то, что было до него. По сути он провоцирует антиправительственный голодный бунт. И если предыдущие правители США вели политику общей блокады, то Трамп работает точечно. «С самого начала своего правления он выделяет наиболее доходные статьи кубинского бюджета и пытается их подавить», – говорит Магомед Кодзоев.

Сначала он обрушился на туристический сектор. В 2019 году запретил американским гражданам посещать остров в образовательных и культурных целях, а также работать на Кубе американским круизным компаниям. Наступившая пандемия усугубила эффект – туротрасль острова до сих пор не восстановилась.

Затем он ударил санкциями по частному сектору, заявив, что 60% его управляется госкорпорацией. Ну а после этого начал кампанию против кубинского здравоохранения.

«Зарубежные медицинские миссии Кубы – это примерно 24 тыс. врачей в 56 странах мира. Это 60% всего кубинского экспорта услуг, приносящие доход в бюджет куда больший, чем туризм. Это, в конце концов, важнейший элемент кубинской мягкой силы»,

– говорит Магомед Кодзоев.

Кубинские врачи работают в труднодоступных местах, обеспечивают выживание целых деревень – и тем самым ряд государств выражают как минимум дипломатическую солидарность Гаване. И те же страны Карибского бассейна, которым Марко Рубио угрожал введением виз в случае отказа выслать кубинских врачей, выбрали врачей. Однако другие страны будут, скорее всего, куда более послушными – а значит кубинский бюджет лишится денег, а люди останутся без работы.

И вот сейчас настала очередь добивать энергетику. Именно что добивать – ведь и без трамповского нефтяного эмбарго она и так находилась в печальном состоянии. Потребность Кубы в электроэнергии составляет примерно 3 тыс. мегаватт – и в часы пик кубинцы могут получить лишь половину этого объема. Энергетическая инфраструктура изношена, веерные отключения стали нормой. Комплектующие же для ремонта из-за рубежа достать нельзя, прежде всего из-за санкций.

Сейчас же Трамп хочет полностью его отключить. По разным оценкам, в случае прекращение поставок нефти из-за рубежа собственные запасы на Кубе истощатся максимум за два месяца.

«А электричество в тропической стране – это все, вокруг него вертится вся жизнь. Я знал одну кубинку, у которой в какой-то момент сломался холодильник – и человек, по сути, жил одним днем»,

– говорит Магомед Кодзоев.

Готовы ли кубинцы так жить? Без электричества, без денег (тот же новый холодильник в случае, если старый испортится, купить может лишь небольшая часть жителей острова), и, самое главное, без перспектив? Трагедия в том, что шансы кубинской экономики на реанимацию возникают только в случае нормализации отношений с США – их крупнейшим соседом, потенциальным рынком и инвестором, который не потерпит присутствия на острове чужих игроков.

«Экономика острова начала подавать надежды в конце правления Барака Обамы, когда он взял курс на нормализацию отношений с островом и начал облегчать режим санкций», – напоминает Магомед Кодзоев. Трамп же не склонен ни к нормализации, ни к компромиссам – он требует только и исключительно смену режима (с шутками о том, что новым президентом острова может стать Марко Рубио – госсекретарь США и по совместительству потомок мигрантов с Кубы).

Как говорится в указе президента США, «кубинский режим поддерживает связи со многими враждебными странами, транснациональными террористическими группами и злонамеренными субъектами, враждебными Соединенным Штатам, а также оказывает им поддержку». На самом деле Белый дом желает контролировать стратегически важный остров и закрыть гештальт, который американская элита пытается закрыть со времен социалистической революции на Острове свободы.

Кубинские власти, конечно, уверяют, что американцам не сдадутся. Говорят, устами президента Мигеля Диаса Канеля о том, что меры Трампа «раскрывают фашистскую, преступную и геноцидальную природу клики, которая захватила интересы американского народа исключительно в личных целях» – например, того же Рубио, который с детства грезил об «освобождении Кубы». И уверяют, что люди будут сопротивляться до конца во имя Родины и социалистической идеи.

«В кубинском народе есть идея, которой уже не было у венесуэльцев. В каждом дворе стоит Хосе Марти. Люди чтут Фиделя, Че Гевару. Кубинцы – очень пассионарная нация. Там много людей, которые верят в идею своего народа и готовы бороться»,

– соглашается с идеологической составляющей Магомед Кодзоев.

С другой стороны, есть объективная реальность. Голодные люди, не видящие перспективы, склонны выходить на улицы с акциями протеста и обвинять в произошедшем в том числе и собственные власти (которые, будем честны, не обладают харизмой Фиделя или даже Уго Чавеса).

Можно сколько угодно говорить о пристрастности западных СМИ, которые в своих репортажах с острова приводят интервью недовольных обывателей, рассказывающих о том, что нынешняя ситуация в экономике еще хуже той, что была в 90-е (когда остров лишился экономической помощи со стороны СССР). Но когда правительство запускает цифровое приложение, информирующее людей о подходе их очереди на заправку, то это говорит само за себя. Особенно у человека 3000-е место в этой очереди. Да и опыт масштабных антиправительственных выступлений из-за отключений электричества у кубинцев есть – например, митинги шли в летом 2021 года.

Поэтому перед кубинцами действительно серьезный выбор, с кем им бороться – с американцами или с собственными властями. Они должны сделать его всего за два месяца. И если кубинцы сами свергнут свое правительство, никакой военной операции для того, чтобы оккупировать остров, США не понадобится.