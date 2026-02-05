Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода
Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Чкалов Нижнего Новгорода
В районе аэропорта Чкалов в Нижнем Новгороде введены временные ограничения, из-за чего расписание рейсов может быть скорректировано для повышения безопасности полетов.
В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает Telegtam-канал Артама Кореняко, представителя Росавиации. Обслуживание рейсов осуществляется только по согласованию с соответствующими органами.
Пассажирам рекомендуют внимательно следить за расписанием: возможны корректировки в отправлении и прибытии отдельных рейсов. В Росавиации подчеркивают, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Уточнить статус конкретного рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта на официальном сайте.
Ранее в четверг аэропорт Волгограда вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Краснодара в тот же деньобъявлял о введении аналогичных временных ограничений.