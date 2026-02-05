  • Новость часаДмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    5 февраля 2026, 10:15 • Новости дня

    Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода

    Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Чкалов Нижнего Новгорода

    Tекст: Мария Иванова

    В районе аэропорта Чкалов в Нижнем Новгороде введены временные ограничения, из-за чего расписание рейсов может быть скорректировано для повышения безопасности полетов.

    В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает Telegtam-канал Артама Кореняко, представителя Росавиации. Обслуживание рейсов осуществляется только по согласованию с соответствующими органами.

    Пассажирам рекомендуют внимательно следить за расписанием: возможны корректировки в отправлении и прибытии отдельных рейсов. В Росавиации подчеркивают, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

    Уточнить статус конкретного рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта на официальном сайте.

    Ранее в четверг аэропорт Волгограда вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Краснодара в тот же деньобъявлял о введении аналогичных временных ограничений.

    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    4 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    Петербуржца арестовали на 10 суток за украинский трезубец на шапке

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину задержали в петербургском метро после публикации фото с украинским трезубцем на шапке, суд вынес ему административный арест.

    Жителя Петербурга арестовали на 10 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики, передает объединенная пресс-служба городских судов. История началась 29 января, когда правоохранители обнаружили в социальных сетях фотографию мужчины в худи цветов флага США и шапке с эмблемой в виде трезубца. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД расценили это как нарушение закона.

    Мужчину задержали в метро, а на суде он вину не признал. Он заявил: «Я не знал о запрете этого символа, купил шапку, чтобы подчеркнуть этнические корни, и никогда не занимался пропагандой».

    Несмотря на аргументы защиты, суд поддержал позицию силовиков и назначил десять суток административного ареста. По решению суда шапка была конфискована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, студента в Чернушке арестовали за антивоенные надписи и поддержку ВСУ и Русского добровольческого корпуса.

    Жителя Волгоградской области взяли под стражу после размещения двенадцати изображений с украинской символикой на жилых домах.

    Москвича отправили под арест на десять суток за футболку с проукраинской символикой.

    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    5 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского Владимир Зеленский заявил, что на поле боя погибло около 55 тыс. украинских солдат с начала российской спецоперации в феврале 2022 года, заявил о в программе «20 часов» на канале France 2.

    В конце интервью Зеленского спросили о количестве жертв на украинской стороне фронта. После того, как с февраля 2025 года погибло более 46 тыс. украинских военнослужащих и 380 тыс. получили ранения, глава киевского режима довел число погибших до 55 тыс., пишет Le Monde.

    «На Украине, официально, на поле боя число погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тыс.», – сказал он, добавив, что «ещё велик процент людей, которых на Украине считают пропавшими без вести».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ только за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ.

    4 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян

    Кличко пожаловался на отсутствие благодарности от киевлян за погоду

    Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что киевляне ругают его за непогоду, но не выражают благодарности, когда в городе стоит хорошая погода.

    Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на отношение жителей города, передает РИА «Новости». По его словам, когда в столице плохая погода, такие как снег, дождь или сильный ветер, его критикуют. Однако в ясные дни, по словам Кличко, никто ему не выражает благодарность.

    «Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя продолжительность подачи электроэнергии для жителей Киева снизилась на три часа. Более 1100 многоэтажных домов остаются без отопления, при этом Дарницкий и Днепровский районы пострадали сильнее других. Мэр Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения света и порекомендовал горожанам заранее запастись продуктами и медикаментами.

    4 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters сообщило о визите дипломатического советника Макрона в Москву

    Reuters: Дипломатический советник Макрона посетил Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для проведения переговоров с российскими официальными лицами, сообщили западные СМИ.

    Дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн встречался с официальными лицами в Кремле, передаёт Reuters со ссылкой на информаторов, близких к переговорам. По их данным, Бонн провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Целью был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

    В окружении французского президента Эммануэля Макрона ушли от прямого ответа о факте визита дипломата в Москву. «Обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности, в контакте с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и основными европейскими коллегами», – ответили в администрации президента Франции.

    В декабре Макрон заявил, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние усилия США по посредничеству в заключении мирного соглашения с Украиной потерпят крах.

    Во вторник Макрон сообщил журналистам, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. «Это готовится, и поэтому ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», – подчеркнул Макрон.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона о готовности связаться с Путиным работой на публику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий на данный момент не приходится.

    4 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    На Украине предложили разрешить браки с 14 лет
    На Украине предложили разрешить браки с 14 лет
    @ Зураб Джавахадзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка.

    Соответствующий проект Гражданского кодекса опубликован на сайте Верховной рады, передает RT. В статье 1478 документа говорится, что суд может разрешить регистрацию брака с 14 лет, если девушка беременна или уже стала матерью. Сейчас в подобных случаях минимальный возраст составляет 16 лет.

    Каждое дело о заключении брака будет рассматриваться индивидуально, а мнение родителей учтут, но оно не станет решающим фактором. Законопроект также предусматривает упрощение оформления фактического сожительства и развода по взаимному согласию через нотариуса.

    Разработку проекта курировал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В числе причин внесения изменений в законодательство названа «десоветизация» правовых норм.

    В 2023 году на Украине предложили легализовать однополые «партнерства» военных.

    4 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби

    Переговоры по Украине стартовали в Абу-Даби в разных форматах

    Переговоры по Украине начались в Абу-Даби
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартовали переговоры по ситуации на Украине, при этом обсуждение ведется в нескольких форматах и полностью закрыто для СМИ, сообщил источник.

    Собеседник агентства ТАСС сообщил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби можно считать начавшимися.

    По его словам, обсуждения организованы в разных треках и форматах, но пресса не предусмотрена.

    Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины решили провести в Абу-Даби в закрытом формате.

    4 февраля 2026, 15:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области
    Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска взяли под контроль населенные пункты Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Российские войска освободили населенные пункты Степановка в Донецкой народной республике и Староукраинка в Запорожской области, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны России уточнили: «Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Степановка в Донецкой народной республике. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области».

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли в зоне спецоперации около 1390 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 280 человек, «Запад» – до 190, «Юг» – до 165, «Центр» – более 350, «Восток» – более 340, «Днепр» – до 65 военнослужащих.

    Российские средства ПВО за сутки сбили 22 реактивных снаряда системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 139 беспилотников самолетного типа. В ведомстве добавили, что также были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие с начала 2026 года взяли под контроль 24 населенных пункта в различных областях зоны спецоперации.

    4 февраля 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД назвал войска «коалиции желающих» на Украине законной военной целью России

    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной военной целью России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещение войск так называемой коалиции желающих на Украине будет расцениваться Россией как угроза национальной безопасности и сделает эти формирования законными военными целями, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, для Москвы абсолютно неприемлемо размещение иностранных войск на украинской территории, в том числе после возможного заключения мирного соглашения, передает РИА «Новости».

    «Для нас это категорически неприемлемо (размещение войск коалиции желающих). Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу нашей безопасности. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», – заявила Захарова в ходе брифинга.

    Ранее Захарова подчеркнула, что планы размещения на Украине иностранных войск от так называемой коалиции желающих являются неприкрытой военной интервенцией.

    4 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    Переговоры России и Украины в Абу-Даби решили провести в закрытом формате
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби стартует новый раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся без приглашения представителей прессы и пройдут в закрытом формате, ожидается итоговое коммюнике, сообщил источник.

    Переговоры между представителями России, США и Украины по вопросам урегулирования конфликта на Украине пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, передает РИА «Новости».

    Как сообщил источник агентства, встреча будет закрытой, журналисты на нее не приглашены.

    По его словам, пресс-конференция по итогам встречи не планируется, однако возможно итоговое коммюнике.

    Предыдущий раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби прошел 23 и 24 января и также длился два дня.

    Ранее спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Абу-Даби на переговоры по Украине.

    Украинская делегация также прибыла в Абу-Даби для участия во встречах.

    Российская делегация прибыла в столицу ОАЭ для переговоров.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    4 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек

    Tекст: Денис Тельманов

    После применения украинских дронов на территории Белгородской области ранения получили шесть мирных жителей.

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, передает ТАСС.

    В результате применения вражеских беспилотников шесть мирных жителей получили различные травмы, сообщили в оперативном штабе региона.

    Власти не уточнили степень тяжести травм и подробности инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили двадцать четыре украинских беспилотника над страной.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун».

    В течение шести часов средства ПВО сбили двадцать один украинский беспилотник, большинство из которых были зафиксированы в небе над Белгородской и Волгоградской областями.

    4 февраля 2026, 15:37 • Новости дня
    МИД Украины сообщил о военном фокусе переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби уделит основное внимание военным и военно-политическим вопросам, а также вопросам обмена военнопленными, сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

    Военные и военно-политические вопросы станут основными темами обсуждения на новом раунде трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, передает РИА «Новости». Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

    «В фокусе этих переговоров будут военные и военно-политические вопросы... Есть много нюансов по поводу того, как гипотетически может происходить завершение войны... Интерес украинской стороны узнать, на что настроены россияне и американцы в этом контексте», – заявил Тихий украинскому изданию «Новости.LIVE».

    По словам Тихого, украинская делегация также продолжает работу над гуманитарными вопросами, в частности по теме обмена военнопленными. Подчеркивается, что обсуждение этих тем остается актуальным в рамках переговорного процесса.

    Ранее в Абу-Даби начались переговоры по ситуации на Украине, обсуждение проходит в нескольких форматах и закрыто для СМИ.


    4 февраля 2026, 15:24 • Новости дня
    Экс-советник Кучмы заявил о полной беспомощности властей на Украине

    Соскин: Удары России показали полную беспомощность Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские удары по инфраструктурным объектам вновь продемонстрировали бессилие украинских властей, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

    В эфире своего YouTube-канала он подчеркнул, что украинское руководство не может эффективно реагировать на происходящее, а ситуация продолжает ухудшаться, передает телеканал «360».

    «Никакого мира не будет. Все идет к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить в эту мясорубку», – заявил Соскин. По его мнению, заявления о мирном урегулировании на Украине не соответствуют реальности.

    Он также отметил, что назначение Дениса Шмыгаля на пост министра энергетики не принесло конкретных результатов: по мнению Соскина, новый глава ведомства лишь обсуждает проблемы, не предлагая реальных решений.

    Напомним, в Одесской области на юге Украины был поврежден объект критической инфраструктуры.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные наносят удары по тем объектам, которые считаются связанными с военным комплексом Украины.

    4 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    На Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны

    Эксперт Игнатьев: На Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ключевые узлы магистральной энергосистемы Украины вышли из строя, сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

    По его словам, ключевые узлы магистральной энергосистемы на Украине выведены из строя, сообщает ТАСС.

    Игнатьев добавил, что критические повреждения получили подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750», играющие ключевую роль для стабильной работы объединенной энергосистемы страны.

    Эксперт отметил, что указанные подстанции обеспечивают распределение крупных объемов мощности и выполняют функции энергетических хабов государственного масштаба. Игнатьев подчеркнул: «Повреждение подстанций такого класса – это не локальная авария. Выход из строя оборудования напряжением 550 и 750 кВ приводит к утрате возможности передавать электроэнергию на значительные расстояния, что автоматически создает дефицит даже в тех регионах, где сохранена генерация».

    Он также отметил, что одновременный выход из строя сверхвысоковольтных подстанций и крупных генерирующих объектов, например Дарницкой ТЭЦ, вызвал острый дефицит электроэнергии. Игнатьев подчеркнул, что этот дефицит невозможно быстро компенсировать ни импортом, ни внутренними резервами, поскольку проблема имеет системный характер и затрагивает всю страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водой и электричеством.

    Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу.

    В многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы отопления.

    4 февраля 2026, 14:34 • Новости дня
    Захарова назвала планы ввода войск НАТО на Украину интервенцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы размещения на Украине иностранных войск от так называемой коалиции желающих являются неприкрытой военной интервенцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть», – подчеркнула Захарова на брифинге, передает ТАСС.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Ранее МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине.

