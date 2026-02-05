Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода

Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Чкалов Нижнего Новгорода

Tекст: Мария Иванова

В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает Telegtam-канал Артама Кореняко, представителя Росавиации. Обслуживание рейсов осуществляется только по согласованию с соответствующими органами.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за расписанием: возможны корректировки в отправлении и прибытии отдельных рейсов. В Росавиации подчеркивают, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Уточнить статус конкретного рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта на официальном сайте.

Ранее в четверг аэропорт Волгограда вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Краснодара в тот же деньобъявлял о введении аналогичных временных ограничений.