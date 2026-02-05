ЦРУ перестало публиковать знаменитый справочник по странам мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центральное разведывательное управление США объявило о прекращении публикации и обновления своего знаменитого «Справочника по странам мира», передает РИА «Новости».

Теперь при переходе на соответствующий раздел сайта появляется сообщение о завершении проекта. В заявлении ЦРУ говорится: «Одно из старейших и самых узнаваемых изданий разведки «Справочник по странам мира» подошло к концу. «Справочник по странам мира» служил разведывательному сообществу и обществу в целом в качестве устоявшимся единым базовым источником информации о странах и обществах мира».

Причины закрытия справочника не раскрываются, однако, по информации Ассошиэйтед Пресс, решение связано с курсом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа на сворачивание программ, не способствующих основным задачам ведомства. Первый засекреченный выпуск появился в 1962 году под названием «Национальный базовый справочник разведки», а общедоступная версия была опубликована в 1971 году. В 1997 году ресурс стал доступен онлайн.

На сайте ЦРУ отмечается, что уникальной особенностью справочника было размещение более 5000 фотографий без ограничений прав, которые предоставляли сотрудники агентства. Раздел сайта пользовался популярностью среди журналистов, студентов и любителей викторин, ежегодно набирая миллионы посещений. Ассошиэйтед Пресс добавляет, что сокращение штата ЦРУ, начатое при втором сроке Дональда Трампа, вынудило агентство оптимизировать работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное разведывательное управление США опубликовало новый ежегодный справочник по странам мира World Factbook.