  • Новость часаРоссия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США
    Эксперт назвал достоинства электромотоцикла Aurus Merlon
    Стартовал Год единства народов России
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине
    Директор МАГАТЭ назвал заливку бетона на АЭС «Пакш-2» историческим событием
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    7 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 13:10 • Новости дня

    Песков высмеял «связи» Эпштейна с российскими спецслужбами

    Песков высмеял версии о связях Эпштейна с российскими спецслужбами

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несерьезными публикации о возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами.

    Публикации западных СМИ о возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами нельзя воспринимать серьезно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в Кремле такие версии комментируют исключительно несерьезно. Он подчеркнул, что хотел бы пошутить на эту тему, но не считает нужным тратить время конференц-кола на подобные обсуждения.

    Обвиненный в секс-торговле детьми финансист из США Джеффри Эпштейн посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Минюст США заявил, что Эпштейн рассматривал анкеты местных девушек.

    Напомним, власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.

    Там выявили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей с частного острова Эпштейна.

    4 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети кадр из «Игры престолов», прокомментировав фразой «Зима близко» завершение действия ДСНВ между Россией и США.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, опубликовав в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что впервые с 1972 года у России и США отсутствует соглашение, ограничивающее стратегические ядерные силы, напомнив о таких договорах, как SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT и New START.

    Согласно информации, срок действия ДСНВ (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что страна готова соблюдать ограничения договора еще год после его завершения. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответа от США на это предложение Москва пока не получила.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что завершение ДСНВ негативно отразится на международной стратегической безопасности.

    Ранее МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    Комментарии (15)
    5 февраля 2026, 10:56 • Новости дня
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной

    Дмитриев сообщил о прогрессе переговоров по мирному соглашению на Украине

    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие положительных изменений в переговорах по мирному соглашению по Украине, несмотря на попытки вмешательства со стороны ряда западных стран.

    Дмитриев сообщил о наличии прогресса и позитивного движения вперед в процессе переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.

    По его словам, разжигатели войны из Европы и Британии активно пытаются вмешаться и помешать этому процессу, передает ТАСС.

    «Но помешать невозможно, я полагаю», – отметил Дмитриев.

    Также Дмитриев рассказал о положительных результатах переговоров в Абу-Даби по восстановлению экономического сотрудничества между Россией и США. По его словам, активная работа ведется совместно с администрацией президента Трампа, включая встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Дмитриев отметил, что эти переговоры проходят конструктивно и позитивно.

    Ранее Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Затем Кирилл Дмитриев вылетел в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече России, США и Украины.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона о сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во отметил, что определенные действия США не соответствуют их заявлениям о перспективах экономического сотрудничества с Россией, передает RT.

    Он напомнил о принятом Вашингтоном документе по Кубе, где вводится чрезвычайное положение из-за угрозы интересам США в Карибском бассейне, в том числе в связи с «враждебной и злонамеренной политикой России».

    «Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества не очень это все вяжется», – заявил министр.

    Лавров добавил, что США запрещают другим странам покупать российские нефть и газ, подчеркивая, что американская нефть и сжиженный природный газ должны заменить российские энергоресурсы.

    Он также обратил внимание на то, что такие шаги Вашингтона противоречат заявлениям об открытости для диалога и экономического взаимодействия с Москвой.

    Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения импорта энергоносителей.

    МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы.

    Комментарии (15)
    4 февраля 2026, 22:35 • Новости дня
    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон

    Военный эксперт Козюлин: США «заполоскали» продление ДСНВ

    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Пока в США возникали идеи по поводу подключения к переговорам по ДСНВ Китая и включения новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. По его мнению, Россия даст понять, что продление документа или подписание его новой версии было в интересах американцев. В среду МИД России заявил, что стороны по ДСНВ, который прекращает свое действие в четверг, больше не связаны какими-либо обязательствами.

    «Если до последнего момента Россия старалась не отклоняться от обязательств по ДСНВ в части прозрачности и количественных ограничений, то теперь Москва не считает нужным выполнять их и в целом заявляет о готовности действовать, что называется, «по ситуации», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По мнению собеседника, после истечения договора Россия «вряд ли редко изменит принципы сдерживания». «Но мы будем более скрытны в плане обнародования количественных данных о нашем потенциале. Извещать о тестовых пусках Россия также не будет. То есть мы даем понять, что продление документа или подписание его новой версии также было в интересах американцев. Заявление МИД России – это сигнал, что Вашингтону надо побеспокоиться по этому поводу», – добавил спикер.

    По мнению Козюлина, в Белом доме все еще есть здравомыслящие люди, которые понимают важность подобных договоров, поскольку их содержание «касается интересов каждого на планете». Соответственно, собеседник выразил осторожный оптимизм в отношении начала новых переговоров в будущем.

    «Обсуждения велись, но в свете того, что в США менялась администрация, какие-то специалисты уходили, а в Госдепе возникали завиральные идеи по поводу подключения к переговорам Китая и включения в договор новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями», – добавил Козюлин.

    Ранее в России заявили, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте МИД. В заявлении также отмечается, что РФ сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа должен был завершиться 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    Комментарии (4)
    4 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора и вольны в выборе своих последующих шагов, говорится в заявлении МИД России в связи с окончанием действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    В сообщении МИД говорится, что 5 февраля 2026 года истекает срок действия российско-американского Договора ДСНВ, подписанного 8 апреля 2010 года, вступившего в силу 5 февраля 2011 года и продленного на пять лет в феврале 2021 года. В ведомстве также напомнили, что «в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Российской Федерацией на фоне неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов Договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями, зафиксированными в его преамбуле».

    МИД подчеркивает, что меры России носили вынужденный характер и были реакцией «российской стороны на крайне враждебную политику администрации Дж.Байдена, повлекшую коренное изменение обстоятельств в области безопасности, а также на ряд нелегитимных шагов Вашингтона в контексте конкретных положений ДСНВ».

    Особое внимание в заявлении уделено действиям США в сфере противоракетной обороны: «Среди ключевых негативных факторов следует выделить дестабилизирующие действия США в области противоракетной обороны вопреки закреплённой в ДСНВ неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Это противоречило целям Договора в части поддержания баланса сил, оказывало значительное давление на его жизнеспособность и создавало основания для компенсирующих мер с российской стороны вне сферы охвата ДСНВ в целях поддержания стратегического равновесия».

    В ведомстве напомнили, что президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года выдвинул инициативу о «взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор «потолков» на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения».

    При этом реакции США на российскую инициативу «так и не была получена», а публичные комментарии с американской стороны «не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией». В МИД подчеркнули, что «подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление».

    «В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», – подчеркивается в заявлении МИД.

    Российская Федерация, говорится в сообщении, после окончания срока действия договора «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности». Одновременно страна остается открытой к дипломатическим решениям для стабилизации стратегической обстановки, если будут созданы «надлежащие условия для подобного взаимодействия».

    МИД отметил, что «ДСНВ в целом выполнял свои основные функции», помогая сдерживать гонку вооружений и обеспечивать предсказуемость в сфере СНВ.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил о готовности России к окончанию действия ДСНВ.

    В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об угрозе глобальной безопасности после окончания ДСНВ.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна

    New York Post: Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна

    Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна
    @ Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти США оперативно удалили несколько тысяч материалов по делу Джеффри Эпштейна после обнаружения в них личных данных около ста пострадавших, пишут американские СМИ.

    Министерство юстиции США удалило несколько тысяч документов, связанных с делом осужденного финансиста покойного Джеффри Эпштейна, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    В письме судьям Ричарду Берману и Полу Энгельмайеру прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клэйтон сообщил, что министерство удалило все материалы, содержащие личные данные жертв, которые были найдены самими пострадавшими или их адвокатами.

    Также значительное количество документов было удалено по инициативе властей. Причиной послужило то, что в этих файлах по ошибке раскрывались персональные сведения жертв Эпштейна, такие как имена, адреса электронной почты, фотографии и банковские данные. Ранее представители пострадавших подчеркнули, что публикация этих документов нанесла вред примерно 100 людям, чья личная информация оказалась доступна публике.

    В министерстве юстиции назвали случившееся результатом «технической или человеческой ошибки» и пообещали пересмотреть внутренние протоколы работы с подобными данными. По словам Клэйтона, удаленные документы будут направлены на повторную проверку и, вероятно, опубликованы повторно после редактирования в течение ближайших 24-36 часов.

    Ранее сообщалось, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ)  упоминается в материалах по делу Эпштейна. В этих же материалах содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»
    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одном из писем к Джеффри Эпштейну упоминается о встрече с будущим участником группы «Иванушки International» на Украине.

    Один из участников российской поп-группы «Иванушки International» был упомянут в личной переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна. В письме, адресованном Эпштейну, женщина просила помочь ей попасть на показы Парижской недели моды, рассказывая детали из своего детства, пишет РИА «Новости».

    В сообщении она поделилась воспоминанием, что в 1995 году, когда ей было шесть лет, она находилась на Украине на небольшом мероприятии. По ее словам, тогда один из участников показа, которого она описала как «милого модельного парня», пошутил, что «женится на ней, когда она вырастет».

    Женщина отметила, что этот человек впоследствии стал известным поп-певцом в российской группе «Иванушки International». Это письмо было направлено Эпштейну в 2012 году.

    Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации всех материалов по делу Эпштейна, общий объем которых превысил 3,5 млн документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна также упоминается лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ). В этих же документах обнаружено имя российской певицы Аллы Пугачевой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила высказывания президента Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе в связи с публикацией материалов по делу Эпштейна. Она отметила, что изучение документов вызывает у нее физиологическую тошноту из-за масштабов и тяжести раскрытых преступлений.

    Комментарии (4)
    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    Комментарии (3)
    5 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    МИД заявил об ответственной линии России после истечения срока ДСНВ
    МИД заявил об ответственной линии России после истечения срока ДСНВ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва намерена учитывать американскую военную политику при выстраивании линии поведения после завершения действия ДСНВ, сообщило Министерство иностранных дел.

    Российская сторона планирует опираться на тщательный анализ обстановки в стратегической сфере, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    При этом она собирается действовать «ответственно и взвешенно», выстраивая линию в области на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.

    Соглашение между Москвой и Вашингтоном о мерах по сокращению наступательных вооружений прекращает свое действие 5 февраля 2026 года.

    Генсек ООН Антонио Гутерриш заявлял, что истечение срока действия ДСНВ представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    Комментарии (4)
    4 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров

    Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для второго дня переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат в четверг участие во встречах по Украине в Абу-Даби, сообщил телеканал Al-Jazeera.

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала Al-Jazeera со ссылкой на Белый дом, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и советник Джаред Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров.

    В среду на встрече присутствовал также министр армии США Дэниел Дрисколл.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что ожидает в ближайшее время обмена пленными между сторонами.

    Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинская делегация на переговорах в Абу-Даби намерена сосредоточиться на военных и военно-политических вопросах, а также вопросах обмена военнопленными.

    Напомним, в Абу-Даби в среду начались закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине, которые проходят в нескольких форматах.

    Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Лавров: Россия была удивлена санкциями США после переговоров в Анкоридже

    Tекст: Вера Басилая

    Москва была удивленапосле введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России вскоре после встречи в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, власти России были удивлены введением новых санкций Вашингтона против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», передает RT.

    Лавров заявил, что эти санкции появились через две-три недели после переговоров в Анкоридже. По его словам, Владимир Путин также выразил удивление по поводу такого решения со стороны США.

    Лавров отметил, что на переговорах в Анкоридже Россия поддержала предложение США по урегулированию украинского кризиса.

    «После этого мы ждали, что США подтвердят, – поскольку вы согласны с нашим предложением, давайте что-то объявлять, конференцию созывать, подписывать что-нибудь, Совет мира созывать», – отметил глава МИД России.

    Однако, по словам Лаврова, США вдруг ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти».

    По словам министра, Москва ожидала шагов навстречу по итогам переговоров, но вместо этого столкнулась с ужесточением санкционной политики.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Лавров отметил попытки вытеснения российских компаний из Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 10:31 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках вытеснения российских компаний из Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Россия наблюдает за тем, как после недавних событий в Венесуэле российские компании вытесняются из этой страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Россия отмечает, что после последних событий на территории Венесуэлы российские компании активно вытесняются из этой страны, передает RT.

    «И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», – отметил Лавров.

    Напомним, что 3 января Соединенные Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Американские власти заявляют, что Мадуро и его жена причастны к «наркотерроризму» и представляют угрозу для Соединенных Штатов.

    Ранее Лавров отметил, что недавние решения США по Кубе и введению ограничений на торговлю нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона о намерении сотрудничать с Россией.

    Дмитрий Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Умеров заявил о продолжении переговоров в Абу-Даби в отдельных группах

    Tекст: Вера Басилая

    Стартовавшие переговоры в Абу-Даби продолжатся в формате работы отдельных групп, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    По словам главы украинской делегации Умерова, встреча в Абу-Даби началась в общем формате, однако работа продолжится в отдельных группах, передает ТАСС.

    Умеров уточнил, что после работы групп участники планируют провести совместную встречу для согласования итоговых позиций.

    Ранее в Абу-Даби начались переговоры по ситуации на Украине, обсуждение проходит в нескольких форматах и закрыто для СМИ.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:26 • Новости дня
    Песков заявил о несущественности точного времени окончания ДСНВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конкретное время истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях не играет решающей роли.

    Точное время, когда истекает действие российско-американского Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ), не имеет принципиального значения, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что этот вопрос не столь важен, отвечая на просьбу журналистов о точных сроках завершения документа. По его словам, он не может сразу назвать конкретные данные и должен уточнить информацию.

    «Вряд ли это имеет принципиальное значение», – сказал Песков в ходе общения с прессой. Он также напомнил, что Кремль уже давал оценку последствиям завершения действия договора и отсутствию ответа американской стороны на российскую инициативу.

    Ранее Песков заявил, что истечение срока ДСНВ негативно отразится на мировой безопасности. Заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия не планирует официально обращаться к США перед завершением действия ДСНВ и будет считать отсутствие ответа позицией Вашингтона.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    В США призвали Трампа принять предложение Путина по ДСНВ

    Кандидат в президенты США Сэйр призвала Трампа принять предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр заявила, что американский лидер Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение президента РФ Владимира Путина о продлении центральных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год.

    Сэйр подчеркнула: «Президент Трамп должен был утвердительно ответить на предложение президента Путина сразу же, как только оно было выдвинуто». Она добавила, что продление договора дало бы шанс завершить прокси-войну на Украине и дало бы США возможность выработать более конструктивный подход к отношениям с Россией, передает ТАСС.

    Политик отметила, что за последние 13 лет, особенно после событий цветной революции на Украине, отношения между США и Россией значительно ухудшились. В такой ситуации, по мнению Сэйр, попытки заключить новое соглашение практически не имели бы шансов на успех.

    Сэйр 32 года являлась соратницей Линдона Ларуша, американского экономиста и политика-нонконформиста, автора так называемой теории физической экономики и противника монетаристских концепций. Ларуш открыто придерживался взглядов о ведущей роли России на мировой арене, выступал против монетаризма и неоднократно баллотировался на пост президента США с 1976 по 2004 год.

    Ранее генсекретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что истечение срока действия договора СНВ-3 представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности, поскольку обязательные ограничения на стратегическое ядерное оружие США и России отменены на фоне обострения глобальной напряженности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов».

    Комментарии (0)
    Главное
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    ВСУ столкнулись со сбоями работы терминалов Starlink
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Верховный муфтий России призвал избегать показного намаза на публике
    Таможня в Петербурге пресекла вывоз метеорита в Британию
    Умерла ведущая актриса Театра Вахтангова Ольга Чиповская

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США рассчитывают подчинить Кубу

    Похоже, что Куба находится накануне потери своего легендарного статуса Острова Свободы. Соединенные Штаты предприняли шаги, которые, по замыслу Белого дома, должны вызвать восстание кубинского народа против собственного руководства – и подчинение США. О чем идет речь и почему это действительно серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации