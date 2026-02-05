Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Коротченко спрогнозировал появление БЖРК «Баргузин» после отмены СНВ-3
Россия после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должна принять решение о постановке на вооружение боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», который внешне не отличим от обычного железнодорожного состава и обеспечит гарантированный ответный ядерный удар, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает ТАСС. Коротченко подчеркнул, что такой шаг обеспечит гарантированный ответный ядерный удар, поскольку БЖРК внешне не отличается от обычного состава и его невозможно обнаружить средствами спутниковой разведки.
Коротченко отметил: «Если США выходят из договора, то нам предстоит принять решение о развертывании серийного производства и постановке на боевое дежурство в структуре Ракетных войск стратегического назначения БЖРК «Баргузин». Находясь в позиционном районе от Москвы до Владивостока и внешне неотличимый от обычных рефрижераторных составов, эти ядерные поезда в любой момент и в любой точке маршрута имеют возможность осуществить ракетно-ядерный удар по потенциальному агрессору. Причем вскрыть их текущее местоположение средствами спутниковой разведки противника невозможно».
Аналитик также добавил, что ракета для «Баргузина» на 90% унифицирована с уже производимыми твердотопливными МБР «Ярс» и БРПЛ «Булава», что позволит ускорить принятие комплекса на вооружение и снизить издержки. Он подчеркнул, что для стратегического баланса с США, Великобританией и Францией, России необходимо иметь минимум пять таких комплексов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России решило довести долю современных ракетных комплексов в составе РВСН до 81%.
В российском оборонном ведомстве называли сроки создания нового «ракетного поезда».
СМИ сообщали о приостановке работ над проектом «ракетного поезда» «Баргузин».