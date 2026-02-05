Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Семейную пару арестовали в Новосибирске за работу на телефонных мошенников
В Новосибирске арестовали семейную чету, обеспечивавшую работу оборудования для хищения денег аферистами из недружественной страны, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Подозреваемых заключили под стражу по делу об обслуживании терминалов связи для преступной группы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконное использование виртуальных станций.
По данным полиции, 33-летний мужчина и его 32-летняя супруга отвечали за техническую поддержку оборудования для пропуска трафика.
С марта 2025 года по начала февраля 2026 года фигуранты с соблюдением мер конспирации арендовали квартиры в Новосибирске, где в организованных ими тайниках устанавливали абонентское коммутационное оборудование – сим-боксы.
С помощью этих устройств осуществлялось хищение денег у граждан с последующим переводом через криптокошельки в колл-центры, расположенные в недружественной стране. Деятельность группы пресекли сотрудники ФСБ.
Ранее в Ленобласти вычислили работу подпольного телекоммуникационного центра, через который злоумышленники ежедневно совершали тысячи звонков российским гражданам.