Эскиз «Портрета Сталина» Рублева решили выставить на торги за 1,2 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе сообщили, что эта работа является редким эскизом к полотну «Сталин в кресле» из собрания Третьяковской галереи. На данный момент лидирующая ставка на этот лот уже достигла 1,2 млн рублей, передает РИА «Новости».

Кроме главного лота, на торгах будет представлено более 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства разных эпох. Стартовые цены большинства работ начинаются с одного рубля, но некоторые лоты уже превысили миллион рублей. Среди заметных лотов – этюд Василия Переплетчикова «Кислинская башня. Город Псков» 1906 года, представленный за 800 тыс. рублей.

Особый интерес вызывает живописная работа Питера Схаубрука «После взятия крепости» конца XVI – начала XVII века, оцененная в 460 тыс. рублей. Она относится к типу камерных пейзажей Фландрии с многофигурным стаффажем и сценами пожаров, а сам Схаубрук считается значимой фигурой фламандской школы.

Также на аукционе можно будет приобрести графику Бориса Свешникова «Видение» 1973 года за 80 тыс. рублей, офорт Эдуарда Мане «Кот и цветы» из издания «Кошки» 1869 года за 28 тыс. рублей и ксилографию Василия Кандинского «Судный день» из книги «Звуки», опубликованной в Мюнхене в 1913 году, за 26 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на торгах Московского аукционного дома будет представлена неизвестная картина Виктора Васнецова «Богомольцы», впервые попавшая на аукцион благодаря своему художественному значению.