Директор Долиной назвал монтажом аудиозапись общения певицы с сотрудниками банка
Аудиофайл, на котором певица Лариса Долина якобы требует разблокировать перевод крупной денежной суммы, не настоящий, это монтаж, заявил директор артистки Сергей Пудовкин.
Пудовкин охарактеризовал появившуюся в интернете аудиозапись как фальсификацию, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что голос певицы был сгенерирован неестественным путем.
Ранее Telegram-каналы распространили информацию, будто артистка пыталась перевести 4,5 млн рублей, несмотря на противодействие банковских служащих. Операторы якобы останавливали транзакции, подозревая, что клиентка находится под давлением мошенников.
По мнению Пудовкина, подобные записи создаются искусственным интеллектом в огромных количествах, поэтому данный случай является очевидным монтажом.
Напомним, певица решила взять квартиру в аренду на длительный срок.
В январе квартира Долиной в Хамовниках официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.