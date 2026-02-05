Директор Долиной назвал монтажом аудиозапись общения певицы с сотрудниками банка

Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон

Захарова предупредила Эстонию о рисках применения нового закона против российских судов

Tекст: Валерия Городецкая

Она подчеркнула, что российская сторона намерена реагировать на риски и угрозы, исходящие от Эстонии, передает РИА «Новости». По словам дипломата, на данный момент эстонские власти не решаются применять новое законодательство к судам под российским флагом.

Захарова также призвала Эстонию строго соблюдать нормы международного морского права, чтобы не получить репутацию морских пиратов.

«Наша сторона будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят из Эстонии, от Эстонии. Пока что эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом», – сказала она на брифинге.

В апреле прошлого года Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда.