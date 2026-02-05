Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Утопивший автобус в Байкале водитель отделался условным сроком
Водитель, заехавший в Байкал на микроавтобусе с людьми в августе 2025 года, приговорен к условному сроку заключения, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Ольхонский районный суд приговорил 59-летнего жителя Иркутской области к трем годам лишения свободы условно за инцидент с падением транспорта в озеро, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Также ему назначен испытательный срок на три года.
Установлено, что в августе прошлого года осужденный осуществлял платную перевозку людей, достоверно зная о неисправности тормозной системы. Водитель остановил микроавтобус на склоне и покинул кабину, чтобы проверить дверь, после чего машина начала неконтролируемое движение.
Семь пассажиров успели выпрыгнуть на ходу, а шестеро, включая несовершеннолетнего, упали в воду вместе с транспортом. В результате происшествия травмы получили 13 человек.