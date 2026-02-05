Утопивший автобус в Байкале водитель отделался условным сроком

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ольхонский районный суд приговорил 59-летнего жителя Иркутской области к трем годам лишения свободы условно за инцидент с падением транспорта в озеро, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Также ему назначен испытательный срок на три года.

Установлено, что в августе прошлого года осужденный осуществлял платную перевозку людей, достоверно зная о неисправности тормозной системы. Водитель остановил микроавтобус на склоне и покинул кабину, чтобы проверить дверь, после чего машина начала неконтролируемое движение.

Семь пассажиров успели выпрыгнуть на ходу, а шестеро, включая несовершеннолетнего, упали в воду вместе с транспортом. В результате происшествия травмы получили 13 человек.