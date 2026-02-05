Газпром обновил рекорд поставок газа российским потребителям в феврале

  • Новость часаРоссия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США
    Эксперт назвал достоинства электромотоцикла Aurus Merlon
    Стартовал Год единства народов России
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине
    Директор МАГАТЭ назвал заливку бетона на АЭС «Пакш-2» историческим событием
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    7 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 12:42 • Новости дня

    Газпром обновил рекорд поставок газа российским потребителям в феврале

    Газпром третий день подряд установил рекорд по поставкам газа в России

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях сильных холодов объем суточных поставок газа российским потребителям достиг 1817,8 млн куб. м, что стало новым рекордом февраля.

    Компания «Газпром» третий день подряд фиксирует суточный рекорд поставок газа российским потребителям, передает Telegram-канал компании.

    По данным «Газпрома», 3 февраля объем поставок составил 1817,8 млн куб. м. Это максимальный показатель для февраля за всю историю наблюдений.

    Ранее рекорд составлял 1799,9 млн куб. м. Увеличение потребления объясняется похолоданием, которое наблюдается сейчас во многих регионах России.

    В компании отмечают, что транспортировка газа по Единой системе газоснабжения осуществляется стабильно. Особую роль в обеспечении надежности поставок играет работа подземных хранилищ газа.

    Напомним, накануне Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в феврале.

    Днем ранее Газпром установил новый рекорд по объему поставок газа на внутреннем рынке.

    Газпром ранее сообщал о максимальных показателях внутреннего спроса на газ.

    4 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон

    Захарова предупредила Эстонию о рисках применения нового закона против российских судов

    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет внимательно следить за мерами, которые принимает Эстония в связи с новым законом о праве топить подозрительные и опасные суда, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что российская сторона намерена реагировать на риски и угрозы, исходящие от Эстонии, передает РИА «Новости». По словам дипломата, на данный момент эстонские власти не решаются применять новое законодательство к судам под российским флагом.

    Захарова также призвала Эстонию строго соблюдать нормы международного морского права, чтобы не получить репутацию морских пиратов.

    «Наша сторона будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят из Эстонии, от Эстонии. Пока что эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом», – сказала она на брифинге.

    В апреле прошлого года Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда.

    Комментарии (25)
    4 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Россия сделала предупреждение НАТО относительно действий у российских границ

    Жданова: Россия примет меры для нейтрализации угроз НАТО

    Россия сделала предупреждение НАТО относительно действий у российских границ
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ, подчеркнув гарантии национальной безопасности, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны, заявила Жданова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Россия как ответственная мировая держава последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Жданова отметила, что прямые риски и угрозы, создаваемые альянсом, неизбежно учитываются в российском военном строительстве и оборонном планировании.

    Дипломат подчеркнула, что безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена, и необходимые меры уже принимаются и будут приниматься. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети кадр из «Игры престолов», прокомментировав фразой «Зима близко» завершение действия ДСНВ между Россией и США.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, опубликовав в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что впервые с 1972 года у России и США отсутствует соглашение, ограничивающее стратегические ядерные силы, напомнив о таких договорах, как SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT и New START.

    Согласно информации, срок действия ДСНВ (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что страна готова соблюдать ограничения договора еще год после его завершения. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответа от США на это предложение Москва пока не получила.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что завершение ДСНВ негативно отразится на международной стратегической безопасности.

    Ранее МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    Комментарии (15)
    4 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Скончалась актриса Ольга Чиповская

    Актриса Ольга Чиповская скончалась на 68-м году жизни

    Скончалась актриса Ольга Чиповская
    @ t.me/Vakhtangov_theatre

    Tекст: Ольга Иванова

    На 68-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Чиповская, известная своими ролями в спектаклях Театра имени Евгения Вахтангова.

    Заслуженная артистка России Ольга Чиповская скончалась в возрасте 67 лет, передает ТАСС. О её смерти сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В театре отметили: «Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Евгеньевна Чиповская».

    Чиповская начала свою театральную карьеру с роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Среди других выдающихся работ актрисы – Адельма в постановке «Принцесса Турандот», Мими в спектакле «Три возраста Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Абигайль в «Стакане воды» и Манюшка в «Зойкиной квартире».

    Особую популярность у зрителей актрисе принесла роль цыганки Хаси в спектакле «Улыбнись нам, Господи», а также образ решительной Марьи Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире» и прагматичной Долли де Фриз в постановке «Театр». В 2021 году Ольга Чиповская была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сергей Иванов решил по собственному желанию оставить пост спецпредставителя президента России по вопросам экологии, сообщил пресс-секретарь главы государства.

    Сергей Иванов по собственному желанию покидает пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

    «Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», – сказал Песков.

    Ранее Иванов занимал различные посты в администрации президента, а также работал министром обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Также глава государства утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора и освободил их от прежних постов.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    У берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг

    В Черном море у Крыма зафиксировали редкое ледяное поле

    У берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг
    @ ФГБУ «Заповедный Крым»

    Tекст: Ольга Иванова

    Спутниковые снимки показали образование крупного ледяного поля у северо-западного побережья Крыма в районе заказника «Малое филлофорное поле».

    Крупное скопление дрейфующего льда было обнаружено у побережья Крыма в Черном море с помощью спутников дистанционного зондирования, передает ТАСС.

    По данным дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым», ледяное поле протяжённостью около 7 км зафиксировали в районе заказника «Малое филлофорное поле», где оно оказалось прижато к Бакальской косе на северо-западе полуострова.

    Замдиректора по науке «Заповедного Крыма» Сергей Крюков подчеркнул, что речь идет не о классических айсбергах, а о дрейфующем льде, формирующемся непосредственно в Черном море. По его словам, для появления таких ледяных полей необходимы продолжительные морозы, а северные ветры способствуют скоплению льда в крупные массивы.

    Крюков отметил, что лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму. Появление таких крупных ледяных полей – явление редкое для этих широт и имеет значение как климатический индикатор.

    Исследователь напомнил, что дрейфующий лед влияет на береговую линию: он может разрушать или наоборот защищать побережье от волновой эрозии. Эти процессы необходимо учитывать при проведении природоохранных и берегозащитных мероприятий.

    Комментарии (9)
    4 февраля 2026, 19:42 • Новости дня
    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки

    Суд приговорил комика Останина к 5 годам 9 месяцам колонии

    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы назначил комику Артемию Останину наказание в виде лишения свободы и штрафа за публичные оскорбляющие чувства верующих высказывания.

    Как передает РИА «Новости», Мещанский суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. Суд также назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей и наложил запрет на администрирование сайтов сроком на три года.

    Судья Олеся Менделеева огласила: «Окончательно назначить Останину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима». Ранее обвинитель просил суд назначить Останину наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы и аналогичный штраф. Сам Останин вину не признал и настаивал на оправдании.

    По версии следствия, 7 марта 2024 года в развлекательном заведении в центре Москвы Останин выступил с номером, в котором содержались высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Еще одно выступление, по данным следствия, 15 марта было направлено на унижение людей с инвалидностью и сопровождалось угрозами применения насилия. Видеозаписи этих выступлений были опубликованы в интернете.

    Останина арестовали в марте 2025 года, в июне его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Артемий Останин сделал предложение своей девушке в ходе судебного заседания. В Мещанском суде Москвы 19 января начали слушать дело комика Артемия Останина, обвиняемого в создании преступной группы для публикации оскорбительных видео.

    Мещанская межрайонная прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении стендап-комика Артемия Останина.

    Комментарии (15)
    4 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Указ президента России Владимира Путина об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта был опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    В документе говорится: «Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта».

    Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР. Он начал карьеру в КГБ, после чего занимал руководящие должности в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности. В 1998 году стал заместителем директора ФСБ. В последующие года был назначен секретарем Совета Безопасности, министром обороны (2001-2007). В период с 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.

    С 2011 по 2016 год Иванов возглавлял администрацию президента, а с августа 2016 года занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Комментарии (26)
    4 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Аргентина решила провести экстрадицию Мадуро из США

    Infobae: Суд в Аргентине распорядился запросить экстрадицию Мадуро из США

    Аргентина решила провести экстрадицию Мадуро из США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аргентинский федеральный судья Себастьян Рамос подписал официальный запрос на экстрадицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро из США, пишет Infobae.

    По информации Infobae, решение связано с необходимостью допроса Мадуро в Аргентине по делу о предполагаемых нарушениях прав человека, передает РИА «Новости».

    Между Аргентиной и США заключен договор об экстрадиции.

    В 2024 году Аргентина выдала ордер на арест Мадуро, обвинив его в «преступлениях против человечности».

    В январе США в ходе операции захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В среду в Каракасе прошла многотысячная акция за освобождение Мадуро.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

    Латвия и Эстония поддержали назначение спецпосланника ЕС по России

    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией,

    Лидеры Латвии и Эстонии высказались за назначение специального представителя Евросоюза для прямых переговоров с Россией по вопросу конфликта на Украине, передает РБК. По их мнению, европейские страны должны быть непосредственными участниками переговорного процесса, а не оставлять эту роль лидерам США.

    Президент Эстонии Алар Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте. По его словам, «пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет за столом переговоров».

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа должна участвовать в дипломатическом урегулировании, но при этом настаивала на необходимости продолжения изоляции России и сохранения санкций против нее. Она предложила, чтобы на должность спецпосланника был назначен лидер Германии, Франции или Британии для помощи Украине на переговорах.

    В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал идею опасной, заявив, что любые попытки диалога ранее воспринимались Россией как уступки и лишь усиливали ее аппетиты. Он призвал продолжать давление на Россию, а не искать компромиссы.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

    Комментарии (10)
    4 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Владельца BMW X7 арестовали в Москве за отказ снять тонировку
    Владельца BMW X7 арестовали в Москве за отказ снять тонировку
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд назначил административный арест водителю за отказ выполнить требование полиции о снятии тонировки со стекол автомобиля.

    Как передают РИА «Новости», Дорогомиловский районный суд Москвы вынес постановление по делу владельца BMW X7. Водителю назначили административный арест на срок пять суток за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение правил тонировки стекол.

    В суде сообщили: «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы владельцу автомобиля BMW X7 назначен административный арест сроком на пять суток за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение правил тонировки стекол».

    На автолюбителя составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за отказ удалить пленку со стекол. Суд признал нарушение и применил наказание в виде административного ареста на максимальный срок по данной статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд отклонил жалобу жителя Красноярского края, которого лишили права управлять автомобилем с механической коробкой передач из-за отсутствия двух пальцев на руке.

    Верховный суд Российской Федерации признал законным лишение водительских прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов и отклонил жалобу водителя из Энгельса.

    Водитель Porsche, который проигнорировал требование остановки и врезался в машину ГИБДД в Балашихе, арестован по решению суда.

    Комментарии (5)
    4 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Виктория Цыганова прокомментировала спад интереса к концертам Аллы Пугачевой после ее возвращения на сцену.

    По мнению певицы, публика помнит высказывания Пугачевой о соотечественниках, что негативно сказывается на ее востребованности не только в России, но и за рубежом, передает «Газета.Ru».

    Артистка подчеркнула, что, по ее мнению, Пугачеву даже за границей не хотят видеть на мероприятиях и не готовы платить ей крупные гонорары.

    «Не хочу говорить о предателях Родины. Я не плачу гонорары и не хожу на концерты артистов, которые презирают свой собственный народ. Это раздутые и всегда придуманные цены. Я считаю, что на ее концерты вообще никто не будет ходить. Тогда обстановка в нашей стране начнет налаживаться. А предателей будет ждать забвение, хотя многие и будут из кожи вон лезть, чтобы доказать, что это не так. Но это так. Участь предателя страшна. Я рассуждаю и сужу по ее поступкам. Она сказала, что всех нас презирает. Наверное, народ отвечает ей тем же», – сказала Цыганова.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Комментарии (23)
    5 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией

    Захарова: Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью от нахождения «под столом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости».

    «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку инициативе по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Комментарии (12)
    4 февраля 2026, 19:55 • Новости дня
    Россия поставила рекордное количество золота Гонконгу в 2025 году
    Россия поставила рекордное количество золота Гонконгу в 2025 году
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем поставок российского золота в Гонконг за прошлый год вырос в два раза по сравнению с предыдущим периодом, достигнув исторического максимума, следует из данных гонконгской таможни.

    Объем экспорта золота из России в Гонконг в 2025 году составил 10,5 млрд долларов, что стало рекордом за все время ведения гонконгской статистики, передает РИА «Новости». Как отмечается, эта сумма вдвое превышает показатель предыдущего года, когда экспорт достигал 5,2 млрд долларов.

    В рейтинге крупнейших поставщиков золота в Гонконг первое место заняли ОАЭ, поставившие продукции на 27,9 млрд долларов. Вторым стал Китай с объемом в 15,4 млрд долларов, а третьей – Япония с 13 млрд долларов. Россия оказалась на четвертой позиции, а Австралия замкнула пятерку лидеров с 8,8 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость золота впервые превысила 5 100 долларов за тройскую унцию. На мировых биржах также наблюдается уверенный рост цен на серебро.

    Комментарии (14)
    5 февраля 2026, 10:56 • Новости дня
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной

    Дмитриев сообщил о прогрессе переговоров по мирному соглашению на Украине

    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие положительных изменений в переговорах по мирному соглашению по Украине, несмотря на попытки вмешательства со стороны ряда западных стран.

    Дмитриев сообщил о наличии прогресса и позитивного движения вперед в процессе переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.

    По его словам, разжигатели войны из Европы и Британии активно пытаются вмешаться и помешать этому процессу, передает ТАСС.

    «Но помешать невозможно, я полагаю», – отметил Дмитриев.

    Также Дмитриев рассказал о положительных результатах переговоров в Абу-Даби по восстановлению экономического сотрудничества между Россией и США. По его словам, активная работа ведется совместно с администрацией президента Трампа, включая встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Дмитриев отметил, что эти переговоры проходят конструктивно и позитивно.

    Ранее Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Затем Кирилл Дмитриев вылетел в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече России, США и Украины.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Комментарии (13)
    Главное
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    ВСУ столкнулись со сбоями работы терминалов Starlink
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Верховный муфтий России призвал избегать показного намаза на публике
    Таможня в Петербурге пресекла вывоз метеорита в Британию
    Умерла ведущая актриса Театра Вахтангова Ольга Чиповская

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США рассчитывают подчинить Кубу

    Похоже, что Куба находится накануне потери своего легендарного статуса Острова Свободы. Соединенные Штаты предприняли шаги, которые, по замыслу Белого дома, должны вызвать восстание кубинского народа против собственного руководства – и подчинение США. О чем идет речь и почему это действительно серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации