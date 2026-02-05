Газпром обновил рекорд поставок газа российским потребителям в феврале

Газпром третий день подряд установил рекорд по поставкам газа в России

Tекст: Мария Иванова

Компания «Газпром» третий день подряд фиксирует суточный рекорд поставок газа российским потребителям, передает Telegram-канал компании.

По данным «Газпрома», 3 февраля объем поставок составил 1817,8 млн куб. м. Это максимальный показатель для февраля за всю историю наблюдений.

Ранее рекорд составлял 1799,9 млн куб. м. Увеличение потребления объясняется похолоданием, которое наблюдается сейчас во многих регионах России.

В компании отмечают, что транспортировка газа по Единой системе газоснабжения осуществляется стабильно. Особую роль в обеспечении надежности поставок играет работа подземных хранилищ газа.

