В Тбилиси поддержали выводы Конгресса США о вмешательстве Брюсселя в выборы в европейских странах
Правящая «Грузинская мечта» поддержала выводы Конгресса США о вмешательстве Еврокомиссии в выборы в странах Европы, в частности, цензурой платформ, чтобы поставить в невыгодное положение консервативные или популистские политические партии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил телекомпании «Имеди», что обвинения, выдвинутые юридическим комитетом Палаты представителей в США, «не стали новостью для Грузии, однако масштаб вмешательства Брюсселя очень тревожный».
«Брюссель грубо вмешивается во внутриполитические процессы для подавления альтернативных идей и точек зрения», – сказал он.
По словам Левана Махашвили, «Еврокомиссия такими действиями показывает, что она не привержена демократии и верховенству закона».
В свою очередь, первый зампред парламентской фракции «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил, что «Вашингтон своими разоблачениями евробюрократов буквально слово в слово повторяет наши претензии к ним».
По его словам, во время парламентских выборов в Грузии в 2024 году «отчетливо проявилось вмешательство ЕС, постпред которого (Павел Херчинский) открыто призывал голосовать против «Грузинской мечты».
В Конгрессе США заявили о «регулярном вмешательстве ЕК в национальные выборы стран ЕС путем контроля политических высказываний».
В Палате представителей отметили факты такого вмешательства и цензуры в таких странах, как Словакия, Нидерланды, Румыния, Франция, Ирландия, а также в Молдавии.
Критика прозвучала в Конгрессе и по поводу вмешательства Еврокомиссии в общеевропейские выборы-2024.