Обвинение назвало стендап-комика Останина организатором ОПГ
В Мещанском суде Москвы 19 января начали слушать дело комика Артемия Останина (внесён в перечень террористов и экстремистов в России), обвиняемого в создании преступной группы для публикации оскорбительных видео.
«Преследуя цель побудить общественность к широкому обсуждению его деятельности, Останин сформировал преступный умысел на совершение публичных действий, отражающих явное неуважение к обществу путем оскорбления религиозных чувств верующих, для чего создал организованную преступную группу», – приводит РИА «Новости» слова прокурора в зале суда.
По информации обвинения, группа занималась написанием текстов, съемкой и публикацией выступлений, однако личности соучастников пока не установлены. Останин свою вину не признает и отвергает предъявленные обвинения.
Следствие считает, что 7 марта 2025 года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице Останин выступил с юмористической программой, оскорбляющей чувства верующих.
Кроме того, 15 марта, по версии следствия, он публично унизил людей с инвалидностью и угрожал применением насилия. Оба выступления были выложены на его персональном канале в интернете.
Останину вменили часть 1 статьи 148 УК РФ (публичное оскорбление чувств верующих), пункт «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комика задержали в марте после того, как он в ходе публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц. В июне 2025 года Останина признали террористом и экстремистом. В конце декабря столичная прокуратура утвердила обвинение Останину.