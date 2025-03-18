Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?9 комментариев
Оскорбившего участника СВО комика Останина задержали
Стендап-комик Артемий Останин, подозреваемый в оскорблении участника спецоперации, задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете России.
В отношении Останина завели дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Согласно версии следствия, в ходе публичного выступления в Москве юморист высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц.
Он пытался пересечь российскую границу, но правоохранители задержали мужчину. Комик доставлен в Москву. В скором времени следователи приступят к его допросу.
Ранее СК сообщал, что в отношении Останина возбудили дело за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО. В ходе выступления юморист назвал мужчину в инвалидном кресле «культяпковозкой».