Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?12 комментариев
Россиянин получил перелом черепа в ходе драки в Белграде
Россиянин получил тяжелые травмы в ходе драки в Белграде
В Белграде 20-летний гражданин России получил перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг после физического конфликта с собутыльником.
Инцидент произошел во вторник на территории столичного комплекса «Спортивное село», пишет Telegraf.rs.
Подозреваемый и пострадавший вместе распивали спиртные напитки. Между ними возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В ходе столкновения злоумышленник нанес россиянину несколько ударов по голове.
Молодого человека экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Из-за тяжести полученных травм пострадавший оставлен на стационарное лечение.
Сербская полиция оперативно установила личность нападавшего и арестовала 22-летнего местного жителя. Против него возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, ведется расследование обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе причиной смерти 20-летней гражданки России на сербском курорте Златибор назвали падение с балкона.
В начале месяца правоохранительные органы Сербии не исключили версию убийства россиянки на курорте Златибор.
В прошлом месяце в Белграде задержали мужчину по подозрению в нападении на мать бывшего президента Сербии Александра Вучича Ангелину.