Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
Бывший депутат Курской облдумы Васильев задержан по делу о мошенничестве
Правоохранители задержали экс-депутата Максима Васильева по подозрению в хищениях при строительстве фортификационных сооружений на российско-украинской границе.
Как сообщает ТАСС, бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной.
Согласно информации собеседника агентства, сейчас в отношении Васильева в Москве ведутся следственные действия. Его подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.
Следствие намерено в понедельник обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для задержанного бывшего депутата.
Ранее действующий врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что корпорация развития Курской области (КРКО), использовавшаяся при строительстве оборонительных сооружений, стала супермонополией в регионе при бывшем губернаторе Алексее Смирнове и его бывшем заме Алексее Дедов .