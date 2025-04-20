Бывший депутат Курской облдумы Васильев задержан по делу о мошенничестве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Согласно информации собеседника агентства, сейчас в отношении Васильева в Москве ведутся следственные действия. Его подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Следствие намерено в понедельник обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для задержанного бывшего депутата.

Ранее действующий врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что корпорация развития Курской области (КРКО), использовавшаяся при строительстве оборонительных сооружений, стала супермонополией в регионе при бывшем губернаторе Алексее Смирнове и его бывшем заме Алексее Дедов .



