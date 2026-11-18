Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Глава Пентагона объявил о расширении военного сотрудничества США с Венесуэлой
Пентагон: США и Венесуэла договорились о расширении партнерства в сфере обороны
Глава министерства обороны США Пит Хегсет объявил о подписании с Венесуэлой соглашения о расширении военного сотрудничества.
«Мы благодарны за предоставленную нам возможность сегодня подписать соглашение о расширении партнерства в сфере обороны. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества», – цитирует Хегсета РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Хегсет заявил о завершении эпохи субсидирования обороны Европы.
В прошлом месяце министр обороны США и его японский коллега Синдзиро Коидзуми договорились укреплять двусторонний альянс на фоне активности Китая.
В октябре глава Пентагона провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на одной из военных баз.