РФС: Миранчук будет капитаном сборной России в матче с Венесуэлой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по московскому времени, сообщается на сайте РФС. В основной состав российской команды вошли Матвей Сафонов, Илья Вахания, Кирилл Данилов, Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Николай Комличенко, Алексей Батраков, Кирилл Глебов и Данил Глебов. Капитаном команды будет Алексей Миранчук. Отмечается, что игроки стартового состава получили номера с первого по 11-й.

Встреча посвящена столетию со дня рождения Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. Спортсмены выйдут на поле в специальной ретроформе, которая была создана РФС совместно с брендами JOGEL и ОЛОВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Российский футбольный союз представил коллекцию одежды в честь столетия Никиты Симоняна и 70-летия победы на Олимпиаде в Мельбурне.

На прошлой неделе сборная России по футболу одержала победу над командой Узбекистана в товарищеском матче.

Ранее РФС сообщил о проведении ноябрьской встречи против национальной команды Венесуэлы.