Лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км на турнире в Финляндии

Российский лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км в финском Муонио

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский спортсмен Савелий Коростелев завоевал золотую медаль в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на проходящих международных соревнованиях по лыжным гонкам в финском Муонио, передает РИА «Новости».

Российский лыжник успешно преодолел заявленную дистанцию за 25 минут 35,5 секунды. Вторую ступень пьедестала почета занял финский атлет Ари Луусуа, уступивший лидеру 5,4 секунды. Замкнул тройку призеров представитель Норвегии Эрик Валнес, чье отставание от первого места составило 21,3 секунды.

Международные соревнования на территории Финляндии продлятся до 15 ноября. На фоне действующих ограничений российские лыжники принимают участие в турнире исключительно в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил о намерении оспорить в суде отказ в выдаче нейтрального статуса.

В понедельник олимпийский чемпион Денис Спицов получил нейтральный статус.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда включила Савелия Коростелева в список допущенных к соревнованиям атлетов.