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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 14:32 • Новости дня

    Федерация лыжного спорта Финляндии не стала препятствовать участию россиян

    Финляндия не стала мешать участию российских лыжников в соревнованиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федерация лыжного спорта Финляндии заявила, что не станет создавать препятствия участию российских спортсменов в соревнованиях.

    Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что организация не будет препятствовать участию российских спортсменов в соревнованиях, назвав неожиданным решение Швеции добиваться отказа в визах россиянам на чемпионат мира, пишет РИА «Новости».

    «Шаг шведской стороны стал для нас неожиданностью», – цитирует Коркатти Dagens Nyheter. По словам главы федерации, ситуация остается сложной и возвращение России несвоевременно, однако Финляндия намерена следовать принимаемым решениям.

    Ранее стало известно, что Шведская лыжная ассоциация совместно со Шведской спортивной конфедерацией (RF) запланировали отказать в выдаче виз россиянам для участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет в Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

    Посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал планы шведской стороны откровенной дискриминацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, позже Международная федерация лыжного спорта отказалась гарантировать российским спортсменам доступ на турнир из-за возложения ответственности за выдачу виз на принимающую страну.

    29 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине

    Песков заявил о нежелании Москвы видеть Евросоюз на переговорах по Украине

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине
    @ IGOR IVANKO/AFP POOL/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта не предусматривают участия представителей Евросоюза из-за их провокационной позиции.

    Брюссель придерживается курса на дальнейшее разжигание боевых действий, поэтому ни Москве, ни Вашингтону вряд ли понадобятся такие участники диалога, передают «Вести».

    «Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о готовности Москвы поддержать искренне заинтересованного в мире переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ сообщили о желании Брюсселя подключиться к урегулированию украинского конфликта.

    Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта рассказал об отсутствии у Евросоюза планов мешать мирным инициативам США.

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    28 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    Politico: Страны ЕС отказались дать Канаде статус ассоциированного члена
    @ Klaus Ohlenschlager/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд государств Европейского союза, включая Германию и Францию, выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена объединения в совместном заявлении по итогам предстоящего саммита.

    Страны Евросоюза отказались от идеи предоставить Канаде статус ассоциированного члена объединения. В новой версии проекта совместного заявления по итогам саммита 29–30 октября эту формулировку заменили обещанием создать «еще более тесное партнерство», передает «Интерфакс» со ссылкой на Politico.

    По словам европейских дипломатов, против изначального плана выступили Германия, Италия, Греция и Франция. Предложение наделить Канаду новым статусом в сентябре выдвинула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что стало неожиданностью для ряда государств союза.

    В первоначальном проекте документа предполагалось, что Брюссель и Оттава к 2027 году определят концепцию ассоциированного членства для укрепления экономической безопасности и стратегической автономии. В итоговом тексте этот пункт смягчили: теперь стороны планируют выработать концепцию партнерства, которое «не будет означать полноценного членства в ЕС».

    Издание уточняет, что совместное заявление еще требует окончательного согласования. У европейских стран остается время до вечера среды, чтобы направить свои возражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена объединения.

    В прошлом месяце она сообщила о планах предложить Оттаве стать первым ассоциированным членом.

    Высокопоставленный источник в канадском правительстве опроверг стремление страны к вступлению в Евросоюз.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    28 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытке замять дело фон дер Ляйен

    Политик Филиппо обвинил прокуратуру ЕС в попытках замять дело фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что европейская прокуратура намеренно пытается похоронить расследование махинаций главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при закупке вакцин от коронавируса.

    Французский политик выразил уверенность в том, что прокуратура Евросоюза не заинтересована в реальном расследовании уголовного дела о закупке препаратов, в котором главным фигурантом выступает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    «Это просто за гранью реальности: Урсула фон дер Ляйен <…> должна быть в самом центре грандиозного скандала PfizerGate – госзакупка опасных и бесполезных «вакцин» на 35 млрд евро! И что же? Ее даже не допросила «Европейская прокуратура», которая якобы должна вести расследование, а на деле лишь пытается его похоронить», – написал Филиппо.

    Ранее издание Politico сообщило, что глава ЕК до сих пор не явилась для дачи показаний по этому делу. В настоящий момент европейская прокуратура изучает детали ее переговоров с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой о масштабных поставках вакцин.

    Политический скандал PfizerGate разгорелся после того, как Еврокомиссия отказалась предоставить общественности доступ к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19 и незаконно сняла с производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Соглашения на 2,7 млрд евро были заключены в 2020 и 2021 годах под личным контролем фон дер Ляйен. В рамках этих договоров планировалось закупить более 3 млрд доз вакцин еще до завершения их клинических испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офис генерального прокурора Евросоюза не получил от Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о нарушениях при закупке вакцин.

    В августе прошлого года переписка главы Еврокомиссии с руководителем Pfizer была удалена из-за признания неважной для хранения.

    В мае 2025 года суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке препаратов против коронавируса.

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    28 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Выросло число погибших при крушении поездов в Испании

    Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 64

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо погибли 64 человека, сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе.

    Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании возросло до 64, сообщил Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе газете ABC, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сенат Испании приостановил работу из-за столкновения поездов. Предварительной причиной катастрофы названа человеческая ошибка.

    Российское посольство выразило соболезнования в связи с трагедией.

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    28 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    ЕК не исключила поставки газа из России в ЕС после урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что энергетические санкции будут действовать до завершения конфликта на Украине, однако не стала исключать последующего возобновления поставок российского газа.

    В Брюсселе напомнили о словах председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о сохранении ограничений до окончания боевых действий, передает РИА «Новости». «Председатель очень ясно сказала, что энергетические санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит это», – подчеркнула Пиньо.

    При этом в Еврокомиссии не стали исключать и возобновление проекта «Северных потоков». По словам Пиньо, решение о судьбе газопровода не входит в компетенцию Европейского союза.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал готовность Москвы обсуждать поставки топлива в Европу при наличии свободных объемов и заинтересованных покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о нанесении Европой удара по собственной промышленности из-за отказа от российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности Москвы возобновить экспорт европейским потребителям.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки топлива из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

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    28 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Словакия подписала соглашение с американской Westinghouse о новом блоке АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подписании соглашения с американской компанией Westinghouse об оказании инженерных услуг для проекта нового энергоблока АЭС.

    Словацкая атомная энергетическая компания Jess и госкомпания по обращению с радиоактивными отходами Javys подписали предварительный договор с американской Westinghouse. Документ касается оказания проектно-инженерных услуг, передает РИА «Новости».

    «Это первый технический документ, который позволит компании Westinghouse точно установить, в каком состоянии площадка, где мы находимся, какие есть разрешения», – сказал Фицо.

    Премьер-министр назвал подписание документа маленьким, но очень важным шагом и добавил, что теперь процесс ничто не остановит.

    В январе Братислава и Вашингтон заключили соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Ожидается, что полноценный контракт с Westinghouse о строительстве нового блока будет подписан в 2027 году. Сейчас в Словакии действуют две атомные станции, созданные при участии советских и российских специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    На прошлой неделе Фицо сообщил о достижении страной полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией благодаря атомным станциям.

    Летом Братислава выразила готовность поддержать Будапешт аварийными поставками электричества из-за риска остановки венгерской АЭС.

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    28 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Парламент Эстонии отменил запрет на перевозку противопехотных мин

    ERR: Парламент Эстонии разрешил транспортировку противопехотных мин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстонские депутаты приняли законопроект, который снимает ограничения на перемещение противопехотных мин по территории республики.

    Поправки в закон о грузах стратегического назначения позволяют перевозить противопехотные мины по эстонской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    Изменения в законодательстве связаны с выходом государства из Оттавской конвенции в конце 2025 года. Новые нормы также ликвидируют препятствия для принятия противопехотных мин на вооружение сил обороны республики.

    В пояснительной записке к документу отмечается, что потребность в транзите подобных мин через Эстонию может возникнуть у Финляндии или американских военных подразделений, поскольку США не присоединялись к Оттавской конвенции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о выделении Украине 10 млн евро на закупку американского вооружения.

    В начале месяца эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на приобретение оружия на сумму до 195 млн евро.

    В прошлом месяце главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали Японии письмо о заинтересованности в покупке вооружений.

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    29 октября 2026, 08:47 • Новости дня
    Финляндия попросила ЕС сделать исключение для норковых ферм

    Rapporteur: Финляндия попросила ЕС сделать исключение для норковых ферм

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Финляндии обратились к Еврокомиссии с просьбой освободить страну от новых правил Евросоюза, запрещающих разведение американских норок.

    Запрос был направлен в начале октября и охватывает 134 звероводческие площадки, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    По состоянию на 2022 год меховая отрасль обеспечивала работой 540 человек в стране. При этом меховые аукционы приносят сотни миллионов евро. В частности, финская компания Saga Furs отчиталась о сделках на сумму более 680 млн евро.

    Евросоюз включил американскую норку в список инвазивных чужеродных видов в 2025 году. С 7 августа 2027 года на территории объединения будут ограничены содержание, разведение и продажа этих животных. Дания решила не запрашивать исключение, положив конец отрасли в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз.

    В прошлом месяце группа парламентариев потребовала от Еврокомиссии полностью запретить разведение животных ради меха.

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    29 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Страны Евросоюза не захотели брать кредиты на оружие на 21 млрд евро

    Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС взять оборонные кредиты на 21 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    Венгрия и Италия существенно сократили заявки на получение средств, из-за чего часть бюджета программы осталась невостребованной. До конца декабря Еврокомиссия должна объявить о приеме заявок на новый этап, пишет ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Выборы и финансовые затруднения вынуждают европейские правительства с осторожностью относиться к увеличению долговой нагрузки. Условия нового этапа пока неясны, однако оставшиеся средства должны быть направлены на совместные закупки вооружений.

    На кредиты потенциально могут претендовать Румыния, Польша, Греция и Ирландия. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила передачу около 10 млрд евро из невостребованных средств Украине.

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее сообщил, что странам ЕС предложат добрать эти деньги на военные проекты до конца 2026 года. Суммарный объем программы SAFE составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейское издание Rapporteur назвало тревожным непомерное внимание к военным расходам в Европе.

    В середине месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил совокупный объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в 520 млрд евро к 2027 году.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева прогресса в принятии новых законов для получения дальнейшей финансовой помощи.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    29 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Замглавы МИД Грушко заявил о вреде визовых санкций против россиян для самого ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России обернется в первую очередь наказанием для самих европейских стран, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко отметил, что европейские политики ранее подчеркивали, будто санкции направлены не на российский народ, а на изменение внешнеполитического курса России.

    «Если они введут санкции, если запретят выдачу виз всем гражданам Российской Федерации – кого они наказывают? Прежде всего они наказывают себя», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкну сообщала, что Эстония призвала страны Евросоюза прекратить выдачу россиянам туристических виз.

    Еврокомиссия, как ожидается, представит свои предложения о новых адресных визовых ограничениях в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грушко заявил об отсутствии планов зеркального ответа на ужесточение визового режима Евросоюзом.

    В начале месяца глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество туристических виз для россиян и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдачу туристических виз российским гражданам.

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    29 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза

    Премьер Польши обвинил Качиньского в призывах к выходу страны из Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил лидера крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в призывах начать переговоры об условиях выхода страны из Европейского союза.

    «Ярослав Качиньский только что объявил, что Польша должна начать переговоры об условиях выхода из Европейского союза», – написал глава польского правительства. Об этом передает РИА «Новости».

    По словам Туска, членство в объединении стало причиной острого политического противостояния внутри страны. Он подчеркнул, что не собирается проигрывать эту жесткую борьбу.

    Поводом для реакции послужило выступление Качиньского на экономическом форуме в Крынице. Лидер оппозиции отметил, что Евросоюз требует глубоких реформ, включая ликвидацию Европейской комиссии. По его мнению, если стандартные методы не сработают, странам-реформаторам придется инициировать формальную процедуру выхода из объединения.

    Качиньский назвал такой метод жестким и рискованным, но необходимым в случае отсутствия результатов от других действий. Заявления лидера партии «Право и справедливость» вызвали резкую критику со стороны политиков правящего лагеря, обвинивших его в действиях против государственных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на саммите в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом.

    В марте премьер Польши заявил о реальной угрозе выхода страны из Евросоюза.

    В прошлом году он обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в стремлении к выводу государства из объединения.

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    29 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Премьер Квебека объявил о бойкоте саммита Канада – ЕС

    Politico: Премьер Квебека бойкотировал саммит Канады и ЕС в Монреале

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр канадской провинции Квебек Поль Сен-Пьер Пламондон отказался от участия в открывающемся в Монреале саммите Канада – ЕС из-за нежелания Оттавы допустить его к переговорам.

    В открытом письме к европейской делегации политик заявил, что федеральное правительство решило отодвинуть провинцию на второй план. Он предупредил, что соглашения, затрагивающие интересы региона, не будут реализованы без согласия местных властей, пишет Politico.

    «Эта динамика создает неопределенность в отношении применения соглашений, которые вы могли бы заключить в ходе саммита», – отметил Сен-Пьер Пламондон.

    Вместо премьера на мероприятие отправится главный дипломат Квебека Паскаль Паради. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее предложил Сен-Пьеру Пламондону почетное место за главным столом для встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выразив надежду, что тот передумает.

    Отмечается, что конфликт омрачил позитивный настрой вокруг саммита, на котором лидеры планируют запустить концепцию совместного процветания и экономической безопасности. При этом Сен-Пьер Пламондон продолжает собственные контакты с европейскими лидерами и уже договорился о возможной встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Квебека пообещали оставить за собой последнее слово по любым соглашениям с ЕС в рамках полномочий провинции.

    Ряд государств Евросоюза выступили против упоминания статуса Канады как ассоциированного члена объединения в совместном заявлении по итогам саммита.

    Во вторник сепаратистское правительство Квебека потребовало большего участия в соглашениях между Оттавой и Брюсселем.

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    29 октября 2026, 13:28 • Новости дня
    ЕС начал поиск нового главы ЕЦБ после решения Лагард о досрочном уходе

    Глава Европейского центробанка Лагард решила досрочно покинуть должность

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале процедуры выбора нового руководителя Европейского центрального банка в связи с решением Кристин Лагард досрочно покинуть свой пост 7 февраля 2027 года.

    «Чтобы обеспечить плавный переход к новому руководству ЕЦБ, процедура назначения ее преемника начинается сегодня и будет проведена без промедления с целью своевременного принятия решения Европейским советом в составе стран еврозоны», – написал Кошта.

    Кристин Лагард занимает пост руководителя европейского регулятора с ноября 2019 года. Ее восьмилетний мандат истекал 31 октября 2027 года, таким образом, она сложит полномочия почти на девять месяцев раньше установленного срока, передает РИА «Новости».

    Кандидатуру преемника предстоит обсудить государствам еврозоны, после чего Европейский совет примет окончательное решение квалифицированным большинством голосов. Как сообщает Reuters, Лагард может перейти на работу во Всемирный экономический форум. На освобождающуюся должность претендуют бывший руководитель Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Лагард отвергала слухи о намерении уйти в отставку.

    В марте председатель ЕЦБ заявила о рекордном падении потребительского доверия в Европе.

    В феврале средства массовой информации сообщили о возможном уходе главы регулятора до истечения восьмилетнего срока.

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