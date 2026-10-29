  • Новость часаГосдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу
    Люксембург пожаловался на ущемление Евросоюзом его права на общение с Путиным
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Совет при президенте решил выбирать российский цвет года
    Российский Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Алешки
    Мишустин: Вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое за шесть лет
    Силуанов перечислил выгоды соглашения России и США по дизельному топливу
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 18:40 • Новости дня

    Жертвами обрушения скалы в Каппадокии стали граждане Турции

    АТОР: Погибшие при обрушении скалы в Каппадокии оказались гражданами Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое погибших в результате обрушения скальной породы в турецкой Каппадокии оказались гражданами Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    В пресс-службе ассоциации уточнили, что информацию о гражданстве погибших предоставили местные власти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в популярной у туристов Каппадокии на территории Турции рухнуло скальное образование.

    Глава Минюста Турции Акын Гюрлек сообщил о гибели двух человек и ранении еще пятерых в результате обрушения скальной породы.

    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

    Комментарии (7)
    29 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море

    Военный эксперт Анпилогов: Турция не сможет эффективно ответить на атаки по судам в Черном море

    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление министра обороны Турции о праве отвечать на атаки по судам в Черном море свидетельствует о смене подхода Анкары, которая ранее предлагала создать безопасные маршруты для торгового флота России и Украины. Впрочем, возможности республики для военного ответа ограничены, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС РФ наносят удары не по торговым судам, а лишь по тем плавсредствам, которые доставляют на Украину вооружения. Другими словами, суда под турецким флагом, перевозящие военные грузы или грузы двойного назначения на Украину, будут считаться законной целью для российской армии, поскольку такие операции нарушают международные конвенции о правилах ведения войны», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Впрочем, если Турция пойдет на такой шаг, перед республикой встанет принципиальный выбор: либо она сохраняет статус нейтральной страны и не использует свои суда для доставки военных грузов, либо отказывается от нейтралитета. «Но открыто выступать на стороне Украины против России в текущих политических условиях Анкаре едва ли целесообразно», – отметил аналитик.

    По его мнению, даже если будет доказано, что украинские безэкипажные катера (БЭК) или беспилотники атаковали судно под турецким флагом, Турция вряд ли станет вступать в войну с Украиной. «Тем не менее за декларацией о праве ответить на такой удар должны последовать четкие действия, как правило, оборонительного характера», – считает эксперт.

    Среди возможных шагов – конвоирование судов и размещение на борту вооруженных групп. Однако такие меры потребуют значительных расходов и при этом будут ограниченно эффективны против БЭКов и ударных беспилотников. Для борьбы с ними в первую очередь необходима морская авиация: вертолеты, самолеты и беспилотники, способные поражать безэкипажные катера.

    «Создание полноценной системы морской обороны – масштабная и технически сложная задача. С ней сталкивается даже Россия, чьи возможности по контролю над Черным морем существенно шире турецких. Поэтому я скептически оцениваю способность Турции дать чисто военный ответ на подобные угрозы», – рассуждает Анпилогов.

    Если раньше турецкие власти предлагали создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов России и Украины, то теперь делают акцент на военном ответе. По оценке собеседника, такой подход менее убедителен, чем политическое решение, которое, впрочем, также едва ли реализуемо.

    Как напомнил аналитик, опыт зернового коридора был подорван нарушениями со стороны Киева. «Существовавший маршрут утратил гуманитарный характер, поскольку Украина задействовала его для транспортировки военных грузов, а также для проведения ударных операций: с борта сухогрузов производили запуск БЭКов и беспилотников», – пояснил эксперт. В связи с этим, по его мнению, Россия не пойдет на такие политические соглашения.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти страны обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море, и призвал Россию и Украину «действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда под турецким флагом.

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер в Софии после встречи министров обороны и начальников военных штабов Турции, Румынии и Болгарии.

    Напомним, Анкара еще с августа предпринимает попытки добиться соглашения о безопасности судоходства. Тогда турецкий МИД направил Москве и Киеву предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня». Однако в том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda.

    Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    Газета Financial Times назвала Черное море «самым опасным судоходным маршрутом в мире». Издание отметило, что Черноморский регион, важный коридор для поставок зерна и нефти, стал представлять для судов более высокий риск, чем Персидский залив. В связи с этим судовладельцы начали использовать более старые суда, страхование которых обходится дешевле, и пересматривать торговые операции.

    В октябре Анкара предложила создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов. Согласно турецкому плану, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Как отмечали эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российская сторона не готова принять условия Турции.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор

    Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя сухогруза

    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Движение судов через Босфорский пролив приостановлено в обоих направлениях из-за неполадок с двигателем у сухогруза Alisuvar Mammadov, сообщили в турецком управлении береговой охраны.

    Транзит закрыт в обе стороны, передает РИА «Новости».

    Сухогруз длиной 139 метров шел под флагом Сент-Китс и Невис из болгарской Варны. Судно заглохло у стамбульского района Канлыджа, к нему направлены буксиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле транзит через Босфор возобновили после снятия с мели шедшего из России сухогруза.

    В мае транзит через пролив временно остановили в обоих направлениях после инцидента с судном, направлявшимся из Египта в российские порты.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Следовавшие из Стамбула в Москву самолеты направились обратно в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты прибудут в новый международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.

    Росавиация сообщила в «Максе», что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Внуково также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Египта за визит на саммит в Москву

    Путин поблагодарил президента Египта ас-Сиси за визит на саммит Россия – Африка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве выразил признательность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за приезд на форум.

    «Господин президент, признательны вам за то, что смогли приехать на саммит Россия – Африка», – сказал Путин в ходе встречи. Его слова приводит РИА «Новости».

    Глава государства напомнил, что они вместе стояли у истоков этого формата и провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 году. Путин также отметил, что с тех пор совместными усилиями сделано очень много для развития отношений.

    «Хорошо помню, как это было. Помню, что обратился к вам с просьбой возглавить этот процесс. И вы так благожелательно к этому отнеслись, сделали это, и с вашей, можно сказать, легкой руки этот процесс пошел, и пошел достаточно активно и продуктивно. С тех пор совместными усилиями сделано очень много», – заключил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка.

    В тот же день российский лидер встретился с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    Ранее Путин назвал Египет надежным другом России.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Премьер Ирака пожертвовал 10 млн долларов на реставрацию святынь Дамаска

    INA: Премьер Ирака пожертвовал 10 млн долларов на реставрацию мечетей Дамаска

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди в ходе визита в Сирию выделил 10 млн долларов на восстановление исторических мечетей Дамаска.

    Иракский премьер посетил старинную Омейядскую мечеть, построенную в начале VIII века, и оставил запись в Книге почетных гостей. Политик передал на реставрацию архитектурного памятника 5 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

    Аз-Зейди также направился в расположенную на окраине сирийской столицы мечеть Сейида-Зейнаб. После молитвы глава правительства выделил на нужды религиозного комплекса еще 5 млн долларов.

    В этой мечети находится мавзолей внучки пророка Мухаммеда, который ежегодно посещают сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана.

    До этого политик провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили сотрудничество в нефтяной сфере, включая проект транспортировки иракского сырья в порт Банияс. Пропускная мощность трубопровода оценивается в 2 млн баррелей в сутки, а стоимость проекта составляет 15 млрд долларов.

    В середине октября на заседании Организации исламского сотрудничества в Багдаде аз-Зейди предложил объединить транспортные, коммуникационные и энергетические сети стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди предложил объединить энергетические сети государств региона.

    В начале месяца власти Сирии и Ирака приблизились к заключению соглашения о маршруте для транспортировки иракской нефти.

    Летом Дамаск и Багдад договорились о реконструкции стратегически важного трубопровода.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    При обрушении каменного столба в турецкой Каппадокии погибли люди

    TGRT Haber: В турецкой Каппадокии из-за обрушения скалы погибли люди

    Tекст: Ольга Иванова

    В популярной у туристов Каппадокии на территории Турции рухнуло скальное образование, в результате инцидента есть жертвы и пострадавшие.

    Каменный столб обрушился у входа в музей под открытым небом в турецкой провинции Невшехир, есть погибшие и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TGRT Haber.

    Отмечается, что на место происшествия прибывают многочисленные кареты скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол Турции в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра Али Мурат Башчери сообщил о жертвах происшествия с катамараном у побережья Северного Кипра.

    В апреле в генеральном управлении береговой охраны Турции сообщили о временной остановке транзита судов через пролив Дарданеллы из-за происшествия с танкером.

    В том же месяце в одной из школ на востоке Турции зафиксировали звуки стрельбы.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 11:45 • Новости дня
    Турция взяла за образец процедуру НАТО для расширения Мекканского пакта

    МИД Турции: Расширение Мекканского пакта решили организовать по примеру НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчу заявил, что процесс присоединения новых участников к Мекканскому оборонному соглашению планируется организовать по аналогии с процедурой вступления в НАТО.

    Процедура приема новых членов в Мекканский альянс будет выстроена по тем же правилам, что и в Североатлантическом блоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

    «Думаю, в течение шести, девяти или двенадцати месяцев, которые могут потребоваться для формирования секретариата и структур альянса, страны-основательницы примут определенные решения, однако по мере расширения объединения само понятие ядра стран-участниц исчезнет. Процесс расширения, как ожидается, будет организован по аналогии с процедурой вступления в НАТО», – сказал Гюмрюкчу.

    По словам дипломата, новые участники получат те же права и обязанности, что и государства-основатели. Он подчеркнул, что договор не предполагает автоматического военного вмешательства: для активации обязательств по коллективной обороне подвергшаяся нападению сторона должна обратиться с официальным запросом.

    Мекканский пакт о совместной обороне подписан в августе 2026 года Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Документ подразумевает, что вооруженное нападение на одно из государств расценивается как агрессия против всех участников. При этом лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал парламент отложить ратификацию договора до полного раскрытия обязательств Анкары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя ответственность за региональную безопасность благодаря новому альянсу.

    В начале месяца министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил об исключительно оборонительном характере Мекканского соглашения.

    В прошлом месяце турецкие источники допустили скорую ратификацию документа в парламенте республики.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Вэнс сообщил о готовности возглавить делегацию США на переговорах с Ираном

    NYT: Вэнс предложил Ирану возглавить американскую делегацию на переговорах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в послании секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров, сообщила The New York Times.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил иранскому руководству в ближайшее время организовать двустороннюю встречу, выразив готовность лично встать во главе американской переговорной группы. Письмо было направлено секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи при посредничестве Катара, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    По информации источников издания, в Тегеране благосклонно отнеслись к инициативе Вэнса. Иранские власти рассматривают политика как влиятельную фигуру, способную содействовать окончанию боевых действий.

    Ранее The Wall Street Journal отмечала, что документ был отправлен по указанию американского лидера Дональда Трампа и не включал детальных мирных инициатив. Американская сторона стремилась оценить наличие точек соприкосновения, чтобы попытаться предотвратить возврат к вооруженному противостоянию в предстоящие недели. Впоследствии сам Трамп прокомментировал публикации прессы, заявив, что Вашингтон предложил предоставить исламской республике партию медикаментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу.

    Также он назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии.

    Кроме того, вице-президент не исключил возобновления военных действий США против Ирана.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Турция подтвердила гибель двух человек при обрушении скалы в Каппадокии

    Минюст Турции: При обрушении скалы в Каппадокии погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обрушения скальной породы в Каппадокии в центральной части Турции погибли два человека, еще пять получили ранения, сообщил глава Минюста страны Акын Гюрлек.

    По его словам, поисково-спасательные группы продолжают работу, чтобы найти других пострадавших, которые могут оставаться под завалами, передает ТАСС.

    Гюрлек также добавил, что прокуратура Невшехира в срочном порядке начала расследование инцидента. Следствие ведут заместитель генпрокурора и два прокурора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в популярной у туристов Каппадокии рухнуло скальное образование, в результате чего появились жертвы и пострадавшие.

    На прошлой неделе в результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак погибли два человека.

    Ранее Гюрлек сообщил о ранении 11 человек при стрельбе у школы в турецкой Манисе.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Иран сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Три танкера-нарушителя подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах, нарушив установленный Ираном запрет на проход по южному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Три судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КСИР. «За прошедшие сутки три танкера-нарушителя во время прохода по запрещенному южному маршруту Ормузского пролива подорвались на минах и загорелись», – говорится в заявлении.

    По данным иранских военных, экипажи танкеров отключили навигационные и радиолокационные системы, а также проигнорировали предупреждения ВМС КСИР.

    Представитель корпуса Хосейн Мохеби призвал США предоставить доказательства очистки пролива от мин, а не ограничиваться устными заявлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вооруженные силы Ирана сбили беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    Во вторник танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся.

    В воскресенье телеканал Al Arabiya заявил о предложении Тегерана возобновить судоходство в проливе в обмен на снятие американской блокады.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Иранские военные сбили беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом

    КСИР Ирана сообщил об уничтожении беспилотника MQ-1 над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана сбили беспилотный летательный аппарат MQ-1 над Ормузским проливом, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    «Около часа назад в небе над восточной частью Ормузского пролива был перехвачен и уничтожен 14-й беспилотник MQ-1», – говорится в сообщении КСИР.

    Отмечается, что 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на текущее затишье, конфликт остается неурегулированным, сохраняются риски возобновления боевых действий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    В прошлом месяце иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-9.

    В начале прошлого месяца Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции перехватили и ликвидировали американский аппарат MQ-1 в небе над Ормузским проливом.

    Комментарии (0)
    Главное
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН
    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине
    «Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии
    Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Минцифры заявило о снижении уровня кибермошенничества в России
    Сапфир дома Романовых решили продать на аукционе в Женеве
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации