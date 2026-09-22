Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Число раненых при стрельбе у школы в турецкой Манисе выросло до 11 человек
Глава Минюста Турции сообщил об 11 раненых при вооруженном нападении на лицей
Глава Министерства юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что количество пострадавших в результате вооруженного нападения на лицей в провинции Маниса достигло 11 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Утром у профессионально-технического лицея имени Инджи Юзмез в городе Тургутлу турецкой провинции Маниса произошла стрельба. Изначально поступала информация о восьми пострадавших в результате инцидента, отмечает РИА «Новости».
Местные издания также писали о гибели одного из раненых учеников, однако власти Манисы пока не подтвердили эти сведения.
В связи с вооруженным нападением правоохранительные органы задержали трех подозреваемых. В эфире канала CNN министр юстиции уточнил, что количество раненых возросло до 11, а состояние двоих оценивается врачами как тяжелое.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем во вторник один учащийся погиб при нападении у школы.
Утром во вторник сообщалось, что при стрельбе у лицея в Турции пострадали четверо школьников.
Весной при вооруженном инциденте в школе турецкого Кахраманмараша погибли четыре человека.