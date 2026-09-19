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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео

    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

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    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

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    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

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    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

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    Украина погружается в финансовую бездну

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

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    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Всероссийская олимпиада школьников 2026: сроки этапов, список предметов и уровни олимпиад

      Как устроены школьные олимпиады в 2026/2027 учебном году? Рассказываем о доступных дисциплинах, сроках проведения отборов и льготах, которые дипломы победителей и призёров дают абитуриентам.

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    • Обрезка малины осенью 2026 года: когда обрезать и какие побеги удалить

      Осенняя обрезка малины помогает убрать отплодоносившие, слабые, поврежденные и больные побеги, проредить посадки и подготовить растения к зиме. У обычной летней малины после сбора урожая вырезают у самой земли двухлетние стебли, которые уже дали ягоды, а сильные однолетние побеги сохраняют для урожая следующего года. Ремонтантную малину обрезают по другой схеме: при выращивании на один поздний урожай все побеги можно удалить после окончания вегетации. Рассказываем, когда обрезать малину осенью 2026 года, как отличить старые ветви от молодых, сколько побегов оставить и почему обычную и ремонтантную малину нельзя стричь одинаково.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

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    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

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