ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности Перейти в раздел

Участие в выборах станет вкладом в победу России Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности Перейти в раздел

Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности Перейти в раздел

Украина погружается в финансовую бездну Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности Перейти в раздел

Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности Перейти в раздел

У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

В США утвердили «суперсанкции». Что теперь? Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом. Перейти в раздел