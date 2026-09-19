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    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня

    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки за минувшие сутки освободили Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике (ДНР), а группировка «Восток» взяла под контроль Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Марьевку и Гулево в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам спецназначения и нацгвардии около Белозерского, Дружковки, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 410 военнослужащих, пять бронемашин и три самоходные артиллерийские установки.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Манвеловки, Малиновки, Коломийцев Днепропетровской области, Петропавловского и Общего Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Базалиевки, Березовки, Червоного Оскола Харьковской области и Рубцов ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у пунктов Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шабельковки ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

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    18 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим

    Зеленский пожаловался фон дер Ляйен на «космический» дефицит бюджета

    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен охарактеризовал нехватку средств в украинском бюджете как космическую.

    Во время встречи c фон дер Ляйен Зеленский рассказал о катастрофической нехватке средств, сообщает РИА «Новости». По его словам, власти страны разрабатывают несколько стратегий для решения этой масштабной проблемы.

    «Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита», – сказал Зеленский и добавил, что, несмотря на серьезность ситуации, Киев надеется найти выход из положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский признал наличие дефицита военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Позже украинский лидер запросил у западных союзников дополнительные средства для покрытия этих расходов. В ответ страны Евросоюза решили отказаться от выдачи Киеву новых кредитов.

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    18 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожная отрасль Украины с начала СВО лишилась 500 тяговых машин, при этом более 60% потерь зафиксировали за последние восемь месяцев, пишет Politico.

    Россия поразила уже 500 локомотивов на Украине с начала СВО, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на газету Politico. Сейчас украинская компания «Укрзализниця» теряет в среднем 37-40 машин ежемесячно.

    Ранее удары наносились преимущественно в пределах 200 км от линии боевого соприкосновения или границы. Однако теперь география атак значительно расширилась, отмечает европейское издание. В связи с этим железнодорожники готовят резервные сценарии, включая пересадку пассажиров на автобусы.

    Быстро восстановить утраченный парк техники на Украине не могут. Стоимость нового локомотива составляет около 5 млн евро, а использованию европейских машин препятствует разная ширина железнодорожной колеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские военные сожгли два локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    Чуть ранее армия России нанесла точный удар по железнодорожному составу в Харьковской области. До этого посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об уничтожении более 200 украинских тепловозов.

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    18 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    @ public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Размещение американских комплексов Typhon в Японии создает дополнительную угрозу для российского Дальнего Востока, Китая и КНДР и расшатывает устойчивость в регионе, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением комплексов наземного базирования на острове Кюсю.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 км», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая. Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    «Эти решения стали своеобразной уступкой Вашингтона японскому правительству, которое взяло курс на ремилитаризацию и наращивает антироссийскую и антикитайскую риторику. Однако, поддерживая начинания младшего партнера, Белый дом действует безответственно, поскольку он таким образом расшатывает устойчивость всего региона», – отметил собеседник.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен спикер.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США, поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – заключил Кнутов.

    Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Страна восходящего солнца пошла на данный шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой страной политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало, что США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября), сообщало ТАСС. Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Тем не менее вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

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    19 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО

    ВС России начали бои в центральных кварталах Орехова Запорожской области

    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России усилили интенсивность атак по всей линии боевого соприкосновения и прорвались к центру города Орехов в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения армии России увеличивают скорость продвижения на всех участках проведения специальной военной операции. В Министерстве обороны отметили успехи военнослужащих.

    «Российские войска продолжают выполнение задач специальной военной операции, наращивая темпы наступления на всех направлениях», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Также стало известно о значительном продвижении сил на запорожском направлении. Представители министерства уточнили, что в данный момент активные боестолкновения идут в центральных кварталах города Орехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали освобождение города Орехов.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России прорвали оборону украинских боевиков на данном участке фронта. До этого президент Владимир Путин заявил о наращивании темпов наступления армии на всех направлениях.

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    18 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил и силовых ведомств, увеличив выпуск боеприпасов более чем в 22 раза.

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей полностью обеспечивают потребности армии и силовых ведомств, отметил Путин, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения государственных наград, глава государства подчеркнул значимость бесперебойной работы ОПК.

    «Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи», – сказал президент.

    По словам Путина, с начала спецоперации оборонные заводы серьезно увеличили объемы производства. Выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов, выросли более чем в 22 раза.

    В августе заместитель министра обороны Александр Санчик сообщил о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил об увеличении выпуска боеприпасов более чем в 22 раза.

    Глава государства также отметил регулярное получение армией современных ракетных комплексов и беспилотников.

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    19 сентября 2026, 09:00 • Новости дня
    Российские беспилотники атаковали логистические центры и суда на Украине

    Российские войска нанесли удары по логистике и судам обеспечения ВСУ

    Российские беспилотники атаковали логистические центры и суда на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, судам, задействованным в интересах ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли ночные удары с использованием беспилотников по логистическим центрам, портам и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны. Также атаке подверглись объекты транспортной инфраструктуры.

    В Киевской области был поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк», расположенный в 41 километре к западу от Киева. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран.

    В Одесской области удару подверглась понтонная переправа через реку Днестр, которая служила для транзита военных грузов из Румынии и порта Измаил. В порту Черноморск было поражено судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения. Кроме того, на переходе морем были атакованы два сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 сентября российские военные атаковали беспилотниками два сухогруза с военным имуществом для украинской армии. В начале месяца Вооруженные силы России нанесли удары по четырем судам в портах Черноморск и Одесса. Днем ранее высокоточное оружие поразило логистический центр в Киевской области.

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    18 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства беспилотных летательных аппаратов в стране за время проведения специальной военной операции.

    Путин сообщил о кратном увеличении выпуска БПЛА в стране, передает РИА «Новости». По словам главы государства, по отдельным позициям рост составил десятки раз.

    «Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство, в зависимости от класса, также увеличилось в разы, а по некоторым классам – в десятки раз», – сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград.

    Летом текущего года глава государства рассказал об активном выпуске современных беспилотных аппаратов с искусственным интеллектом.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил оперативное создание отечественной промышленностью мощной линейки боевых дронов.

    В прошлом году Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть в стране отдельный род войск беспилотных систем.

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    19 сентября 2026, 03:54 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил мэр столицы в «Максе».

    На местах падения обломков дронов в настоящий момент находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Собянин сообщил об уничтожении трех дронов.

    Силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Американский профессор заявил о безвыходном положении украинской армии

    Эксперт Джон Миршаймер заявил о критических проблемах со снабжением ВСУ

    Американский профессор заявил о безвыходном положении украинской армии
    @ Anatolii Lysianskyi/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска изолируют ВСУ от сетей снабжения, и решить эту проблему Украина не в состоянии, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

    Вооруженные силы России успешно изолируют украинские подразделения от линий снабжения, передает РИА «Новости». По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, Киев не способен справиться с возникшими трудностями на фронте.

    «Из-за блокировки украинских портов на Черном море Украина фактически стала страной без выхода к морю. А через эти порты она получала большое количество военной техники. Так что поставки на Украину военных материалов существенно сократились», – отметил американский эксперт. Он добавил, что российские военные уничтожают логистику в тылу противника, лишая его необходимых ресурсов.

    Аналитик также выразил уверенность в неизбежном поражении киевского режима. Он подчеркнул, что украинская армия не сможет изменить ситуацию на поле боя и остановить продвижение российских войск.

    В ответ на удары по мирным жителям Вооруженные силы России наносят точечные удары по командным пунктам и оборонным предприятиям. В Министерстве обороны напомнили, что для этих целей применяются ударные беспилотники и высокоточное оружие.

    Только за минувшую неделю российские подразделения освободили десять населенных пунктов. Потери украинской стороны за этот период составили до 9325 военнослужащих и 56 боевых бронированных машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отсекают Украину от черноморской акватории.

    Удары Вооруженных сил России направлены на уничтожение всей логистической схемы противника.

    В результате успешных действий армии республика полностью лишилась выхода к морю.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Новости дня
    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы

    В порту Одессы дроны ВС России поразили сухогруз и танкер с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по транспортным судам, которые доставляли вооружение и боеприпасы для украинских войск на территорию одесского морского узла.

    Операторы ударных беспилотников ВС России успешно атаковали транспортные суда, перевозившие снабжение для украинской армии. Главными целями в порту Одессы стали сухогруз и танкер, прибывшие на разгрузку, сообщает Минобороны.

    Уничтоженные корабли задействовали для морской доставки военных грузов. В результате точечной работы аппаратов типа «Герань» транспортные средства сгорели вместе с находившимся на борту вооружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три транспортных судна под Одессой. Днем ранее дроны «Герань-4 Сикер» отработали по трем сухогрузам в порту Черноморск.

    А в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли новые удары по логистическим центрам украинской армии.

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    18 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Украина разорвала договор с Белоруссией по оповещению о ядерных авариях

    Украина разорвала соглашение с Белоруссией по оповещению о ядерных авариях

    Украина разорвала договор с Белоруссией по оповещению о ядерных авариях
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Украины приняло решение прекратить действие двустороннего соглашения с Белоруссией, касающегося оперативного информирования о ядерных авариях и радиационной безопасности.

    Украина официально разорвала договор с Белоруссией об оперативном информировании в случае ядерных инцидентов. Соответствующий документ уже размещен на портале правительства страны, передает ТАСС.

    «Кабинет министров Украины постановил прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности, подписанного 16 октября 2001 года в Киеве», – говорится в тексте постановления.

    Глава украинского правительства Сергей Корецкий поручил министерству иностранных дел официально уведомить белорусскую сторону о денонсации документа. Стоит отметить, что Киев регулярно отказывается от выполнения двусторонних договоров с Россией, Белоруссией, Сирией и государствами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Верховной раде зарегистрировали законопроект о выходе Украины из договора стран СНГ об эвакуации граждан. В январе украинское правительство расторгло договор о таможенном взаимодействии с Белоруссией.

    А в августе 2025 года правительство Украины поддержало законопроект о выходе из восьми соглашений с Россией, Белоруссией и странами СНГ, в том числе по энергетике и торговле.


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    19 сентября 2026, 07:58 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую и Тульскую области
    БПЛА атаковали Ростовскую и Тульскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили около 20 дронов, пытавшихся атаковать Ростовскую и Тульскую области, сообщили главы этих регионов Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллеровском и Азовском районах», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    По его словам, информация о возможных пострадавших и разрушениях на земле в данный момент не поступала и будет дополнительно уточняться.

    Кроме того, еще 11 украинских дронов были успешно ликвидированы в небе над Тульской областью, сообщил в «Максе» Миляев. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений жилых зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы.

    Накануне силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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