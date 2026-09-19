Полиция Таиланда нашла потерявшегося девятилетнего россиянина

Полиция Таиланда вернула потерявшегося на Пхангане девятилетнего россиянина

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники туристической полиции Таиланда на острове Пханган нашли заблудившегося девятилетнего мальчика из России и вернули его матери, передает ТАСС.

Ребенка заметил проезжавший мимо гражданин Нидерландов ранним утром в субботу. Иностранец увидел плачущего испуганного мальчика на дороге и сразу позвонил на горячую линию полиции.

Прибывшие правоохранители забрали ребенка в отделение, где с помощью переводчика узнали, что мальчика зовут Яромир. Он рассказал, что проснулся дома один, вышел на улицу искать маму и заблудился. Полицейские обнаружили его примерно в пяти километрах от дома.

С помощью камер видеонаблюдения и баз данных полиция установила личность матери ребенка – россиянки по имени Алиса. Выяснилось, что она оставила спящего сына дома, чтобы проводить улетающую в Россию подругу. Женщина извинилась за случившееся и поблагодарила полицейских, после чего семью доставили домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Таиланде бесследно пропала 19-летняя российская студентка.

Ранее премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун лично посетил место недавнего убийства двух россиян в Паттайе.