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Полиция Таиланда нашла потерявшегося девятилетнего россиянина
Полиция Таиланда вернула потерявшегося на Пхангане девятилетнего россиянина
Туристическая полиция Таиланда на острове Пханган вернула домой потерявшегося девятилетнего российского мальчика, которого ранним утром заметил на дороге неравнодушный иностранец.
Сотрудники туристической полиции Таиланда на острове Пханган нашли заблудившегося девятилетнего мальчика из России и вернули его матери, передает ТАСС.
Ребенка заметил проезжавший мимо гражданин Нидерландов ранним утром в субботу. Иностранец увидел плачущего испуганного мальчика на дороге и сразу позвонил на горячую линию полиции.
Прибывшие правоохранители забрали ребенка в отделение, где с помощью переводчика узнали, что мальчика зовут Яромир. Он рассказал, что проснулся дома один, вышел на улицу искать маму и заблудился. Полицейские обнаружили его примерно в пяти километрах от дома.
С помощью камер видеонаблюдения и баз данных полиция установила личность матери ребенка – россиянки по имени Алиса. Выяснилось, что она оставила спящего сына дома, чтобы проводить улетающую в Россию подругу. Женщина извинилась за случившееся и поблагодарила полицейских, после чего семью доставили домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Таиланде бесследно пропала 19-летняя российская студентка.
Ранее премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун лично посетил место недавнего убийства двух россиян в Паттайе.