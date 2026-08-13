Студентка из России пропала в Таиланде

Студентка из России пропала после перелета из Китая в Таиланд

Tекст: Тимур Шайдуллин

Родные пропавшей девушки обратились за помощью к волонтерам, сообщила РИА «Новости» лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

«С нами недавно связался брат пропавшей. Девушка, ее зовут Анна, студентка из Нижнего Новгорода, неожиданно исчезла во второй половине мая, не сказав ничего ни брату, с которым всегда дружила, ни родителям», – рассказала Шерстобоева. Перед исчезновением студентка попросила брата вернуть ей долг в размере 350 тыс. рублей. По словам родственников, Анна отличалась бережливостью и копила деньги, которые ей присылали родители.

Спустя несколько дней после пропажи девушка написала родным, что у нее все в порядке. Она сообщила, что ее не похищали, и попросила не искать ее, добавив, что хочет «найти себя» и «найти мечту». После этого сообщения Анна больше не выходила на связь. Несмотря на это, родители подали заявление о розыске в России.

Полиция установила, что 19 мая девушка вылетела из России в Китай. Позже российское посольство в КНР сообщило, что 21 мая Анна отправилась из Китая в Таиланд. Волонтеры предполагают, что такой маршрут и секретность могут указывать на связь с мошенническими колл-центрами в Мьянме. Объявления о поиске Анны уже размещены в русскоязычных, англоязычных и тайскоязычных пабликах в соцсетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в таиландском городе Паттайя пропала другая молодая россиянка. В конце того же месяца разыскиваемый волонтерами россиянин благополучно вылетел домой из аэропорта Пхукета. А в июле освобожденную из невольнического колл-центра в Мьянме гражданку России передали дипломатам.