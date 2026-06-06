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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    15 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    6 июня 2026, 16:24 • Новости дня

    Рейтинг канцлера Германии Мерца упал до исторического минимума

    Bild: Уровень недовольства работой Мерца достиг рекордной отметки

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили резкое недовольство работой нового главы правительства, обрушив его рейтинг одобрения до критических 15%.

    Уровень неодобрения деятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца достиг максимальной отметки, передает ТАСС.

    Согласно результатам недавнего социологического опроса, лишь 15% граждан положительно оценивают его работу. По сравнению с концом апреля этот показатель снизился на четыре процентных пункта.

    Деятельностью главы правительства недовольны 77% респондентов, что стало абсолютным антирекордом. Остальные участники исследования затруднились с ответом. При этом работу всего кабинета министров отрицательно оценивают 78% немцев, а поддерживают – только 16%.

    Падение рейтинга фиксируется даже среди сторонников правящих партий. «Правительство, которому не удается убедить даже собственных избирателей, потерпит неудачу. Масштаб недовольства выходит далеко за рамки того, что обычно бывает на второй год пребывания у власти нового федерального правительства», – констатировал руководитель института INSA Херман Бинкерт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая уровень недовольства немцев деятельностью канцлера достиг 83%. Позже попытка политика восстановить доверие граждан привела к волне общественного возмущения из-за бестактного ответа онкобольной избирательнице.

    В середине прошлого месяца участники публичного мероприятия в Вюрцбурге освистали главу немецкого правительства.

    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    5 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией

    Премьер Чехии Бабиш предложил назначить Мерца главным переговорщиком ЕС с Россией

    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Евросоюз на переговорах о мире между Россией и Украиной, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    Представлять интересы Брюсселя на мирных переговорах между Россией и Украиной должно быть предложено Фридриху Мерцу, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш, указав на необходимость выдачи переговорщику официального мандата Евросовета и Еврокомиссии.

    «Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Евросовета и Еврокомиссии», – цитирует Бабиша «Газета.Ru».

    Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания новой должности для выстраивания дипломатических контактов с Москвой.

    Правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль европейского посредника.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

    Комментарии (19)
    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    5 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам

    Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    «Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.

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    5 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией

    Меркель исключила возможность посредничества на переговорах ЕС с Россией

    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава немецкого правительства отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией и объяснила нежелание участвовать в диалоге с Москвой отсутствием у нее реальных властных полномочий.

    Бывший канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель заявила об отказе от роли посредника в контактах Евросоюза с Москвой. Свою позицию политик изложила в разговоре с журналистами немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает ТАСС.

    «С российским президентом – это я знаю по своему опыту – можно вести переговоры, только если обладаешь политической властью», – объяснила экс-канцлер. Она добавила, что в период работы над Минскими соглашениями руководство ФРГ и Франции не делегировало переговорный процесс другим лицам.

    По словам политика, сегодня выстраиванием диалога должны заниматься действующие лидеры государств. При этом Меркель отметила готовность делиться опытом и давать советы, уточнив, что к ней уже обращаются за консультациями.

    Бывшая глава правительства также вспомнила свой последний саммит Евросоюза, на котором безуспешно предлагала создать новый формат общения с Москвой. Тогда европейские коллеги отказались поддержать инициативу из-за невозможности выработать единый политический курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты рассматривали Ангелу Меркель в качестве кандидата на роль переговорщика с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор представителей Евросоюза с персонажами фильмов Леонида Гайдая.

    При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась обсуждать конкретные имена возможных посредников.

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    4 июня 2026, 10:26 • Новости дня
    Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН

    Германия потерпела поражение на выборах в Совет Безопасности ООН

    Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН
    @ Loey Felipe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральная Ассамблея ООН отказала Германии в предоставлении места непостоянного члена Совета Безопасности, отдав предпочтение Португалии и Австрии на фоне политических трудностей канцлера.

    Генеральная Ассамблея ООН не избрала Германию в качестве непостоянного члена Совета Безопасности, отдав два места Португалии и Австрии, сообщает Politico.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объяснил неудачу поддержкой Израиля, отметив, что это стоило стране ключевых голосов.

    «Горькое поражение не помешает нам продолжать выполнять нашу историческую ответственность перед Израилем», – заявил глава внешнеполитического ведомства. Вадефуль также обвинил Кремль в агитации против Берлина из-за поддержки Украины.

    Поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе.

    Австрия и Португалия, напротив, укрепили свои позиции. Австрийский канцлер Карл Нехаммер подчеркнул важность нейтралитета и многосторонности, отметив, что ценность страны не определяется ее военной или экономической мощью.

    В самой Германии политические оппоненты Мерца, включая представителей партии «Альтернатива для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Еще в прошлом году в Германии опасались потери шансов на это место из-за произраильской риторики властей.

    На фоне внешнеполитических и экономических проблем рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 15%.

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    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Путин встретился в Кремле со Шредером
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    4 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александер Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа стран – участниц Евросоюза с 27 до 40.

    В состав объединения, по его мнению, могут войти как европейские, так и неевропейские государства, включая Канаду, передает ТАСС со ссылкой на канал CNBC.

    «В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», – заявил финский политик на энергетической конференции.

    Политик отметил, что время для расширения союза ограничено. По его словам, после завершения конфликта на Украине и потенциальной смены администрации в США внимание общественности сместится на другие темы. Среди возможных кандидатов на вступление он выделил Британию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан.

    Кроме того, Стубб призвал серьезно задуматься о членстве Турции после рассмотрения заявок Украины, Молдавии и Грузии. Идею присоединения Канады он назвал привлекательной альтернативой превращению этой страны в 51-й американский штат. Политик подчеркнул, что для проецирования своей силы в мире европейским странам необходимо начать мыслить более масштабно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность вступления Канады в Евросоюз.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил вероятность присоединения этого государства к европейскому блоку.

    В прошлом году председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о планах принятия в объединение Украины и Молдавии.

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    5 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой»
    Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жестко прокомментировал заявление главы Еврокомиссии о взорвавшемся в Румынии украинском дроне, которая назвала это следствием действий Москвы

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на попытки европейских чиновников связать инцидент с морским катером в Констанце со специальной военной операцией.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала детонацию безэкипажного катера на румынском побережье следствием действий Москвы, передает платформа. По ее утверждению, подобные инциденты создают прямую угрозу восточным границам Евросоюза.

    «Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце «прямым следствием войны России». Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля», – написал Медведев в своем канале в «Макс».

    В пятницу румынское оборонное ведомство сообщило о взрыве беспилотного аппарата возле порта Констанца. Устройство оказалось визуально схожим с техникой, применяемой украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве начиненного взрывчаткой морского беспилотника в порту Констанцы. Взорвавшийся возле берегов Румынии аппарат входил в группу из пяти дронов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила Москву из-за падения другого беспилотника на востоке страны.

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    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


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    4 июня 2026, 13:32 • Новости дня
    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Эксперт Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН
    @ Torsten Silz/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия годами стремилась стать постоянным членом ООН с правом вето. Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Напомним, ФРГ впервые не получила место непостоянного члена Совбеза ООН.

    «То, что ФРГ не получила ожидаемой поддержки при выборах в Совет Безопасности ООН, можно рассматривать как определенный сигнал для немецкой дипломатии. Результаты голосования показали, что международное сообщество критично оценивает роль и политику Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что председателем Генеральной Ассамблеи ООН является немка Анналена Бербок. «Она всячески лоббировала амбиции Берлина в Совбезе. Несмотря на дипломатические усилия, Германии, по всей видимости, не удалось заручиться достаточной поддержкой стран за пределами Европы», – рассуждает эксперт.

    Рар также напомнил о стремлении канцлера Фридриха Мерца усилить лидерские позиции Германии в Европейском союзе и активизировать европейскую политику безопасности и обороны. Результат голосования в ООН в этой связи следует считать катастрофическим сигналом, добавил политолог. «Немецкие власти удивлены тем, что стремление Германии – едва ли не главного кошелька международной организации – попасть в Совбез было проигнорировано», – заметил спикер.

    Аналитик выделил несколько причин ограниченной поддержки Берлина. «Первая – многие государства воспринимают немецкую приверженность международному праву и универсальным ценностям как не последовательную. Критики обращают внимание на отсутствие осуждения со стороны ФРГ военных действий Израиля в секторе Газа, а также на неизменную политическую поддержку еврейского государства», – пояснил политолог.

    Вторая причина связана с украинским кризисом. «Немецкую позицию по конфликту на Украине разделяют только в Европе, а не во всем мире. Если в Берлине поддержку Киева рассматривают как защиту международного порядка и высшей морали, то большинство государств воспринимает ее как одностороннюю точку зрения, которая ослабила роль Германии как потенциального посредника между Россией и Западом», – детализировал Рар.

    «Кроме того, Германия в целом критично относится к идее формирования многополярного мирового порядка и продолжает делать ставку на существующие международные институты – однополярный мир. В ряде стран Глобального Юга такой подход все чаще вызывает раздражение», – добавил собеседник. По его мнению, реакция немецкого руководства показывает: Берлин не намерен корректировать свой внешнеполитический курс.

    «Германия по-прежнему упрямо подчеркивает поддержку Украины и Израиля и сохраняет приверженность своей «ценностно-ориентированной» внешней политике. Это может привести к дальнейшему росту дистанции между ФРГ и большой частью международного сообщества. Однако пока остается открытым вопрос, свидетельствует ли это о нарастающей международной изоляции страны или же является отражением более широких изменений в глобальном балансе сил и формирования нового мирового порядка?», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что Германия годами стремится при «назревшей реформе» Совбеза ООН стать постоянным членом этого «мирового правительства» с правом вето. «Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов», – подчеркнул Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Провал немецкой заявки на кресло непостоянного члена Совбеза ООН он назвал «важным рубежом для дипломатии ФРГ». «На протяжении всего послевоенного периода подобные заявки Бонна/Берлина были неизменно успешны. Один раз в Совбезе присутствовала и ГДР», – напомнил эксперт.

    «В условиях ограничения суверенитета немецкому руководству было важно использовать любую возможность для укрепления своего международного авторитета. Богатый опыт работы в Совбезе выглядел предпосылкой для получения там Германией постоянной прописки. Теперь в этом процессе сделан большой шаг назад. Под вопросом и сама концепция немецкого мультилатерализма», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

    «Как оказалось, Португалия и Австрия могут успешнее работать с государствами Глобального Юга. Привлекательность экономического сотрудничества с ФРГ и мощь немецкой «мягкой силы» не смогли решить прикладную задачу, с которой ранее справлялись без особого труда», – добавил политолог. Он усомнился, что определяющую роль на выборах сыграла позиция Берлина по очередному ближневосточному конфликту.

    «Особые отношения ФРГ с Израилем – устоявшаяся константа международных отношений, с которой свыклись все заинтересованные стороны», – отметил аналитик. Однако, продолжил Соколов, этого нельзя сказать о роли ФРГ как одного из основных спойлеров в рамках переговорного процесса по конфликту на Украине.

    «Подобно тому, как ЕС из модели идеального мироустройства превращается в «еще один» межгосударственный союз, Германия также превращается в «еще одно» государство Запада, растрачивая свои традиционные компетенции или возвращаясь к былым компетенциям, от которых пришлось отказаться много лет назад», – заключил политолог.

    Ранее Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. Генассамблея отдала предпочтение Португалии и Австрии, набравшим 134 и 131 голоса соответственно. ФРГ получила 104 голоса при необходимых 127, сообщает Politico.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя итоги выборов, заявил, что страна «вступила поздно» в гонку за место в Совбезе и поэтому занимала невыгодное положение. Вместе с тем, он обвинил Россию в том, что Германия впервые не избрали непостоянным членом СБ. По его словам, Москва якобы разжигала негативные настроения против Берлина. Министр не привел никаких доказательств.

    «Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совбезе», – считает Вадефуль. Среди других причин неудачи он упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это стоило ключевых голосов в ООН. Он добавил, что результат не помешает ФРГ и дальше «следовать своей исторической ответственности» перед еврейским государством.

    Как отмечает Politico, поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе. Оппоненты политика внутри страны, включая представителей «Альтернативы для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Напомним, ранее стало известно, что в правящей фракции Христианско-демократический союз» (ХДС) обсуждают замену канцлера. Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто придет ему на смену, и что это изменит. Параллельно Берлин повышает уровень эскалации в отношении России.

    Под предлогом защиты от «русской угрозы» ФРГ уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД расценили такие заявления как проявление реваншизма. По их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении РФ все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии.

    В майском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД, Германия вошла в пятерку наиболее враждебных стран, заняв второе место. Нужно отметить, что далеко не все в стране привержены «непоколебимой поддержке» Киева. Так, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить выделять средства Украине на фоне распространения в стране праворадикальных взглядов и героизации нацистских коллаборационистов.

    В то же время, на фоне проигранного голосования в Германии раздаются призывы сократить немецкое финансирование ООН. «В результате одна из крупнейших экономик мира не будет участвовать в обсуждении важных решений. Кроме того, мы являемся одним из крупнейших доноров ООН. Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?», – заявил министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц.

    ФРГ – второй по величине донор ООН в мире после США. В 2024 году Берлин выделил на поддержку международной организации 4,4 млрд евро, пишет Bild. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства, поскольку Вашингтон и Пекин, на которые приходится 42% поступлений в бюджет, задерживают платежи. Политолог Дмитрий Бавырин выразил мнение, что ООН разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    4 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    В Германии потребовали отставки главы МИД после провала в Совбезе ООН

    Оппозиция потребовала отставки главы МИД ФРГ после провала выборов в Совбез ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиция потребовала увольнения министра иностранных дел Йоханна Вадефуля, поскольку страна смогла набрать лишь 104 голоса вместо необходимых 127 для прохождения в Совет Безопасности ООН.

    Заместитель председателя партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль Людерс заявил о необходимости смены руководства дипломатического ведомства, передает РИА «Новости». Политик считает это закономерным итогом ближневосточного курса канцлера Фридриха Мерца. «Федеральное правительство своей однобокой внешней политикой дискредитировало нас в мире», – отметил Людерс.

    Сопредседатель оппозиционной «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель назвала случившееся позором. В свою очередь глава правительства Фридрих Мерц поздравил Австрию и Португалию с получением мандатов на 2027-2028 годы. Он подчеркнул, что итоги выборов никак не повлияют на глобальные цели государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН. В итоге Генеральная Ассамблея отказала Германии в предоставлении этого места. После оглашения результатов глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче своей страны.

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    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

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    4 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы

    Эксперт Котляр оценила призыв северных стран ЕС запретить россиянам отдых на пляжах ЕС

    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы
    @ STELLA/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя идею европейских лидеров запретить россиянам отдыхать на европейских пляжах.

    Власти сразу 11 членов Европейского союза призвали ужесточить правила въезда в Шенген для российских туристов, а также запретить им «загорать на европейских пляжах». В числе выступающих за ограничения министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии.

    «На мой взгляд, подобные заявления носят скорее политический и популистский характер, чем имеют отношение к реальному туризму. Если внимательно посмотреть на список стран, выступивших с инициативой, то большинство из них не являются ключевыми направлениями пляжного отдыха для российских туристов. Россияне традиционно едут за морем в Испанию, Италию, Грецию, Францию, на Кипр, а не в страны Балтии или Скандинавию», – говорит Котляр.

    Кроме того, продолжает собеседница, массовый пляжный туризм россиян в Европе уже несколько лет находится на существенно более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года. Причины хорошо известны: ограниченная авиаперевозка, сложности с визами, удорожание логистики и появление большого числа альтернативных направлений.

    На сегодняшний день, рассказывает эксперт, значительная часть туристов, которые раньше рассматривали европейские курорты, выбирают Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и страны Юго-Восточной Азии. Многие из этих направлений предлагают не только сопоставимый уровень сервиса и качества отдыха, но зачастую более удобную логистику и более конкурентоспособные цены.

    «Поэтому с практической точки зрения подобные заявления вряд ли окажут существенное влияние на туристический рынок. Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – подчеркивает специалист.

    Также она обращает внимание на то, что несмотря на действующие ограничения, россияне продолжают получать шенгенские визы и путешествовать по Европе. Визовый процесс стал сложнее, сроки рассмотрения увеличились, а ряд стран и вовсе ограничил выдачу виз. Однако полного запрета на поездки для граждан России нет. При этом внутри Евросоюза единой позиции по этому вопросу также не существует. Многие страны Южной Европы, для которых туризм является важной частью экономики, продолжают принимать российских туристов и выдавать им визы.

    «Если говорить о реальной ситуации на рынке, то сегодня в Европу в основном едут либо обеспеченные туристы, либо путешественники с конкретными целями: отдых, лечение, образование детей, посещение родственников, деловые поездки. Массового потока, который существовал до 2022 года, уже нет. Поэтому любые новые ограничения будут затрагивать значительно меньшую аудиторию, чем несколько лет назад. Большинство российских туристов уже адаптировались к новой реальности и расширили географию своих путешествий далеко за пределы Европы», – заключила Котляр.

    В начале мая Европейская комиссия не исключила возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности.

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