Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Импорт российского урана в Германию увеличился на 70% в 2024 году
В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана почти на 70%, достигнув объема в 68,6 тонны, что подтверждено данными Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, сообщил журнал Der Spiegel.
Импорт российского урана в Германию в 2024 году увеличится почти на 70% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности будет ввезено не менее 68,6 тонны урана. Эти данные предоставило Министерство окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, передает ТАСС.
Уран будет направлен на завод по производству ядерного топлива компании Advanced Nuclear Fuels в городе Линген, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония. ANF является дочерней структурой французской компании Framatome.
Издание также отмечает, что федеральное Министерство охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии подтвердило данные регионального ведомства. В ведомстве пояснили, что в данный момент «нет эмбарго ЕС на импорт и экспорт [урана] для использования в мирных целях».
В мае 2023 США нарастили импорт урана из России, закупив его на рекордную сумму 209,5 млн долларов.