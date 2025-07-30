Новогоднее шоу в Берлине отменили из-за проблем с финансированием

Tекст: Евгения Караваева

Организаторы новогоднего шоу у Бранденбургских ворот Berlin feiert Silvester GmbH (BfS) заявили об отмене мероприятия, передает ТАСС.

Как сообщил руководитель BfS Бенедикт Альдер, мероприятия подобного масштаба не будет. Ранее стало известно, что власти Берлина не выделят финансирование для проведения шоу. Berlin feiert Silvester GmbH приостановила планирование в начале июля, не получив ответа от властей города.

Участие телеканала ZDF в качестве партнера не решило проблему финансирования.

Ежегодно новогоднее шоу у Бранденбургских ворот посещают десятки тысяч человек. В 2024 году на нем побывали более 60 тысяч. Вход – 20 евро. В шоу участвовали известные исполнители, а в полночь запускали фейерверк.

Финансирование в стране направлено в иное русло. К примеру, Германия и Британия обсуждают соглашение о совместной закупке ракет для противовоздушной обороны, при этом финансирование из Берлина составит 170 млн евро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германия не справится в одиночку с финансовым бременем поставок оружия на Украину, и это создаст сложности для немецкой экономики.