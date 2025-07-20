Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.0 комментариев
Песков спрогнозировал проблемы Германии при оплате помощи Украине
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Германия не справится в одиночку с финансовым бременем поставок оружия на Украину, что создаст сложности для немецкой экономики.
Заявление Пескова прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что Германия, несмотря на статус крупнейшей экономики Европы, не сможет самостоятельно оплачивать поставки вооружений на Украину.
«Да, Германия – это крупнейшая экономика мира. Германия – это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое время финансовое в одиночку. Сломаются», – заявил Песков.
Он также предположил, что как только Германия осознает, что ей фактически придется одной нести расходы на военную поддержку Украины, в стране начнутся серьезные экономические проблемы. В беседе с журналистом «России 1» Песков выразил мнение, что ситуация с поставками вооружений неустойчива для даже такой сильной экономики, как у Германии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.