В Германии резко выросло число убийств и изнасилований

Bild: В Германии выросло число убийств и изнасилований

Tекст: Мария Иванова

По данным криминальной статистики уголовной полиции ФРГ, в 2025 году количество убийств в стране увеличилось на 6,5%, передает РИА «Новости».

Рост числа изнасилований и особо тяжких преступлений на сексуальной почве оказался еще более заметным и составил 8,5%.

«Число случаев убийств выросло на 6,5%. Еще более значительным оказался рост случаев изнасилований и особо тяжких преступлений на сексуальной почве – на 8,5%», – цитирует агентство сообщение немецкого издания.

Несмотря на общее снижение уровня преступности в Германии на 5,6%, значительную долю правонарушителей по-прежнему составляют лица ненемецкого происхождения. Статистика показывает, что среди несовершеннолетних юношей, подозреваемых в насильственных преступлениях, на 1070 немцев приходится 3710 иностранцев.

Ранее сообщалось о существенном росте числа подозреваемых в насильственных преступлениях среди мигрантов из Турции, Египта, Украины, Пакистана и Туниса, при этом лидируют сирийцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе афганский мигрант зарезал немецкого студента в Трире.

Немецкие следователи разоблачили преступную сеть выходцев из КНР с видеозаписями изнасилований.

С 2017 года приезжие совершили в стране 52 тыс. преступлений на сексуальной почве.