Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
В Германии резко выросло число убийств и изнасилований
Bild: В Германии выросло число убийств и изнасилований
В Германии зафиксировали значительное увеличение количества убийств и преступлений на сексуальной почве, несмотря на общее снижение уровня преступности в стране.
По данным криминальной статистики уголовной полиции ФРГ, в 2025 году количество убийств в стране увеличилось на 6,5%, передает РИА «Новости».
Рост числа изнасилований и особо тяжких преступлений на сексуальной почве оказался еще более заметным и составил 8,5%.
«Число случаев убийств выросло на 6,5%. Еще более значительным оказался рост случаев изнасилований и особо тяжких преступлений на сексуальной почве – на 8,5%», – цитирует агентство сообщение немецкого издания.
Несмотря на общее снижение уровня преступности в Германии на 5,6%, значительную долю правонарушителей по-прежнему составляют лица ненемецкого происхождения. Статистика показывает, что среди несовершеннолетних юношей, подозреваемых в насильственных преступлениях, на 1070 немцев приходится 3710 иностранцев.
Ранее сообщалось о существенном росте числа подозреваемых в насильственных преступлениях среди мигрантов из Турции, Египта, Украины, Пакистана и Туниса, при этом лидируют сирийцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе афганский мигрант зарезал немецкого студента в Трире.
Немецкие следователи разоблачили преступную сеть выходцев из КНР с видеозаписями изнасилований.
С 2017 года приезжие совершили в стране 52 тыс. преступлений на сексуальной почве.