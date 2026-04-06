Бегство населения лишает Германию будущего

Tекст: Станислав Лещенко

В Германии мужчинам в возрасте от семнадцати до сорока пяти лет запретили покидать родину без согласования с бундесвером. Требование вступило в силу в рамках закона о реформе вооруженных сил.

ФРГ милитаризируется – и армию не устраивает то, что значительная часть местной молодежи готовится эмигрировать. Не менее 41% юношей и девушек Германии в перспективе думает о переезде, причем 21% уже имеет конкретные планы на эмиграцию. Таковы результаты исследования «Молодежь Германии – 2026: будущее под давлением», проведенного университетом Потсдама.

Причины нежелания германской молодежи жить в своей родной стране понятны: недовольство экономической ситуацией и политической обстановкой, трудности с жильем, неясные карьерные перспективы. 62% опрошенных переживают стресс из-за возможной будущей войны «в Европе и на Ближнем Востоке». Они боятся оказаться в роли пушечного мяса – и новый закон, обязывающий их согласовывать свой отъезд с бундесвером, только эти подозрения подтверждает. Юноши надеются, что эмигрировав, смогут жить без страха, что однажды их потащат на мобилизационный пункт.

Дополнительным фактором тревоги стал «непредсказуемый» президент США Дональд Трамп – 45% участников опроса молодежи признались, что испытывают тревогу при мысли о том, что еще он может устроить. Также юные бюргеры чувствуют, что свои же немецкие политики не воспринимают их всерьез и не учитывают точку зрения простых людей. Поэтому 25% из них отдают свои голоса в пользу партии «Левая». 20% поддерживают оппозиционную «Альтернативу для Германии».

При этом уезжают отнюдь не только молодые. «Германия мобильна по международным стандартам: 3,8 млн немцев живут во всех странах Организации экономического сотрудничества и развития. Уровень эмиграции по отношению к населению, проживающему в Германии, составляет 5,1%, что выше, чем во многих других индустриальных странах. Для сравнения: в Польше этот показатель составляет 10%, а среди американцев (0,7%) и японцев (0,6%) – очень низкий», – пишет сообщаетиздание Wirtschafts Woche.

В этом плане 2025 год стал поворотным: по данным Федерального статистического ведомства, население ФРГ сократилось примерно на 100 тысяч человек и составило около 83,5 млн. Это первое снижение с 2010 года, не считая пандемийного 2020-го. Правда, чистая иммиграция (разница между числом прибывших и убывших) сократилась почти вдвое: с 430 тысяч в 2024-м до 220–260 тысяч в 2025 году. При этом число немцев, покидающих страну, остается стабильно высоким. В 2024 году эмигрировали 269 986 граждан Германии.

Эмигранты – это прежде всего молодые и образованные люди. Две трети немцев-эмигрантов пребывают в возрасте моложе 40 лет. Три четверти имеют высшее образование: среди них много предпринимателей, IT-специалистов, инженеров и представителей других высококвалифицированных профессий.

Впрочем, это относится и к «вторичным эмигрантам»: людям, когда-то приехавшим в Германию из других стран, пожившим там и все-таки решившим, что в ФРГ им не нравится. По данным германского Института исследований рынка труда (IAB), среди иммигрантов, уже живущих в Германии, 26% (около 2,6 млн человек) задумывались об отъезде, а у 300 тысяч (3%) в настоящее время есть конкретные планы на эмиграцию.

Некоторые эксперты, обслуживающие правящую коалицию, пытаются внушить населению, что не все так уж и плохо. Так, демограф Жан Десье подчеркивает, что нельзя говорить об «утечке мозгов»: «Большинство планируют вернуться через некоторое время – и привозят с собой новый опыт. Это называется циркуляцией мозгов». Некоторое количество эмигрантов действительно возвращаются. Но все же

ежегодно Германия теряет около 90 тысяч своих граждан из-за того, что уезжающих гораздо больше, чем возвращающихся.

Причины, по которым немцы принимают решение об отъезде, многообразны. Германия входит в число стран с высоким налоговым бременем. Растут арендная плата и цены на квартиры, а строительство нового жилья не поспевает за спросом. 46% германских студентов вынуждены жить с родителями. Доля молодых людей в стране, имеющих долги, достигла 23%. Соответственно, многие специалисты уезжают в страны с более высокой зарплатой.

Участники опроса также жалуются на влияние соцсетей, ставших «большим фактором стресса». По словам опрошенных, популярные блогеры создают иллюзию идеальной жизни, что приводит к огромному моральному давлению: молодежь чувствует необходимость соответствовать этим образцам и добиваться успеха – а родное государство, по их мнению, таких возможностей им не дает.

Впрочем, как отмечают авторы исследования, сильнее всего молодые люди хотят не «самую большую машину или самую стремительную карьеру, а уверенность в том, что в случае необходимости о них позаботятся». А этой уверенности у них тоже нет. Треть опрошенных (29%) заявляют, что нуждаются в психологической помощи, причем среди студентов этот показатель достигает 32%. Это прямое следствие хронического стресса (49%), эмоционального выгорания (36%) и нарастающего чувства безнадежности, создаваемого новостной повесткой. «Исследование подчеркивает, как срочно молодым людям необходимы надежные перспективы в области работы, жилья и финансовой безопасности», – говорит доктор Килиан Хампель, социальный исследователь из Констанцского университета.

Не стоит сбрасывать со счетов и яму, в которую ФРГ угодила, лишившись доступа к дешевым российским энергоресурсам, благодаря которым во многом и состоялось германское экономическое чудо. Сейчас немцы ежедневно слышат новости о закрывающихся предприятиях и новых увольнениях. Затяжной спад в ключевых экономических отраслях Германии, особенно в автомобилестроении, подрывает уверенность в завтрашнем дне. Плюс ко всему многие немцы жалуются на избыточную бюрократию, которая тормозит предпринимательскую инициативу и отнимает массу времени и сил.

В свою очередь, эмигранты из «новых немцев» сетуют, что в ФРГ они не встретили достаточного гостеприимства, столкнулись с дискриминацией в быту и на работе.

Плохо и с образованием: в школах не хватает учителей, качество обучения снижается, что вызывает беспокойство у семей с детьми. Вообще, в глазах новых поколений образование постепенно обесценивается. Согласно результатам опроса, только 32% немецких юношей и девушек согласны с утверждением, что «сегодня с высшим образованием у вас лучше карьерные возможности», и 27% отвергают это утверждение.

Растет и чувство незащищенности, связанное с ухудшением криминогенной обстановки: а тут уж причина связана с тем, что за два предыдущих десятилетия Германия приняла огромное количество выходцев из третьего мира, чьи представления о жизни застыли на уровне феодальных, а то и родоплеменных обществ. Немцев они за людей не считают, а потому убивают, грабят и насилуют их без особых угрызений совести. Жители ФРГ откровенно говорят, что из-за наплыва мигрантов их страна теперь совсем не та, какой она была еще в начале 2000-х.

Куда едут немцы-эмигранты? Самым популярным направлением была и остается Швейцария: в 2024 году (более свежие данные пока недоступны) туда переехали 20 700 немцев, а в 2025-м там проживали почти 324 тыс. граждан ФРГ. Австрия в 2024-м переманила к себе 13 300 немцев, США – 9300, Испания – 8900, а Франция – 5500.

Неудивительно, что германские специалисты по демографии бьют тревогу – массовый отток молодых, талантливых и амбициозных людей ставит крест на перспективах ФРГ.

Исследовательница в области образования Нина Коллек из Потсдамского университета призывает задуматься: «Если мы не будем воспринимать всерьез озабоченности молодых людей, мы упустим из виду, что они – наше будущее, и рискуем, в условиях нехватки квалифицированных кадров, потерять важный потенциал».

В условиях стремительного старения населения и острейшего дефицита квалифицированных кадров (по оценкам, стране требуется до 400 тысяч чистых иммигрантов в год) ежегодная потеря 200–300 тысяч собственных специалистов становится серьезной проблемой. Это ставит под угрозу устойчивость пенсионной системы, конкурентоспособность экономики и социальную стабильность. И пока Германия пытается компенсировать отток привлечением иностранных рабочих, она одновременно теряет тех, кто вырос в этой стране и не нуждается в затратах на культурную интеграцию.