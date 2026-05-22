Враги России стали мимикрировать под патриотов

Во время недавнего визита американской делегации в Пекин многие обратили внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио. Он объявил ВСУ самой сильной армией Европы. Смысла спорить с его сомнительными утверждениями нет, поскольку очевидно, что это была не попытка донести правду до аудитории, а еще один ход в психологической войне против России. Снова, как и в годы Великой Отечественной, нам на все лады говорят: «Рус, сдавайсь!»

Тут интересно лишь то, на каком высоком уровне ведется эта война, какие фигуры в ней задействованы. Фактически нам еще раз напомнили, что информационная повестка вокруг российско-украинского противостояния отнюдь не пущена на самотек и не складывается сама по себе. Ее формированием занимаются мастера своего дела, у которых «спикеры» – от высших чиновников западных стран до последнего проукраинского агитатора в домовом чате – выстроены в систему.

Реальность психологической войны была наглядно раскрыта уже в первые дни СВО, когда в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) на пользователей «на правах рекламы» стали вываливать множество материалов, дискредитировавших российскую армию, сеявших панику и раздор.

Чуть позже в моду вошла аббревиатура ЦИПСО, обозначавшая украинский центр ведения информационных операций, и поиск агентов этого самого ЦИПСО стал популярным занятием в отечественной блогосфере. Сегодня всё это несколько подзабылось – и мы, на мой взгляд, преждевременно расслабились.

А как было не расслабиться, если после прихода новой вашингтонской администрации на нас стали сыпаться хорошие новости?

Была приостановлена работа «Радио Свобода**» (признано в РФ СМИ-иноагентом, внесено в реестр нежелательных организаций), флагмана пропаганды против нашей страны еще с советских времен. Было объявлено о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID), и тут же обнаружилось, как много антироссийских контор, включая СМИ, сидело на грантах этого агентства. Эти конторы тут же стали патетически взывать о помощи.

Уехавшая из страны «оппозиция» раскололась на группки, которые начали уличать друг друга в коррупции и иных постыдных вещах, так что в способность этой оппозиции что-то там свергнуть в России перестали верить даже прибалтийские депутаты Европарламента. А тут еще сообщили, что у писателей-иноагентов за рубежом сильно упали доходы, а одна актерская чета, обличавшая «режим» из-за кордона, резко засобиралась на Родину, чтобы подкормиться.

В общем, начало возникать ощущение, что на информационном поле «враг бежит».

И тут в середине мая 2026 года Служба внешней разведки РФ заявляет: Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических каналов в Telegram. Для кого-то, возможно, это заявление стало неожиданным, а я уже несколько месяцев наблюдаю нечто очень похожее. Да и логика в этом есть.

Дело в том, что у западных штабов задача шатать Россию изнутри никуда не делась. Более того, с тех пор, как стало понятно, что нашу страну не удастся победить на поле боя, эта задача неминуемо должна была выйти на первый план. При этом диверсионные и террористические действия Киева, включая регулярные налеты БПЛА на нашу территорию, становятся вспомогательными средствами для решения этой задачи.

Но как шатать? Какими идеями, какими силами? Те либеральные, прозападные нарративы, которыми атаковали наш мозг в 2022 году, уже не годятся. Причитания о крохотной Украине, на которую навалился огромный русский медведь, выглядят смехотворно в условиях, когда на ВСУ работает вся натовская оборонка. Наше общество необратимо изменилось, оно больше не хочет слушать релокантов из числа творческой интеллигенции. Люди в массе своей читают патриотические блоги и желают победы своей стране.

Отсюда вывод: пропаганда врага сегодня имеет шанс сработать только тогда, когда она подается под соусом патриотизма.

В самом деле, в Сети мне регулярно попадаются на глаза тексты примерно одного и того же содержания: на фронте всё плохо, враг силен и становится еще сильнее, государство ничего не делает, экономика рушится и т. п. При этом в конце такой автор обязательно прибавляет: «Но всё равно я верю, что каким-то чудесным образом мы победим». Увы, такая оговорка не нейтрализует деморализующего воздействия текста.

Один из приемов психологической войны – преувеличение последствий украинских ударов. Когда под огнем оказался порт Усть-Луга, хор блогеров успел похоронить чуть ли не половину мощностей по экспорту российских углеводородов. Потом выяснилось, что порт быстро возобновил работу и даже бьет рекорды по отгрузке товара. Тот же разгон панических настроений наблюдался и после прилетов БПЛА в Туапсе, Перми, Чебоксарах.

Воевать с нашими мозгами очень помогают фото и видео с красочными фейерверками и клубами дыма. Теперь они всё чаще сопровождаются комментариями типа «доколе», «когда наша власть проснется». Московские власти, между прочим, проснулись и публикацию самодельной хроники подобных происшествий запретили. Эту меру критиковали, но по сути она правильна. Публика реагирует на единичные кадры с огнем и дымом, но не делает вывода о том, что подавляющее большинство летящих на Москву дронов сбивается нашей ПВО.

Чтобы фактически работать на врага, не обязательно продать свой канал агентам Киева, да и вряд ли кто-то из популярных блогеров это сделает. Достаточно всего лишь быть особенным, «не таким» патриотом. Скажем, «рассерженным» или «искренним», при этом «искренность» главным образом означает, что у человека есть иные цели, отличные от целей государства. Например, превратить СВО в «финальную битву добра и зла». Или, пользуясь трудностями, сменить государственный строй.

Для такого умонастроения характерна повышенная восприимчивость к любой «неофициальной» информации, в потоке которой встречаются и откровенные поделки врага. Поэтому то тут, то там сквозь патриотическое разочарование, недоумение, нетерпение пробиваются ростки старых прозападных нарративов – вплоть до тоски по вечевой демократии и регионального сепаратизма.

Сегодня, следя за новостями в соцсетях и мессенджерах, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с потенциальными мошенниками. Очень важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует, а также патриотов Отечества и патриотов какой-то своей идеи, к интересам Отечества отношения не имеющей.

Никому не следует считать, что он понимает цели специальной военной операции лучше, чем государство, которое ее начало. Терпеливое доверие государству – важнейший ресурс, потеря которого не сулит нам ничего хорошего.