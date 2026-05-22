Главный кинолог России оценил новый метод выявления тревожности у собак

Tекст: Татьяна Косолапова

«Метод оценки тревожности у собак интересен как первый шаг для выявления группы риска, но, кажется, требует проверки в разных условиях. Например, расстояние до хозяина будет зависеть от ситуации. В ветеринарной клинике тревожная собака может и вовсе убегать от владельца либо садиться еще дальше. И это не обязательно сразу же вариант отклонения – если у питомца был негативный опыт в прошлом, связанный с ветеринаром, конечно, он будет бояться осмотра. Это защитная реакция», – говорит Голубев.



Он подчеркивает, что для кинологов важен скорее не сам уровень тревожности, а причина возникновения. Без ее выявления коррекция невозможна или затруднительна.

«Тем не менее критерии метода радуют, особенно уделение внимания языку тела собаки. Очень часто люди не придают значения таким простым проявлениям, как облизывание носа, отворачивание, отведение глаз – а это тоже сигнал тревожности. Но и здесь стоит отметить, что многие симптомы пересекаются с иными состояниями. Например, животные высовывают язык не только от эмоций, но и от более очевидных причин – от жары, обезвоживания. А у служебных профессионалов проявления тревожности часто могут быть скрытыми», – поясняет специалист.

Он подчеркнул, что выявлять тревожность важно, поскольку прежде всего это вопрос безопасности и качества жизни в связке «человек–собака»: красивые представления о будущем с питомцем могут не совпасть с реальностью, а выбор породы без опыта в собаководстве или питомца из приюта без должной подготовки способен обернуться трагедией – нападением на хозяина или окружающих либо возвращением животного в приют.

Когда владелец осведомлен о тревожности и ее причинах, он перестает воспринимать проявления на свой счет, изучает методы профессиональной дрессировки и становится для животного безопасным человеком, способным помочь справиться со страхами, а не усугубить их.

Чтобы минимизировать риск приобретения щенка с нестабильной психикой, следует выбирать его в сертифицированном питомнике, который работает в соответствии с требованиями национального и международного положения о племенном разведении, подчеркивает глава РКФ. При этом нужно понимать, что даже внутри одного помета щенки могут обладать разным темпераментом. Один может быть активным, другой – более домашним. Но что точно сможет гарантировать заводчик – это отсутствие генетических нарушений.

«Тревожность – это прежде всего наследуемый фактор, но может быть и приобретенным. Поэтому сказать однозначно, что есть более смелые или трусливые породы, невозможно. Даже в самой «смелой» породе можно встретить тревожную особь, а в «трусливой» – абсолютно спокойную. Также есть влияние воспитания, социализации», – делится Голубев.

По его словам, в основе любой коррекции поведения стоит современная дрессировка, основанная на положительном подкреплении. Многие владельцы знают, что нужно применять запрещающие команды вроде «Фу», «Нельзя», при этом забывая, что за любой даже небольшой успех, храбрость, интерес необходимо хвалить.

Также эксперт замечает, что если хозяин сам по себе человек эмоциональный, агрессивный, громкий, то даже хорошая дрессировка не поможет питомцу избавиться от тревожности. Очень важна атмосфера в доме, то, как человек сам реагирует на разные ситуации. Если вы во время грозы вы суетитесь, хлопаете окнами, ругаетесь, конечно, собака решит, что происходит что-то серьезное.

Еще очень важно знакомить собаку с любым возможным триггером постепенно, аккуратно, продолжает кинолог. Нужно не сразу сажать ее в машину и отправляться за 200 км от города, а сперва изучить вместе салон, потом посидеть в кресле, затем объехать двор. И обязательно хвалить за каждый шаг, награждать лакомством.

«Обращаться к кинологу можно при любом случае, если вы не уверены, что самостоятельно справляетесь с ситуацией. А также если речь идет о запущенных и тяжелых случаях (например, собака в прошлом подвергалась насилию). В таких ситуациях мы даже рекомендуем обращаться еще и к ветеринару – возможно, он выпишет определенные лекарства, чтобы для начала хотя бы стабилизировать состояние питомца», – заключил Голубев.

Ранее специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) выработали метод оценки тревожности у питомцев, передает РИА «Новости». Таким образом владельцы животных смогут отличить беспокойство от страха или агрессии. Отмечается, что самым чувствительным к уровню тревоги и агрессии у собак оказалось расстояние от владельца.