Костин сравнил отношения банков и ЦБ с Томом и Джерри
Диалог кредитных организаций с регулятором обречен на вечную дискуссию, напоминающую сюжет популярного мультфильма из-за естественного стремления рынка к снижению требований и максимальной прибыли, отметил глава ВТБ Андрей Костин.
Андрей Костин охарактеризовал взаимодействие коммерческих банков и Центробанка, сравнив его с отношениями героев известного мультфильма, передает ТАСС.
«Всегда будет как Том и Джерри – центральные банки во всем мире и банки с другой стороны, у них всегда будет по этой теме дискуссия, всегда», – заявил руководитель кредитной организации во время выступления на VIII съезде Ассоциации банков России.
Руководитель ВТБ отметил, что у финансовой организации налажен конструктивный диалог с регулятором. При этом, по его мнению, банкиры всегда будут выступать за смягчение контроля и снижение требований к размеру капитала.
Стремление получить максимальную маржу заложено в самой природе банковского бизнеса, подчеркнул спикер. Такая ситуация сохранится до наступления кризисных явлений в экономике. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала о намерении продолжить обсуждение с участниками рынка вопросов наращивания банковского капитала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВТБ Андрей Костин предложил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной резко сократить число финансовых институтов в стране.
Банкир спрогнозировал снижение ключевой ставки до однозначной цифры к 2027 году.