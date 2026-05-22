Костин сравнил отношения банков и ЦБ с Томом и Джерри

Tекст: Мария Иванова

Андрей Костин охарактеризовал взаимодействие коммерческих банков и Центробанка, сравнив его с отношениями героев известного мультфильма, передает ТАСС.

«Всегда будет как Том и Джерри – центральные банки во всем мире и банки с другой стороны, у них всегда будет по этой теме дискуссия, всегда», – заявил руководитель кредитной организации во время выступления на VIII съезде Ассоциации банков России.

Руководитель ВТБ отметил, что у финансовой организации налажен конструктивный диалог с регулятором. При этом, по его мнению, банкиры всегда будут выступать за смягчение контроля и снижение требований к размеру капитала.

Стремление получить максимальную маржу заложено в самой природе банковского бизнеса, подчеркнул спикер. Такая ситуация сохранится до наступления кризисных явлений в экономике. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала о намерении продолжить обсуждение с участниками рынка вопросов наращивания банковского капитала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВТБ Андрей Костин предложил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной резко сократить число финансовых институтов в стране.

Банкир спрогнозировал снижение ключевой ставки до однозначной цифры к 2027 году.